Mitte April erweitert das Landquart Fashion Outlet sein Angebot. Bekannte Marken wie Birkenstock ziehen in einen neuen Teil des Centers ein. Gleichzeitig baut der Sportartikel-Riese Nike grosszügig aus.

Acht neue Marken ziehen diesen April im Landquart Fashion Outlet ein

Acht neue Marken ziehen diesen April im Landquart Fashion Outlet ein

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Landquart Fashion Outlet eröffnet Erweiterung am 16. April mit neuen Shops

Nike baut aus und eröffnet grössten Flagship-Store der Schweiz

Seit 2015 stieg der Umsatz um 80 Prozent sowie die Besucherzahl um 50 Prozent War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Gute Nachrichten für Modefreaks und Schnäppchenjäger: Nach fast eineinhalb Jahren Bauzeit eröffnet das Landquart Fashion Outlet die Erweiterung des Centers. Am 16. April ist es so weit.

Acht neue Marken ziehen in das Outlet-Center ein: Coach, Carhartt, American Vintage, Eleventy, Birkenstock, L’Oréal, Läderach und Coffee Fellows. Dabei eröffnen die Läden von L'Oréal und Coffee Fellows aber erst im Mai. Mit der Erweiterung wächst die Mietfläche auf 27’000 Quadratmeter an. Auch neue Gastronomie-Angebote sind geplant.

Gleichzeitig bauen andere Shopbetreiber wie Nike ihre Präsenz in Landquart aus. Der Sportartikelhersteller zieht ebenfalls in den Neubau und eröffnet so den grössten Nike-Flagship-Store der Schweiz. Auch Calvin Klein und PME Legend ziehen in den neuen Bereich um.

Teil des neuen Bereichs ist auch ein Parkhaus: Künftig stehen den Gästen 1550 Parkplätze zur Verfügung. Mit 30 Ladepunkten ist es auch der grösste Schnellladepark der Schweiz.

Eröffnungssause mit viel Musik

Vom 16. bis 19. April gibt es eine regelrechte Eröffnungsparty: Es gibt Livemusik, Talks und Performances. Neben hippen DJs wie Nina Attal sorgen Acts wie die Alphornformation Heidiland für die ländliche Note.

Mit der Eröffnung schafft das Fashion-Outlet im Bündner Chaletdorf 200 neue Arbeitsplätze. Damit beweist das Outlet seine Relevanz für die Wirtschaft der Region.

In Zahlen: Seit 2015 konnte das Fashion Outlet seinen Umsatz um 80 Prozent erhöhen. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher stieg um 50 Prozent. Damit konnte das Center seine Position im Schweizer Retailmarkt in den letzten Jahren in einem schwierigen Umfeld markant ausbauen.