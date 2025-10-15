DE
FR
Abonnieren

Wegen Preisverhandlungen
Bei der Migros wird die Lindt-Schoggi knapp

Der orange Riese verhandelt mit Lindt & Sprüngli über Preise, was zu Engpässen bei Lindt-Schoggi in einigen Filialen führt. Die Auswirkungen könnten schweizweit spürbar sein, sagt die Migros.
Publiziert: 15.10.2025 um 23:15 Uhr
|
Aktualisiert: 15.10.2025 um 23:47 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Schoggi-Regal bei der Migros: Während der Preisverhandlungen kann es zu Engpässen kommen.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • Migros verhandelt mit Lindt & Sprüngli über Preise für Schokolade
  • Produkt-Engpässe in einzelnen Filialen
  • Es ist nicht klar, wann die Verhandlungen abgeschlossen sind
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Bei Migros fehlen in einigen Filialen manche Lindt-Schoggis. Der Grund: Der Detailhändler verhandelt mit Lindt & Sprüngli die Preise neu.

«In einzelnen Filialen kann es zu Produkt-Engpässen von Lindt-Schokolade kommen», sagte eine Migros-Sprecherin am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte damit einen Bericht des Freiburger Radiosenders RadioFr.

Schweizweite Auswirkungen auf das Sortiment

Die Verhandlungen mit Lindt & Sprüngli könnten schweizweit Auswirkungen auf das verfügbare Sortiment haben.

Mehr zu den Preisverhandlungen im Detailhandel
Im Detailhandel tobt ein knallharter Machtkampf
Wenn Regalplätze leer bleiben
Im Detailhandel tobt ein knallharter Machtkampf

Wann die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, könne die Migros noch nicht sagen. Sie setze sich für günstigere und faire Lebensmittelpreise in der Schweiz und in Europa ein.

Eine Anfrage an Lindt & Sprüngli blieb bislang unbeantwortet.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen