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Wegen Russland-Connection des Verwaltungsratspräsidenten?
Dieses Einkaufscenter im Kanton Zürich wird zwangsversteigert

Was hat eine Einkaufscenter-Pleite in Eglisau mit Russlands Präsidenten Putin zu tun? Die Zwangsversteigerung der Liegenschaft im Oktober gibt Antworten, aber wirft auch Fragen auf.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Wird im Oktober zwangsversteigert: Einkaufscenter in Eglisau ZH.
Foto: Screenshots

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Einkaufszentrum in Eglisau ZH wird Mitte Oktober zwangsversteigert
  • Interessenten müssen 500'000 Franken unverzinslich als Anzahlung leisten
  • Marktwert der Liegenschaft beträgt 7 Millionen Franken laut Schätzung
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Ulrich RotzingerWirtschaftschef

Zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum Dritten. Mitte Oktober kommt in Eglisau ZH das Einkaufszentrum an der Sandgruebstrasse 1 unter den Hammer. Unfreiwillig. «Die Verwertung erfolgt auf Verlangen der Grundpfandgläubigerin in erster Pfandstelle», heisst es in einer 32-seitigen Dokumentation zur Zwangsversteigerung, die Blick vorliegt. Daraus geht auch hervor, dass alle interessierten Mitbieter eine «unverzinsliche Anzahlung» von 500'000 Franken leisten müssen.

Die Gewerbeliegenschaft samt Büros, Lager und Tiefgarage für 50 Besucherplätze ist erst 23 Jahre alt. Die Nutzfläche beträgt lediglich 1494, die Grundstücksfläche 5928 Quadratmeter. Die gute Lage und Verkehrsanbindung gelten als Plus. Negativ wird der hohe Leerstand aufgeführt. So hat das Migros-Outlet längst das Weite gesucht. Einzig Denner-Fahnen sind noch gehisst. Eine Schätzung des Betreibungsamts beziffert die Liegenschaft auf einen Marktwert von 7 Millionen Franken. 

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Brisante Spur nach Russland

Dass ein Shoppingcenter in der Schweiz zwangsversteigert wird, kommt nicht oft vor. Laut dem «Tages-Anzeiger» verliess ein Oligarchensohn kurz nach Kriegsbeginn mit der Ukraine im Jahr 2022 das Präsidium des Verwaltungsrats der Eigentümerfirma Segilo SA. Dessen Vater würden enge Verbindungen zu Wladimir Putin (73) nachgesagt, heisst es in dem Bericht. In diese Zeit fallen auch Sanktionen der Schweiz gegen russische Staatsbürgerinnen und -bürger. Kurze Zeit nach dem Ausscheiden des VR-Präsidenten ging das Eglisauer Einkaufscenter Pleite. 

Auch ohne mutmassliche Russen-Connection im Verwaltungsrat haben es kleine bis mittlere Einkaufscenter in der Schweiz schwer. In Rapperswil-Jona SG steht ein solches in bester Lage fast leer, nachdem mehrere Geschäfte dichtgemacht haben. Im ältesten Einkaufscenter der Schweiz, dem Schönbühl-Center in Luzern, stehen mehrere Läden leer. Seit Ende 2015 steht das Centro Ovale in Chiasso TI leer.

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