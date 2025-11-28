Washington erwägt die Anerkennung der russischen Kontrolle über die Krim und Donezk und Luhansk. Trump hat Gesandte nach Moskau geschickt, um Putin ein direktes Angebot zu unterbreiten.

Darum gehts USA erwägt Anerkennung russischer Kontrolle über ukrainische Gebiete für Frieden

Trump entsendet Gesandte nach Moskau, um Putin Angebot zu unterbreiten

Neuer 19-Punkte-Plan enthält Anerkennungsangebote für annektierte Gebiete Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die USA plant einen kontroversen Schritt in der Ukraine-Krise. Wie «Telegraph» schreibt, könnte Trump, Russland die besetzten Gebiete in der Ukraine zusprechen.

Wie die britische Zeitung berichtet, ist Washington berei, die Anerkennung der russischen Kontrolle über die Krim und die besetzten Gebiete Donezk und Luhansk, um ein Friedensabkommen zu ermöglichen.

Plan verstösst gegen Konventionen

Der US-Präsident Donald Trump habe bereits seinen Friedensgesandten Steve Witkoff und Schwiegersohn Jared Kushner nach Moskau entsandt, um Wladimir Putin dieses Angebot direkt zu unterbreiten. Der Plan verstösst gegen diplomatische Konventionen der USA und stösst bei europäischen Verbündeten auf Bedenken, schreibt das Blatt weiter.

Eine anonyme Quelle wird mit den Worten zitiert: «Es wird immer deutlicher, dass den Amerikanern die europäische Position egal ist. Sie sagen, die Europäer können tun, was sie wollen.»

Erhalt von Friedensstrategie

Der russische Präsident bezeichnete die rechtliche Anerkennung der Krim sowie der Regionen Donezk und Luhansk als russisches Territorium als Schlüsselfrage in den Verhandlungen. Der Kreml bestätigte den Erhalt einer überarbeiteten Friedensstrategie nach Gesprächen zwischen ukrainischen und amerikanischen Vertretern in Genf.

Ein früherer 28-Punkte-Plan bot bereits eine «faktische» Anerkennung der Krim und des Donbass durch die USA an. Der neue 19-Punkte-Plan soll für Moskau weniger vorteilhaft sein, enthält aber laut Quellen weiterhin Anerkennungsangebote.

Verbot von Gebietsabtretung

Die Ukraine wäre nicht verpflichtet, Russlands Kontrolle über die annektierten Gebiete anzuerkennen. Die ukrainische Verfassung verbietet eine Gebietsabtretung ohne vorheriges landesweites Referendum.

Hohe ukrainische Regierungsvertreter, darunter Andrij Jermak, Stabchef von Wolodimir Selenski, sollen sich mit US-Beamten in Trumps Anwesen Mar-a-Lago treffen, um die Situation zu besprechen.