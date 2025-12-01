Die Verhandlungen laufen. Selenski traf sich am Montag in Paris mit Macron. Er erklärte, dass die territoriale Frage dabei weiterhin der Knackpunkt ist.

Selenski gibt neue Details zu Friedens-Gesprächen in Florida bekannt

Darum gehts US-Sondergesandter Witkoff reist zu Gesprächen nach Moskau

Die Territorialfrage ist besonders komplex und erfordert internationale Zusammenarbeit

6,5 Stunden Diskussion über Gebietsabtretungen zwischen Ukraine und Russland

«Wir müssen hier sehr vorsichtig sein, aber der Plan sieht vielversprechend aus», sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) am Montag. Er hatte gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) ein Telefonat mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff (68) und dem ukrainischen Unterhändler Rustem Umerow (43) geführt.

Dieses Gespräch ging verhältnismässig kurz. Am Sonntag hatten sich eine ukrainische Delegation und US-Vertreter in Florida getroffen – und lange miteinander gesprochen. Besonders im Mittelpunkt: die Territorialfrage. Also, welche Gebiete die Ukraine an Russland abtreten soll.

Allein darüber diskutierten die Beteiligten 6,5 Stunden lang. Das erklärte Selenski bei einer Pressekonferenz, nach seinem Treffen mit Macron. «Die Territoriale Frage ist am komplexesten, ebenso wie die Frage der Finanzierung und des Wiederaufbaus – sie lässt sich ohne die Beteiligung europäischer Partner nur schwer lösen. Und die Frage der Sicherheitsgarantien – konkrete Details aus den USA und Europa sind unerlässlich», sagte Selenski.

US-Sondergesandter reist am Dienstag nach Russland

Hintergrund der Gespräche ist ein amerikanischer 28-Punkte-Plan, der auf das Ende des rund vier Jahre währenden Krieges in der Ukraine hinzielt. Der Plan war von vielen Beobachtern als «russische Wunschliste» kritisiert worden. Europäer und Ukrainer verhandelten den Plan später mit US-Vertretern nach, es blieben aber noch Punkte strittig.

Der US-Sondergesandte Witkoff wird an diesem Dienstag zu erneuten Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Moskau erwartet. Das Treffen mit Präsident Wladimir Putin (73) werde in der zweiten Tageshälfte stattfinden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow (58) der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge vor Journalisten. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump (79) Witkoffs Reise angekündigt, jedoch ohne Details.