Der Neubau des Landquart Fashion Outlet hat heute seine Türe geöffnet. Mit neuen Marken möchten die Betreiber Markenfans aus der ganzen Schweiz nach Landquart GR locken. Schon am ersten Tag war das Interesse von Shopping-Verrückten gross. Blick hat sich umgeschaut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Landquart Fashion Outlet eröffnet Neubau, acht neue Marken ziehen ein

Grösster Nike-Flagship-Store der Schweiz und 200 neue Arbeitsplätze

Verkaufsfläche jetzt 27’000 m², 1550 Parkplätze mit 30 Schnellladestationen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach fast eineinhalb Jahren Bauzeit war es heute Mittag so weit: Das Landquart Fashion Outlet in Graubünden hat seinen Neubau eröffnet. Hunderte Kundinnen und Kunden schauten sich in den neuen Läden um, wie ein Augenschein von Blick vor Ort zeigt. Acht Marken ziehen auf die erweiterten Flächen. Neu dabei sind Schuhhersteller Birkenstock, Beauty-Anbieter L'Oréal und der Glarner Chocolatier Läderach. Ausserdem eröffnet Sportartikel-Gigant Nike im Outlet-Center seinen schweizweit grössten Flagship-Store.

Mit der Erweiterung wächst die Verkaufsfläche in Landquart auf 27'000 Quadratmeter an. Auch neue Gastronomie-Angebote sind geplant. Die Betreiberin des Outlets, VIA Outlets, möchte den Standort in der Schweiz stärken. Aleksandra Perz, Leiterin des Centers, sagt an der Eröffnung: «Mit der Eröffnung der Expansion schaffen wir neue Perspektiven für die Zukunft des Standorts», sagt sie. Und betont die Wichtigkeit für die Region. «Wir schaffen 200 zusätzliche Arbeitsplätze.»

Acht neue Marken in Landquart

Acht neue Marken ziehen in das Outlet-Center ein: Coach, Carhartt Wip, American Vintage, Eleventy, Birkenstock, L’Oréal, Läderach und Coffee Fellows. Aber Achtung: Die Läden von L'Oréal und Coffee Fellows eröffnen erst im Mai. Auch neue Gastronomie-Angebote sind geplant.

Viele der Shopping-Verrückten reisen mit dem Auto an – obwohl das Outlet einen eigenen Bahnhof hat. Teil des Erweiterungsneubaus ist denn auch ein Parkhaus: Neu stehen den Gästen 1550 Parkplätze zur Verfügung. «Mit 30 Ladepunkten ist es auch der grösste Schnellladepark der Schweiz», wie Chefin Akleksandra Perz betont. Die Stromtankstelle ist ein gutes Argument, nicht zuletzt für Touristen auf der Durchfahrt. Die Vergrösserung feiert das Shoppingcenter bis am 19. April mit verschiedenen Aktionen.

Das Angebot des Fashion Outlet kommt gut an. Ein Blick auf die letzten zehn Jahre zeigt: Seit 2015 konnte das Fashion Outlet seinen Umsatz um 80 Prozent erhöhen. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher stieg um 50 Prozent.