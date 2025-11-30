Ukraine-Gespräche bleiben laut Marco Rubio «kompliziert»

Der US-Aussenminister sieht Fortschritte in den Ukraine-Verhandlungen, betont aber noch viel Arbeit. Derweil geht der Krieg unvermindert weiter.

Darum gehts US-Aussenminister sieht Fortschritte in Ukraine-Verhandlungen, aber noch viel Arbeit nötig

Komplexe Angelegenheit mit vielen Aspekten, Russland muss einbezogen werden

28-Punkte-Plan der USA zur Beendigung des Krieges wurde als «russische Wunschliste» kritisiert

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine ist weiter nicht Sicht. US-Aussenminister Marco Rubio (54) sieht bei den Verhandlungen noch viel Arbeit vor den Unterhändlern.

Es sei eine «sehr produktive und nützliche Sitzung» gewesen, in der aus seiner Sicht «weitere Fortschritte» erzielt worden seien, sagte er nach mehrstündigen Gesprächen mit Vertretern der Ukraine, wie in von Journalisten über soziale Medien verbreiteten Videos zu hören ist. Gleichzeitig betonte Rubio aber auch, «es bleibt noch viel zu tun».

«Produktiv und erfolgreich»

Die Angelegenheit sei «kompliziert». Es gebe viele Aspekte, die in Bewegung seien. Ausserdem müsse noch eine weitere Partei einbezogen werden. Rubio bekräftigte, dass das in den kommenden Tagen geschehe, wenn der Sondergesandte von Präsident Donald Trump (79), Steve Witkoff (68), zu Besuch in Moskau sei.

Der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow (43) nannte das Treffen in Florida «produktiv und erfolgreich».

«Wir sprachen über die Zukunft der Ukraine, über alles, was für die Ukraine und das ukrainische Volk wichtig ist», sagte er nach Angaben ukrainischer Medien. «Die USA unterstützen uns dabei sehr.» Details zu den Gesprächsinhalten nannten weder er noch Rubio.

US-Plan als «russische Wunschliste»

Vor kurzem war ein amerikanischer 28-Punkte-Plan bekanntgeworden, um den Krieg in der Ukraine zu beenden - dieser war jedoch von vielen als «russische Wunschliste» kritisiert worden. Europäer und Ukrainer verhandelten den Plan später mit US-Vertretern nach, es blieben aber noch Punkte strittig.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen. Seither verteidigt sich das Land mit Hilfe westlicher Unterstützer. Ungeachtet der Gespräche über einen Frieden geht der Krieg mit unverminderter Härte weiter.