Trump ackert jeden Tag wie ein Tier. Das soll zumindest ein Protokoll des Weissen Hauses zeigen. Angeblich soll der US-Präsident 12 Stunden pro Tag arbeiten.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine grosse Priorität des Weissen Hauses scheint es momentan zu sein, die einwandfreie Gesundheit von Donald Trump (79) zu präsentieren. Am Montag wurden die Ergebnisse von medizinischen Tests veröffentlicht, bei denen die Herzregion und der Unterleib des Präsidenten untersucht wurden. Laut diesen Tests sei der US-Präsident bei bester Gesundheit.

Die Gesundheit des Präsidenten stand in letzter Zeit immer wieder im Fokus der Medien. Ende November veröffentlichte die «New York Times» einen Artikel, in dem Trump Altersmüdigkeit unterstellt wurde.

50 Stunden Arbeit pro Woche

Als Reaktion auf den Artikel der «New York Times» stellte das Weisse Haus dem Konkurrenzmedium «New York Post» exklusiv ein Protokoll zur Verfügung, das die Tagesabläufe des Präsidenten von Mitte bis Ende November zeigen soll. Laut diesem Dokument soll Trump jede Woche gut 50 Stunden geackert haben, teilweise sogar bis zu 12 Stunden pro Tag.

Trump hätte laut der «New York Post» länger gearbeitet als der durchschnittliche Amerikaner. Der Präsident hätte sich in der dokumentierten Zeit insbesondere auf ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine sowie auf die andauernden Bauarbeiten im Weissen Haus konzentriert.

Anhand der verfügbaren Information hat Blick versucht, Trumps Tagesablauf vom 12. November 2025 zu rekonstruieren.

Morgen

Trumps Arbeitstag begann an jenem Mittwoch um 10:30 mit einer Mitarbeiterbesprechung im Weissen Haus. Im Anschluss führte er mehrere Telefonate und traf sich mit Regierungsvertretern, darunter Vizepräsident JD Vance (41) und Stabssekretär Will Scharf (39).

Mittag

Der Arbeitstag des Präsidenten ist weiterhin geprägt von verschiedensten Gesprächen. Vor dem Abend führte Trump insgesamt 32 Treffen und Telefonate mit Untergebenen, Abgeordneten und Geschäftsleuten. Auch einen Architekten soll er per Telefon kontaktiert haben.

Abend

Laut dem Protokoll ass Trump seinen Znacht um 19:45 zusammen mit mehreren CEOs der Wall Street. Über welche Themen dabei gesprochen wurde, scheint nicht bekannt zu sein.

Nach 22 Uhr unterzeichnete er schliesslich ein Gesetz zur Beendigung des damals noch bestehenden Shutdowns der Regierung. Anschliessend traf sich Trump um 22:40 Uhr noch mit einem Unternehmensleiter.

Repetitive Tagesabläufe

Andere Tage im veröffentlichten Dokument zeigen einen ähnlichen Tagesablauf. Am 13. November soll Trump über mehr als acht Stunden hinweg 17 Treffen und Telefonate geführt haben. Ausserdem ist an anderen Tagen von Meetings mit Aussenminister Marco Rubio (54) und Medieninterviews an Bord der Air Force One die Rede.

Laut der «New York Post» sind einige der Namen im Dokument geschwärzt. Die geschilderten Ereignisse sollen sich aber im Grossen und Ganzen mit den bekannten Geschehnissen dieser Tage decken.