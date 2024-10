Die Parkausbetreiberin Siska Immobilien AG hat die Gebühren fürs Parkieren im Effi-Märt erhöht. Kunden nerven sich. Und auch die Mieterin Migros beschwert sich – mit einem öffentlichen Flyer, der es in sich hat.

Immo-Firma verdoppelt Parkgebühr in Zürcher Einkaufszentrum

Kurz zusammengefasst Migros beschwert sich in Flyer über die höheren Parkgebühren im Effi-Märt

Betreiberin begründet die höheren Gebühren mit gestiegenen Kosten

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Stunk im Parkhaus des Effi-Märt: Die Parkgebühren im beliebten Einkaufszentrum in Effretikon ZH sind gestiegen. 30 Minuten Parkieren kostet dort neuerdings einen Franken. Für eine volle Stunde sind zwei Franken fällig. Danach wirds etwas billiger: Die Gebühr für 90 Minuten beträgt 2.50 Franken, jene für zwei Stunden 3.50 Franken.

Im Vergleich zu Zürich und Winterthur sind diese Parkpreise ziemlich tief. In den beiden Grossstädten kostet das Parkieren ein Vielfaches mehr. Trotzdem sorgen die neuen Gebühren für Empörung. Denn sie haben sich aufs Mal verdoppelt.

Migros verärgert über höhere Parkgebühren

Hinter dem Schritt steckt die Siska Immobilien AG aus Winterthur. Die Immobilienfirma besitzt die Liegenschaft des Effi-Märt und betreibt auch das Parkhaus – und nicht etwa die Migros, die dort einen Supermarkt und ein Restaurant hat. Darauf weist die Detailhändlerin in einem öffentlichen Aushang hin, der prominent an den Parkautomaten hing.

Der Inhalt hat es in sich: Die Siska habe die Parkgebühren ohne Einbezug der Migros erhöht, heisst es im Flyer, der Blick vorliegt. Und weiter: «Die Migros ist mit der aktuellen Situation sehr unzufrieden.» Man sei bemüht, dass die Erhöhung rückgängig gemacht werde.

Betreiberin verweist auf gestiegene Unterhaltskosten

Die Siska betreibt im Kanton Zürich insgesamt sechs Parkhäuser in Winterthur, Uster und Effretikon. Überall sind die Gebühren gestiegen – nach 13 Jahren ohne die geringste Anpassung, wie Geschäftsführer Günter Heuberger (70) auf Anfrage von Blick mitteilt. «Die Unterhaltskosten sind extrem angestiegen. Besonders die Stromkosten haben sich massiv erhöht.»

Zudem hätten auch die Kosten für externe Dienstleistungen wie die Reinigung zugenommen. Er nennt Vandalismus, Littering, nicht gemeldete Parkschäden und die deshalb nötige Videoüberwachung als weitere Kostentreiber.

Rund 30 Nachrichten via E-Mail hat die Siska aus der Bevölkerung als Reaktion auf die höheren Parkgebühren erhalten – mehrheitlich zum Parkhaus im Effi-Märt. «Wir haben alle ausführlich beantwortet, und oft wurde mindestens ein gewisses Verständnis signalisiert», so Heuberger.

Die Flyer sind wieder verschwunden

Er weist auf politischen Druck in Winterthur hin, wo die Siska ihren Sitz hat. Die Eulachstadt hat ihre Gebühren für öffentliche Parkplätze in den letzten Jahren stark erhöht. «Wir hatten plötzlich sehr attraktive Parkinggebühren. Das hatte zur Folge, dass Pendler und Kunden von anderen Einkaufszentren unser Parkhaus füllten.» Die Siska betreibt in Winterthur das Parkhaus oberhalb des Hauptbahnhofs.

Die Siska bestätigt, dass es mit der Migros in der Sache Korrespondenz gegeben hat – wohl ohne Einigung. Denn die Detailhändlerin liess die Flyer erst nach den Gesprächen mit dem Winterthurer Immobilienunternehmen aufhängen. «Wir haben sie wieder abgeräumt», sagt Heuberger dazu. Die Genossenschaft Migros Ostschweiz, die den Supermarkt und das Restaurant im Effi-Märt betreibt, hat eine Anfrage von Blick bisher nicht beantwortet.