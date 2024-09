Viele bekannte Schweizer Firmen betroffen Zahl der Fake-Websites explodiert – so schützt du dich

Die Zahl der Phishing-Angriffe in der Schweiz steigt rasant. Betrüger fälschen Websites bekannter Schweizer Unternehmen, um an sensible Daten zu gelangen. So kannst du dich schützen.