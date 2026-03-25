Heikles Produkt im Galaxus-Shop: Die Migros-Tochter bietet ein Autozubehör an, das Fahrer vor Blitzern warnt. Solche Geräte sind in der Schweiz aber verboten. Als Blick den Onlineriesen konfrontiert, geht es schnell.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Galaxus verkaufte einen illegalen Blitzerwarner für 129 Franken

Das Gerät warnt Autofahrer vor festen und mobilen Blitzern, was in der Schweiz seit 2013 verboten ist

Galaxus spricht von einem Fehler und entfernt das Produkt aus dem Sortiment War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Produktbeschreibung für den «Co-Driver No2 Plus» des dänischen Unternehmens Ooono klingt harmlos. Es handelt sich um ein «anspruchsvolles Automobilzubehör, das entwickelt wurde, um die Fahrzeugsicherheit und den Komfort zu erhöhen», steht dazu im Onlineshop von Galaxus. Und weiter: «Dieses fortschrittliche Fahrerassistenzgerät verfügt über ein kompaktes, unauffälliges Design, um die Ablenkung auf dem Armaturenbrett zu minimieren.» 129 Franken kostet das Gerät im Galaxus-Shop.

Doch ein entscheidendes Detail lässt die Migros-Tochter dabei aus: Beim Ooono-Produkt handelt es sich um ein Radarwarngerät. Dieses piepst, sobald ein fester oder mobiler Blitzer in der Nähe ist. Davon ist bei Galaxus kein Wort zu lesen. Im Gegensatz dazu bewirbt der Hersteller mit Sitz in Kopenhagen das Produkt aktiv als Blitzer-Warner: «Bye-bye Gefahrenstellen und Bussgelder», heisst es in der Beschreibung. Das Gerät wird mit Meldungen von Usern gefüttert, die «in Echtzeit Informationen zu Blitzern, Gefahrenstellen und anderen Verkehrssituationen melden», schreibt der Hersteller.

Galaxus räumt Fehler ein

Ein harmloses, praktisches Gadget, oder? Falsch! In der Schweiz ist der Besitz oder das Mitführen von Radarwarngeräten seit 2013 verboten. Dazu gehört eben der «Co-Driver» von Ooono. Auch Apps auf dem Smartphone, die Autofahrer auf Geschwindigkeitskontrollen und Blitzer aufmerksam machen, sind illegal. Verstösse werden mindestens mit einer Geldbusse von 200 Franken geahndet – und können sogar bis zu Strafen von 180 Tagessätzen führen. Entdeckt die Polizei ein solches Gerät, konfisziert und vernichtet sie es.

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Als Blick Galaxus auf das Radarwarngerät aufmerksam macht, geht es schnell. Kurz nach der Anfrage verschwindet es aus dem Shop. Der Onlinehändler spricht von einem Fehler: «Das angesprochene Produkt ist durch unseren Sicherheits-Check gerutscht», erklärt eine Sprecherin. «Wir haben das Produkt überprüft und es direkt aus unserem Sortiment genommen», sagt sie weiter.

Wie lange der Blitzer-Warner unentdeckt im Shop verfügbar war, darüber gibt Galaxus keine Auskunft. Auffällig: Eine Käuferbewertung wies schon vor einem Monat darauf hin, dass das Produkt hierzulande verboten ist. Mit der klaren Empfehlung: «Meines Erachtens sollten Galaxus oder andere Shops dies in der Schweiz gar nicht anbieten.»