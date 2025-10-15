Der orange Riese verhandelt mit Lindt & Sprüngli über Preise, was zu Engpässen bei Lindt-Schoggi in einigen Filialen führt. Die Auswirkungen könnten schweizweit spürbar sein, sagt die Migros.

Bei der Migros wird die Lindt-Schoggi knapp

1/2 Schoggi-Regal bei der Migros: Während der Preisverhandlungen kann es zu Engpässen kommen. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Migros verhandelt mit Lindt & Sprüngli über Preise für Schokolade

Produkt-Engpässe in einzelnen Filialen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei Migros fehlen in einigen Filialen manche Lindt-Schoggis. Der Grund: Der Detailhändler verhandelt mit Lindt & Sprüngli die Preise neu.

«In einzelnen Filialen kann es zu Produkt-Engpässen von Lindt-Schokolade kommen», sagte eine Migros-Sprecherin am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte damit einen Bericht des Freiburger Radiosenders RadioFr.

Schweizweite Auswirkungen auf das Sortiment

Die Verhandlungen mit Lindt & Sprüngli könnten schweizweit Auswirkungen auf das verfügbare Sortiment haben.

Wann die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, könne die Migros noch nicht sagen. Sie setze sich für günstigere und faire Lebensmittelpreise in der Schweiz und in Europa ein.

Eine Anfrage an Lindt & Sprüngli blieb bislang unbeantwortet.