Der grösste Bündner Shopping-Tempel hat die Kosten fürs Langzeitparkieren deutlich angehoben. Dafür erntet das Fashion Outlet in Landquart Kritik. Ein Autofahrer zahlte plötzlich eine Gebühr von 190 Franken – statt den früheren 56 Franken.

Fashion Outlet in Landquart macht Autofahrer hässig

1/6 Das Langzeitparkieren ist beim Fashion Outlet in Landquart deutlich teurer geworden. Foto: PD

Auf einen Blick Fashion Outlet Landquart erhöht Parkgebühren drastisch

Autofahrer verärgert über höhere Kosten

Tagesticket kostet 40 Franken, jeder weitere Tag 50 Franken zusätzlich

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Im Bündnerland ärgern sich Autofahrer über das Fashion Outlet in Landquart GR. Der Grund: Das Shopping-Paradies hat die Parkgebühren drastisch erhöht. Viele Besucherinnen und Besucher beklagen sich nun über die höheren Kosten fürs Langzeitparkieren, wie die «Südostschweiz» berichtet.

Die Zeitung bezieht sich auf in Leserbriefen geäusserte Kritik. Einen Engadiner hat die Parkgebührenerhöhung besonders hart getroffen. Die happige Quittung fürs dreitägige Parken: 190 Franken. Früher musste er bloss 56 Franken zahlen, also fast viermal weniger. «Dass die Gebühren so massiv gestiegen sind, ohne dass dies transparent kommuniziert wurde, ist schlicht verwerflich», zitiert ihn die Zeitung. Er nutze den Outlet-Parkplatz, um dann mit dem Zug vom angrenzenden Landquarter Bahnhof nach Deutschland zu reisen. Eine Leserin wirft die provokante Frage auf: «Wann darf man von Wucher sprechen?»

Höhere Gebühren erst ab der fünften Stunde

Das Fashion Outlet weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass man nur die Preise fürs Parkieren erst ab der fünften Stunde erhöht habe. «Unser Parkplatz ist keine öffentliche Einrichtung und primär für die Kunden und Gäste des Outlets vorgesehen, nicht für Langzeitparkierende», so eine Sprecherin gegenüber der «Südostschweiz». Zudem seien die Monats- und Jahreskarten für das P+Rail-Angebot der SBB nicht teurer geworden.

Ein Blick auf die Parktarife des Fashion Outlets zeigt: Wer sein Auto dort lange abstellt, muss tiefer ins Portemonnaie greifen. In den ersten vier Stunden kostet das Parkieren 2 Franken pro 60 Minuten. Ab der fünften Stunde verdoppelt sich der Tarif auf jeweils weitere 4 Franken. Sprich: Vier Stunden belaufen sich auf 8 Franken, fünf Stunden kosten dann 12 Franken. Das Tagesticket für die ersten 24 Stunden gibt es für 40 Franken. Für jeden weiteren Tag kommen 50 Franken dazu.

Südlicher Parkplatz wegen Ausbauarbeiten geschlossen

Die Parksituation beim Fashion Outlet ist derzeit angespannt. Im Mai hat das Center mit der ersten Etappe des Ausbaus begonnen. Der grösste Bündner Shopping-Standort erweitert die Einkaufsfläche um 5000 Quadratmeter. Künftig gibt es 14 neue Läden und ein erweitertes Gastroangebot. Und weil auch ein neues, vierstöckiges Parkhaus entsteht, ist der Parkplatz Süd derzeit geschlossen.

Übergangsmässig hat das Outlet im Herbst 260 zusätzliche Parkplätze eingerichtet. Ende November kamen weiter 83 Plätze dazu. Trotz guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr reist nämlich ein Grossteil der Kunden mit dem Auto an. Jetzt ist der ausgedehnte Shopping-Ausflug jedoch um einiges teurer.