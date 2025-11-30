Es geht in die entscheidende Runde: In Florida finden derzeit Gespräche zwischen Washington und Kiew statt, um die letzten strittigen Punkte des Friedensplans für die Ukraine zu klären. Selenski hofft, dass bald entscheidende Schritte zur Kriegsbeendigung erfolgen.

Darum gehts USA und Ukraine beginnen Friedensgespräche in Florida für Kriegsende

Selenski entsendet Verhandlungsteam, Trump-Plan wird überarbeitet

28-Punkte-Plan soll in kommenden Tagen Moskau vorgestellt werden

Gelingt jetzt der Durchbruch? Vertreter der USA und der Ukraine haben im US-Bundesstaat Florida Gespräche über Wege für ein Ende des russischen Angriffskriegs aufgenommen. Das teilte der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow auf Telegram mit. «Wir haben klare Vorgaben erhalten – die Interessen der Ukraine zu wahren, einen substanziellen Dialog zu sichern und auf Grundlage der in Genf erzielten Fortschritte voranzugehen», schrieb er.

Für die US-Seite nahmen Aussenminister Marco Rubio (54), der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump (79), Steve Witkoff (68), und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner (44) an dem Treffen teil. Nach offiziell unbestätigten Berichten von US-Medien wurde der Golfklub Shell Bay als Tagungsort gewählt.

«Bestimmen, wie Krieg würdig beendet werden kann»

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen. Seither verteidigt sich das Land mit Hilfe westlicher Unterstützer. Ungeachtet der Gespräche über einen Frieden greift Russland die Ukraine mit unverminderter Härte weiter an.

Am Samstag hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) bekanntgegeben, ein Verhandlungsteam in die USA zu Gesprächen entsandt zu haben. In seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft sagte er, «es ist durchaus realistisch, in den nächsten Tagen die Schritte zu finalisieren, um zu bestimmen, wie der Krieg würdig beendet werden kann». Es müssten rasch und substanziell die notwendigen Schritte ausgearbeitet werden.

Selenski hatte einen 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump, der von Kritikern als russische Wunschliste betitelt worden war, bei Verhandlungen in Genf mit europäischen und amerikanischen Vertretern überarbeiten lassen. In den USA geht es um noch strittige Punkte. Der abgeänderte Plan soll in den kommenden Tagen der russischen Führung in Moskau vorgestellt werden.