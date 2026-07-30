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Hier ist der Bade-Spass in der Schweiz gratis
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Abkühlung garantiert:In diese Badis kommst du gratis

Abkühlung gegen Gluthitze garantiert!
Für diese See- und Flussbadis ziehst du dich freiwillig aus

Die Schweiz schwitzt und das Wasser wird allmählich knapp. Doch es gibt auch viele See- und Flussfreibäder mit einem hohen Pegelstand. Blick weiss, wo du Abkühlung mit dem speziellen Etwas finden kannst.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Wegen Wassermangel bleiben im Strandbad Ermatingen im Thurgau seit Wochen die Gäste fern.
Foto: Karin Frautschi

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz erlebt Hitzewelle, Abkühlung in Seen und Badis gesucht
  • Haslisee in Niederhasli ZH erreicht Höchsttemperatur
  • Eintrittspreise von kostenlos bis 18 Franken
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Moritz Meister und Milena Kälin

Der Schweiss rinnt über die Stirn – kein Wunder bei Temperaturen bis 40 Grad. Gegen die jüngste Hitzewelle hilft nur ein Platz im Schatten oder ein Sprung ins kühle Nass.

Im Strandbad Ermatingen im Kanton Thurgau ist das jedoch wegen Wassermangels kaum möglich – der Pegel des Bodensees ist deutlich tiefer als üblich. Weil sich am steinigen Ufer Algen sammeln, bleiben die Gäste seit Wochen fern. Doch nicht alle Badis liegen auf dem Trockenen. Blick verrät dir, wo du Abkühlung finden kannst – und noch mehr.

Foto: Blick Visuals

Die kälteste Badi

  • Wo: Strandbad Cholplatz, Gersau SZ
  • Wassertemperatur: 19,1 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 6 Fr., Kinder 4 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-So 9.30-19.00 Uhr
  • Pegelstand: 433 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Keine 20 Grad: Wer es richtig kalt mag, ist im Strandbad Cholplatz gut aufgehoben.
Foto: gersau.ch

Wer es gerne eiskalt mag, der sollte das Strandbad Cholplatz in Gersau am Vierwaldstättersee aufsuchen. Mit knapp 19 Grad Celsius bietet das Gersauer Becken die ultimative Abkühlung bei brütender Hitze.

Der wärmste See

  • Wo: Seebadi Haslisee, Niederhasli ZH
  • Wassertemperatur: 27,4 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 5 Fr., Kinder 1.50 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10.00-21.00 Uhr, Sa: 9.00-21.00 Uhr, So: 9.00-19.00 Uhr
  • Pegelstand: 418 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Mit knapp 28 °C erreicht der Haslisee in Niederhasli ZH Spitzentemperaturen.
Foto: niederhasli.ch

Für alle Warmduscher ist die Seebadi Haslisee in Niederhasli der perfekte Badeort. Mit knapp 28 Grad Celsius kommt der See im Kanton Zürich den Aussentemperaturen schon recht nahe. Eine wirkliche Abkühlung ist ein Sprung in den Haslisee also nicht. 

Das älteste Bad

  • Wo: Flussbad Schanzengraben, Zürich ZH
  • Wassertemperatur: 23,4 °C
  • Eintrittspreis: gratis nur für Männer
  • Öffnungszeiten: So-Fr: 11.00-18.30 Uhr, Sa: 11.00-18.00 Uhr
  • Pegelstand: 412 m.ü.M
  • Wasserqualität: sauberes Badewasser
Das Männerbad Schanzengraben in Zürich zählt zu den ältesten Badis der Schweiz.
Foto: Roland Fischer

Seit 1864 bis heute dürfen ausschliesslich Männer am Zürcher Schanzengraben in die Sihl tauchen. Das älteste noch existierende Bad der Stadt Zürich sieht heute noch fast gleich aus wie bei der Eröffnung. 

Die modernste Badi

  • Wo: Strandbad, Stansstad NW
  • Wassertemperatur: 22,7 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 8 Fr., Kinder 4 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-So 8.00- 21.00 Uhr
  • Pegelstand: 433 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Zugang zum Strandbad Stansstad NW gibt es nur mit Karte.
Foto: Nidwalden Tourismus

Beim Strandbad in Stansstad NW steht Kassenpersonal nur teilweise zur Verfügung. Zugang erhalten Badibesucherinnen und -besucher vorwiegend über ein elektronisches Kassensystem, bei dem nur bargeldlos bezahlt werden kann.

Die günstigste Badi

  • Wo: Seebad, Aesch LU
  • Wassertemperatur: 25,9 °C
  • Eintrittspreis: gratis
  • Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-22.00 Uhr
  • Pegelstand: 448 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Der Eintritt für die Seebadi Aesch LU am Hallwilersee ist kostenlos.
Foto: DIANA FRY

Abkühlung zum Nulltarif? Das gibt es unter anderem noch im Seebad Aesch. Hier kostet der Sprung in den Hallwilersee keinen Rappen. 

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Der teuerste See

  • Wo: Strandbad Caumasee, Flims GR
  • Wassertemperatur: 22 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 18 Fr., Kinder 9 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-So 8.30-17.00 Uhr
  • Wasserqualität: einwandfrei
Der Eintritt für die Badi am Caumasee in Flims GR ist mit 18 Franken für Erwachsene und 9 Franken für Kinder am teuersten.
Foto: Luisa Ita

Wer nicht aufs Geld achten muss, der kann einen Ausflug an den Caumasee in Flims GR planen. Dort kostet das Schwimmen im türkisblauen Wasser deutlich mehr als in anderen Gewässern. Das Strandbad ist die mit Abstand teuerste Badi der Schweiz.

Das teuerste Badi-Restaurant

  • Wo: Seefeldpark, Sarnen OW
  • Wassertemperatur: 24,1 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 8 Fr., Kinder 4 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-So 8.00-21.00 Uhr
  • Pegelstand: 469 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Nirgendwo kosten die Pommes so viel wie im Seefeldpark am Sarnersee.
Foto: TripAdvisor

So ein Badibesuch macht natürlich hungrig. So gehört für viele eine feine Portion Pommes zu einem gelungenen Tag in der Badi. Die teuerste gibts laut Angaben von Holidaycheck im Erlebnisbad Seefeldpark mit Zugang zum Sarnersee. Hier kostet eine Portion 11 Franken.

Die kultigste Badi

  • Wo: Familienbad Dreilinden, St. Gallen SG
  • Wassertemperatur: 24 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 5.50 Fr., Kinder 2.80 Fr., Gemeinschaftsbad gratis
  • Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-19.00 Uhr
  • Wasserqualität: ausgezeichnet
In St. Gallen können Badigäste im Familienbad Dreilinden bei den drei Weieren entspannen.
Foto: Keystone

Das Familienbad Dreilinden in St. Gallen, direkt an einem der Naturweiher der drei Weieren, bietet seinen Gästen ein spezielles Angebot. Vom Hauptbahnhof aus fährt via Marktplatz ein Bus kostenlos direkt zum Bad. Für St. Galler ist das 1896 eröffnete Bad Kult.

Die spektakulärste Badi-Architektur

  • Wo: Rhybadi, Schaffhausen
  • Wassertemperatur: 32,55 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 4 Fr., Kinder 2 Fr.
  • Öffnungszeiten: So-Do: 8.00-22.00 Uhr, Fr-Sa: 8.00-23.00 Uhr
  • Pegelstand: konstanter Pegelstand
Sieht von oben aus wie ein Schiff – die Rhybadi Schaffhausen.
Foto: IMAGO/Andreas Haas

Von aussen erscheint die Rhybadi in Schaffhausen auf den ersten Blick etwas unscheinbar. Doch auf den zweiten Blick fällt auf, dass die Badi einen aussergewöhnlichen Aufbau besitzt. Die Form des Bades ist der eines Schiffs nachempfunden.

Die schönste Badi-Umgebung

  • Wo: Strandbad, Seedorf UR
  • Wassertemperatur: 24 °C
  • Eintrittspreis: Badeplätze sind frei zugänglich
  • Pegelstand: 433 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
In Seedorf UR kann man beim Baden auch noch eine tolle Aussicht geniessen.
Foto: Dominik Baumann

Ein Besuch des Strandbads Seedorf bietet nicht nur Abkühlung, sondern auch die Aussicht auf das tolle Panorama rund um den Vierwaldstättersee. Ein 20 Meter langer Steg und die einzelnen Inseln laden zum Sonnenbaden ein.

Die beliebteste Badi

  • Wo: Marzilibad, Bern BE
  • Wassertemperatur: 21 °C
  • Eintrittspreis: frei
  • Öffnungszeiten: Mo-Fr: 7.00-21.00, Sa-So: 9.00-21.00 Uhr
  • Pegelstand: 502,2 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Einen Blick aufs Bundeshaus beim Bad in der Sonne bietet das Marzilibad in Bern.
Foto: Keystone

Mit einer Spitzenfrequenz von bis zu 13'000 Besucherinnen und Besuchern zählt das Marzilibad in Bern zu den meistbesuchten Badis der Schweiz. Ein Sprung in die Aare, um den Ausblick aufs Bundeshaus zu geniessen, ist für alle Besuchenden ein Muss.

Die luftigste Badi

  • Wo: Rheinbad Breite, Basel BS
  • Wassertemperatur: 24,5 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 5 Fr., Kinder 2 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-Fr: Ab 11.00, Sa-So: Ab 10.00
  • Pegelstand: 244,7 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Wer hoch hinaus will, kommt im Rheinbad in Basel voll auf seine Kosten.
Foto: TEDDY VERNEUIL

Wer beim Baden gerne hoch hinaus will, für den ist das Rheinbad Breite in Basel BS die richtige Adresse. Die doppelgeschossige Metallkonstruktion bietet den Badegästen die Möglichkeit, sich nach dem Sprung in den Rhein in luftiger Höhe zu sonnen.

Das freizügigste Bad

  • Wo: Badeplatz Choller, Zug ZG
  • Wassertemperatur: 24,5 °C
  • Eintrittspreis: frei keine Badeaufsicht
  • Pegelstand: gut
  • Wasserqualität: 413 m.ü.M
Am Badeplatz Choller am Zugersee sind Badehosen fehl am Platz.
Foto: badi-info.ch

Wer beim Baden gerne auf jegliche Textilien verzichten möchte, der findet am Badeplatz Choller in Zug ZG ein schönes Plätzchen. Die drei westlich gelegenen Buchten sind offiziell für FKK-Liebhaberinnen und Liebhaber freigegeben. Hier darf im Adamskostüm in den Zugersee gesprungen werden.

Die sandigste Badi

  • Wo: Lido di Lugano, Lugano TI
  • Wassertemperatur: 27,9 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 11 Fr., Kinder 3.50 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-19.30 Uhr
  • Pegelstand: 270 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Mit seinem Sandstrand zählt das Lido in Lugano zu den schönsten Badis der Schweiz.
Foto: GABRIELE PUTZU

Das Lido di Lugano liegt direkt am Ufer des Luganersees. Mit seinem Sandstrand bietet es ein einzigartiges Ambiente und lässt bei jeder Besucherin und jedem Besucher direkt Feriengefühle aufkommen.

Der coolste Badi-Sprungturm

  • Wo: Seebad «Bains des Pâquis», Genf GE
  • Wassertemperatur: 24,6 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 2 Fr., Kinder 1 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-20.30 Uhr
  • Pegelstand: 372 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Das Seebad «Bains des Pâquis» liegt direkt am Hafen in Genf.
Foto: Keystone

Direkt am Hafen Genfs liegt das Seebad «Bains des Pâquis». Zu den besonderen Attraktionen des Bads zählt der Sprungturm. Hier gibt es die Möglichkeit, aus 3, 5 oder 10 Metern Höhe einen Sprung in den Genfersee zu wagen.

Die kleinste Badi

  • Wo: Strandbad, Mühlehorn GL
  • Wassertemperatur: 22 °C
  • Eintrittspreis: frei, keine Badeaufsicht
  • Pegelstand: 418 m.ü.M
  • Wasserqualität: sehr gut

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Wer es gerne ruhiger hat, der findet im Strandbad Mühlenhorn GL ein ruhiges Plätzchen. Die Badi hat neben einer kleinen Liegewiese direkt am Walensee seit diesem Jahr auch einen Kiosk.

Die historische Badi

  • Wo: Schwimmbad, Solothurn SO
  • Wassertemperatur: 23,4 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 8 Fr., Kinder 4 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-So 9.30-19.00 Uhr
  • Pegelstand: 426,3 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Das Schwimmbad Solothurn steht seit 2020 unter Denkmalschutz.
Foto: freibad-solothurn.ch

Das Schwimmbad Solothurn SO bietet neben mehreren Schwimmbecken auch die Möglichkeit zum Baden in der Aare. Seit 2020 steht die Badi unter Denkmalschutz und hat somit gar historischen Wert.

Die sportlichste Badi

  • Wo: Bains de Géronde, Siders VS
  • Wassertemperatur: 24 °C
  • Eintrittspreis: Erwachsene 6 Fr., Kinder 4 Fr.
  • Öffnungszeiten: Mo-So 9.30-19.00 Uhr
  • Pegelstand: 523 m.ü.M
  • Wasserqualität: gut
Das Bains de Géronde bietet viele Möglichkeiten für Wassersport sowie eine Rutschbahn.
Foto: TripAdvisor

Die Bains de Géronde in Siders sind in den Sommermonaten vor allem für Wassersportlerinnen und -sportler ein guter Ort. Der Gérondesee bietet genügend Platz für diverse Wassersportarten und überzeugt zudem mit seinem türkisen Farbton.

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