DE
FR
Abonnieren

«Auf dem Weg, Zivilisten zu töten»
Moldau meldet russische Drohnen in eigenem Luftraum

Moldau beklagt eine erneute Verletzung des Luftraums durch russische Drohnen. Bei massiven Angriffen auf die Ukraine wurden auch Flüge in Chisinau beeinträchtigt. Sandu verurteilt den zehnstündigen Angriff und steht an der Seite der Ukraine.
Publiziert: vor 28 Minuten
Kommentieren
1/5
Bereits am Mittwoch kam es in Moldau zu einer Drohnensichtung. Das Geschoss soll aus Russland stammen. Hier begutachtet der russische Botschafter in Moldau die Drohne.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Russische Drohnen verletzen moldauischen Luftraum bei Angriffen auf die Ukraine
  • Moldauische Präsidentin Sandu verurteilt Angriffe und steht zur Ukraine
  • Zehnstündiger Angriff auf die Ukraine, Flughafen Chisinau zeitweise geschlossen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Janine Enderli und Keystone-SDA

Nach massiven russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine hat in der benachbarten Republik Moldau Präsidentin Maia Sandu eine Verletzung auch des Luftraums ihres Landes beklagt. «Auf dem Weg, Zivilisten zu töten, haben russische Drohnen wieder moldauischen Luftraum verletzt und seine vorübergehende Schliessung erzwungen», teilte Sandu bei X mit.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Laut moldauischen Medien waren diesmal zeitweilig auch keine Starts und Landungen auf dem Flughafen der Hauptstadt Chisinau möglich. Es kam demnach zu Verzögerungen und einer Umleitung ins benachbarte Rumänien.

Mehr zum Ukraine-Krieg
Trumps schillernder Dealmaker
Mit Video
Witkoffs Diplomatie-Debakel
Der Sondergesandte, der nur Trump dient
Diese zwei Forderungen verhindern den Ukraine-Frieden
Analyse
Das kann Selenski niemals
Zwei Bedingungen verhindern den Ukraine-Frieden
Gelingt Selenskis neuem Mann der Durchbruch?
Friedens-Verhandlungen in USA
Gelingt Selenskis neuem Mann der Durchbruch?
Unter dieser Bedingung ist Putin für ein Treffen mit Trump bereit
Treffen mit Trump?
Putin nennt bei Gipfel mit Orban eine Bedingung

«Zehnstündiger Angriff»

Moldau meldet vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs immer wieder Luftraumverletzungen. Erst am Dienstag hatte die moldauische Polizei ein Foto von einer Drohne veröffentlicht.

«Wir verurteilten die Attacken und stehen an der Seite der Ukraine», teilte Sandu weiter mit. Es habe einen zehnstündigen Angriff auf die Ukraine gegeben.

Moldau: Russen wollen nicht über Frieden verhandeln

Das sei keine Sprache eines Landes, das behaupte, über einen Frieden zu verhandeln, sagte sie mit Blick auf die geplanten Gespräche. Russische Vertreter erwarten eine US-Delegation in der ersten Wochenhälfte in Moskau, um über eine Beendigung des seit fast vier Jahren andauernden Krieges gegen die Ukraine zu verhandeln.

Russland überzieht die Ukraine jede Nacht mit Drohnen- und Raketenangriffen, dabei kommt es immer wieder zu einem Eindringen in den Luftraum anderer Staaten. In der von Moldau abtrünnigen, russlandfreundlichen Region Transnistrien hat Moskau auch eigene Truppen stationiert.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen