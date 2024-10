Autofahrer in Basel aufgepasst! Betrüger überkleben QR-Codes an Parkuhren mit falschen Codes, um an sensible Daten zu kommen. Die Kantonspolizei warnt vor der Masche.

Kurz zusammengefasst Bereits mehrere Fälle im Sommer im Kanton Waadt entdeckt

Betrüger manipulieren QR-Codes an Parkuhren in Basel

Betrüger überkleben die offiziellen QR-Codes an den Parkautomaten. Foto: Kapo Basel-Stadt 1/4

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Betrüger haben eine neue Masche: Sie versuchen, an Parkautomaten an sensible Daten von Autofahrern zu kommen. Im Sommer noch stellten die Polizeibehörden der Westschweizer Kantone mehrere Fälle auf Waadtländer Gebiet fest. Jetzt ist die fiese Betrugsart auch in Basel angekommen.

Darum warnt jetzt auch die Kantonspolizei Basel-Stadt. Am Rheinknie kann man an Parkuhren nur mit Bargeld oder der App «ParkSmart Basel» bezahlen. Für die App sind an den Parkautomaten QR-Codes der Kapo angebracht. Ein direktes Bezahlen ist damit nicht möglich.

Betrüger haben gefälschte Website eingerichtet

Betrüger haben die QR-Codes auf den Parkuhren jetzt aber sorgfältig mit falschen Codes überklebt. Scannt ein Autofahrer diesen mit der Handykamera, wird er auf die betrügerische Internetseite «parksmartbasel.com» umgeleitet. Die Webseite trägt also sogar den gleichen Namen wie die eigentlich zu gebrauchende App.

Nach der Eingabe der Daten auf der Webseite erscheint eine Fehlermeldung. Dann ist es aber bereits zu spät. «Die Täterbanden haben zu diesem Zeitpunkt bereits die persönlichen Kreditkartendaten», heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei.

Das empfiehlt die Polizei

Die falschen QR-Codes sind nur schwer zu erkennen. Die Polizei empfiehlt, die richtige App «ParkSmart Basel» zu installieren und die Parkgebühren darüber zu bezahlen oder die Parkuhr mit Bargeld zu starten.

Aus der App «ParkSmart Basel» kann mit der Funktion «Parkuhr scannen» die richtige Parkuhr lokalisiert werden. Bezahlt wird mit dem offiziellen QR-Code immer in der App. Wer den richtigen Code mit der Handykamera scannt und die App noch nicht auf dem Smartphone hat, gelangt auf die Homepage der Kantonspolizei Basel-Stadt und kann die App im Appstore und bei Google Play herunterladen. So fällst du auch nicht auf die fiese Masche der Betrüger rein.