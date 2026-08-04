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Hier ist der Bade-Spass in der Schweiz gratis
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Abkühlung garantiert:In diese Badis kommst du gratis

Vom 15-Punkte-Menu zum kalten Plättli
In diesen Badi-Beizen gibts das beste Essen

Die Schweiz schwitzt. Die Badis freuen sich über einen grossen Ansturm. Nicht überall können die Restaurants die Gäste aber überzeugen. Das Gastroportal GaultMillau ehrt die besten Lokale.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
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15-Punkte-Chef Simon Müller kocht aktuell im Strandbad Tiefenbrunnen in Zürich.
Foto: Samir Seghrouchni / GaultMillau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • GaultMillau kürt beste Badi-Beizen in der Schweiz für den Hitzesommer 2026
  • Platz 1: Strandbad Tiefenbrunnen in Zürich mit Drei-Gänge-Menü für 85 Franken
  • Weitere Empfehlungen in Peccia TI, Rapperswil-Jona SG, und Muri BE
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Viele Schweizerinnen und Schweizer ächzen unter der extremen Hitze. Die Badi-Betreiber aber freuts! Das schöne Wetter lotst die Kundschaft in Scharen in die Badis. Erste Badeanstalten müssen ob des Grossandrangs gar das Drehkreuz schliessen: Etwa in Villnachern AG, Rüti ZH und Oetwil am See ZH. Doch wo kommt neben der ersehnten Erfrischung im Wasser auch etwas Feines auf den Teller?

Das Gastroportal GaultMillau hat die besten Badi-Beizen des Hitzesommers 2026 gekürt:

5

Strandbeiz Stampf, Rapperswil-Jona SG

Auf dem fünften Rang reiht sich die Strandbeiz Stampf ein. Am Zürichsee gelegen, kommt hier der Fisch von lokalen Berufsfischern – egal ob Felchen, Egli, Hecht, Wels oder Seeforelle. Die grosse Portion kostet je nach Fisch 31.50 bis 39.40 Franken. Doch auch Fleischliebhaber kommen auf ihre Kosten. Das Pouletsteak gibts für 28.50 Franken.

4

Grotto Pozzasc, Peccia TI

Streng genommen ist das Pozzasc kein Badi-Lokal, denn es liegt lediglich an einem Natur-Pool. Trotzdem findet es Platz im Ranking von GaultMillau. Die Küche in der ehemaligen Mühle ist typisch tessinisch. Kalte Plättli, Minestrone, Polenta. Wer im Grotto essen will, muss aber einen kleinen Weg auf sich nehmen. Peccia ist 50 Autominuten von Locarno entfernt.

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3

Aarebad, Muri BE

Seit über 20 Jahren führt die Familie Seav das Aarebad in Muri. Neben den Badi-Klassikern wie Hamburger, Pommes frites und Hotdog stehen auch asiatische Spezialitäten auf der Karte. Die knusprige Ente mit Reis gibts für 25 Franken, das rote Curry mit Poulet für 18 Franken.

2

Strandbar Uferlos, Stein am Rhein SH

Die Strandbar Uferlos in Stein am Rhein überzeugt das Gastroportal mit ihrer mediterran inspirierten Küche. Daneben gehört die grosse Auswahl an hausgemachten und regionalen Torten und Kuchen zu den Attraktionen. Ein Beispiel der Karte: das Spargelrisotto für 22.50 Franken.

1

Strandbad Tiefenbrunnen, Zürich

Simon Müller ist normalerweise 15-Punkte-Chef im «Rémy» im Zürcher Kreis 3. Über den Sommer kocht er mit seinem Team allerdings in einem Pop-up in der Badi Tiefenbrunnen. Für Müller ist es «der vielleicht schönste Arbeitsplatz in ganz Zürich», wie er gegenüber GaultMillau sagt. Für die Gäste gibts derweil drei Gänge für 85 Franken. Eine Reservation ist Pflicht.

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