Bei Migros und Denner können Kunden derzeit kein Wasser aus San Pellegrino kaufen. Auch bei Aldi sind die Regale zum Teil leer. Warum die grünen Flaschen aus Italien fehlen und wie Nestlé sein Wassergeschäft gerade umkrempelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft San Pellegrino fehlt bei Migros, Denner und Aldi

Migros stoppt Verkauf wegen Preisverhandlungen mit Nestlé

Nestlé nimmt keine Stellung – lagert Wassergeschäft aus

Bereits Anfang Woche fiel einem Blick-Leserreporter auf, dass sein Lieblingswasser «San Pellegrino» seit ein paar Tagen in den Regalen von Migros fehlt. Weil er bei der aktuellen Hitze nicht ohne sein Lieblingsgetränk auskommen will, geht er auch bei Denner und Aldi auf die Suche nach der grünen Flasche – vergebens. In den Regalen der Detailhändler klafft eine grosse Lücke, wo sonst das Quellwasser aus den italienischen Alpen steht.

Liegt es an einem Lieferengpass oder hat der Hitzesommer 2026 dazu geführt, dass die italienische Wasserquelle versiegt ist? Blick hat bei den Detailhändlern nachgefragt. Bei Migros hat der Engpass nichts mit der Hitze zu tun. Es geht um Geld: Der orange Riese verhandelt aktuell mit Nestlé die Einkaufspreise von San Pellegrino – und hat das Produkt deshalb sowohl in den Migros-Filialen als auch bei Denner, Migrolino und Migros Online aus dem Sortiment geschmissen.

Kampf um die Marge

«Ziel dieser Verhandlungen ist es, faire und nachvollziehbare Preise sicherzustellen», sagt die Medienstelle auf Anfrage von Blick. Solche temporären Lieferunterbrüche im Zusammenhang mit Preisverhandlungen sind nicht neu. Auch bei Lindt-Schokoladen oder Coca-Cola-Getränken kam es deswegen zuletzt zu Lücken in den Regalen.

Allerdings geht es dabei nicht immer nur darum, tiefe Preise für die Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Den Detailhändlern geht es auch um den Schutz ihrer Marge im hart umkämpften Markt. Muss die Migros im Einkauf mehr für ein Produkt zahlen, kann sie entweder den Preis für die Kunden erhöhen oder die höheren Kosten selber tragen.

Bei Aldi hängt der Engpass derweil tatsächlich mit der Hitzewelle zusammen: «Aufgrund des warmen Wetters haben wir in den letzten Wochen eine erhöhte Nachfrage nach Mineralwasser verzeichnet», schreibt der Discounter auf Anfrage von Blick. «Im Einzelfall kann das dazu führen, dass ein Produkt in einer Filiale kurzfristig nicht mehr verfügbar ist.» Gut möglich, dass wie der Blick-Leserreporter auch andere Migros-Kunden ihr Glück beim Discounter versuchten.

Nestlé lagert Wassersparte aus

Nestlé will zu den Preisverhandlungen mit Migros keine Stellung nehmen. Dafür hat der Lebensmittelkonzern heute bekannt gegeben, dass das gesamte Wassergeschäft in ein neues Joint Venture namens Peranel ausgelagert wird. Die Wasserfirma soll neu gemeinsam mit dem Finanzinvestor Platinum Equity betrieben werden. Beide werden einen Anteil von 50 Prozent an Peranel halten. Die neue Firma bündelt über 30 bekannte Marken – darunter San Pellegrino, Perrier und Nestlé Pure Life.

Der Deal bewertet die Wasser-Sparte von Nestlé mit insgesamt 4,5 Milliarden Franken. Dem Nahrungsmittelkonzern sollen beim Vollzug 2,8 Milliarden Franken Cash zufliessen.

Der Leserreporter ist für den Moment auf ein anderes Wasser umgestiegen – aber nur vorübergehend. «Ich mag San Pellegrino, weil es viel Kohlensäure hat», sagt er. Sobald es wieder verfügbar sei, kaufe er wieder die grüne Flasche aus Italien.