Die Schweiz schwitzt und das Wasser wird allmählich knapp. Doch es gibt auch viele See- und Flussfreibäder mit einem hohen Pegelstand. Blick weiss, wo du Abkühlung mit dem speziellen Etwas finden kannst.

Für diese See- und Flussbadis ziehst du dich freiwillig aus

Für diese See- und Flussbadis ziehst du dich freiwillig aus

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erlebt Hitzewelle, Abkühlung in Seen und Badis gesucht

Haslisee in Niederhasli ZH erreicht Höchsttemperatur

Eintrittspreise von kostenlos bis 18 Franken

Der Schweiss rinnt über die Stirn – kein Wunder bei Temperaturen bis 40 Grad. Gegen die jüngste Hitzewelle hilft nur ein Platz im Schatten oder ein Sprung ins kühle Nass.

Im Strandbad Ermatingen im Kanton Thurgau ist das jedoch wegen Wassermangels kaum möglich – der Pegel des Bodensees ist deutlich tiefer als üblich. Weil sich am steinigen Ufer Algen sammeln, bleiben die Gäste seit Wochen fern. Doch nicht alle Badis liegen auf dem Trockenen. Blick verrät dir, wo du Abkühlung finden kannst – und noch mehr.

Die kälteste Badi

Wo : Strandbad Cholplatz, Gersau SZ

: Strandbad Cholplatz, Gersau SZ Wassertemperatur : 19,1 °C

: 19,1 °C Eintrittspreis : Erwachsene 6 Fr., Kinder 4 Fr.

: Erwachsene 6 Fr., Kinder 4 Fr. Öffnungszeiten : Mo-So 9.30-19.00 Uhr

: Mo-So 9.30-19.00 Uhr Pegelstand : 433 m.ü.M

: 433 m.ü.M Wasserqualität: gut

Wer es gerne eiskalt mag, der sollte das Strandbad Cholplatz in Gersau am Vierwaldstättersee aufsuchen. Mit knapp 19 Grad Celsius bietet das Gersauer Becken die ultimative Abkühlung bei brütender Hitze.

Der wärmste See

Wo: Seebadi Haslisee, Niederhasli ZH

Seebadi Haslisee, Niederhasli ZH Wassertemperatur: 27,4 °C

27,4 °C Eintrittspreis: Erwachsene 5 Fr., Kinder 1.50 Fr.

Erwachsene 5 Fr., Kinder 1.50 Fr. Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10.00-21.00 Uhr, Sa: 9.00-21.00 Uhr, So: 9.00-19.00 Uhr

Mo-Fr: 10.00-21.00 Uhr, Sa: 9.00-21.00 Uhr, So: 9.00-19.00 Uhr Pegelstand: 418 m.ü.M

418 m.ü.M Wasserqualität: gut

Für alle Warmduscher ist die Seebadi Haslisee in Niederhasli der perfekte Badeort. Mit knapp 28 Grad Celsius kommt der See im Kanton Zürich den Aussentemperaturen schon recht nahe. Eine wirkliche Abkühlung ist ein Sprung in den Haslisee also nicht.

Das älteste Bad

Wo: Flussbad Schanzengraben, Zürich ZH

Flussbad Schanzengraben, Zürich ZH Wassertemperatur: 23,4 °C

23,4 °C Eintrittspreis: gratis nur für Männer

gratis nur für Männer Öffnungszeiten: So-Fr: 11.00-18.30 Uhr, Sa: 11.00-18.00 Uhr

So-Fr: 11.00-18.30 Uhr, Sa: 11.00-18.00 Uhr Pegelstand: 412 m.ü.M

412 m.ü.M Wasserqualität: sauberes Badewasser

Seit 1864 bis heute dürfen ausschliesslich Männer am Zürcher Schanzengraben in die Sihl tauchen. Das älteste noch existierende Bad der Stadt Zürich sieht heute noch fast gleich aus wie bei der Eröffnung.

Die modernste Badi

Wo: Strandbad, Stansstad NW

Wassertemperatur: 22,7 °C

Eintrittspreis: Erwachsene 8 Fr., Kinder 4 Fr.

Öffnungszeiten: Mo-So 8.00- 21.00 Uhr

Pegelstand: 433 m.ü.M

Wasserqualität: gut

Beim Strandbad in Stansstad NW steht Kassenpersonal nur teilweise zur Verfügung. Zugang erhalten Badibesucherinnen und -besucher vorwiegend über ein elektronisches Kassensystem, bei dem nur bargeldlos bezahlt werden kann.

Die günstigste Badi

Wo: Seebad, Aesch LU

Seebad, Aesch LU Wassertemperatur: 25,9 °C

25,9 °C Eintrittspreis: gratis

gratis Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-22.00 Uhr

Mo-So 9.00-22.00 Uhr Pegelstand: 448 m.ü.M

448 m.ü.M Wasserqualität: gut

Abkühlung zum Nulltarif? Das gibt es unter anderem noch im Seebad Aesch. Hier kostet der Sprung in den Hallwilersee keinen Rappen.

Der teuerste See

Wo: Strandbad Caumasee, Flims GR

Strandbad Caumasee, Flims GR Wassertemperatur: 22 °C

22 °C Eintrittspreis: Erwachsene 18 Fr., Kinder 9 Fr.

Erwachsene 18 Fr., Kinder 9 Fr. Öffnungszeiten: Mo-So 8.30-17.00 Uhr

Mo-So 8.30-17.00 Uhr Wasserqualität: einwandfrei

Wer nicht aufs Geld achten muss, der kann einen Ausflug an den Caumasee in Flims GR planen. Dort kostet das Schwimmen im türkisblauen Wasser deutlich mehr als in anderen Gewässern. Das Strandbad ist die mit Abstand teuerste Badi der Schweiz.

Das teuerste Badi-Restaurant

Wo: Seefeldpark, Sarnen OW

Seefeldpark, Sarnen OW Wassertemperatur: 24,1 °C

24,1 °C Eintrittspreis: Erwachsene 8 Fr., Kinder 4 Fr.

Erwachsene 8 Fr., Kinder 4 Fr. Öffnungszeiten: Mo-So 8.00-21.00 Uhr

Mo-So 8.00-21.00 Uhr Pegelstand: 469 m.ü.M



469 m.ü.M Wasserqualität: gut

So ein Badibesuch macht natürlich hungrig. So gehört für viele eine feine Portion Pommes zu einem gelungenen Tag in der Badi. Die teuerste gibts laut Angaben von Holidaycheck im Erlebnisbad Seefeldpark mit Zugang zum Sarnersee. Hier kostet eine Portion 11 Franken.

Die kultigste Badi

Wo: Familienbad Dreilinden, St. Gallen SG

Familienbad Dreilinden, St. Gallen SG Wassertemperatur: 24 °C

24 °C Eintrittspreis: Erwachsene 5.50 Fr., Kinder 2.80 Fr., Gemeinschaftsbad gratis

Erwachsene 5.50 Fr., Kinder 2.80 Fr., Gemeinschaftsbad gratis Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-19.00 Uhr

Mo-So 9.00-19.00 Uhr Wasserqualität: ausgezeichnet

Das Familienbad Dreilinden in St. Gallen, direkt an einem der Naturweiher der drei Weieren, bietet seinen Gästen ein spezielles Angebot. Vom Hauptbahnhof aus fährt via Marktplatz ein Bus kostenlos direkt zum Bad. Für St. Galler ist das 1896 eröffnete Bad Kult.

Die spektakulärste Badi-Architektur

Wo: Rhybadi, Schaffhausen

Rhybadi, Schaffhausen Wassertemperatur: 32,55 °C

32,55 °C Eintrittspreis: Erwachsene 4 Fr., Kinder 2 Fr.

Erwachsene 4 Fr., Kinder 2 Fr. Öffnungszeiten: So-Do: 8.00-22.00 Uhr, Fr-Sa: 8.00-23.00 Uhr

So-Do: 8.00-22.00 Uhr, Fr-Sa: 8.00-23.00 Uhr Pegelstand: konstanter Pegelstand

Von aussen erscheint die Rhybadi in Schaffhausen auf den ersten Blick etwas unscheinbar. Doch auf den zweiten Blick fällt auf, dass die Badi einen aussergewöhnlichen Aufbau besitzt. Die Form des Bades ist der eines Schiffs nachempfunden.

Die schönste Badi-Umgebung

Wo: Strandbad, Seedorf UR

Strandbad, Seedorf UR Wassertemperatur: 24 °C

24 °C Eintrittspreis: Badeplätze sind frei zugänglich

Badeplätze sind frei zugänglich Pegelstand: 433 m.ü.M



433 m.ü.M Wasserqualität: gut

Ein Besuch des Strandbads Seedorf bietet nicht nur Abkühlung, sondern auch die Aussicht auf das tolle Panorama rund um den Vierwaldstättersee. Ein 20 Meter langer Steg und die einzelnen Inseln laden zum Sonnenbaden ein.

Die beliebteste Badi

Wo: Marzilibad, Bern BE

Marzilibad, Bern BE Wassertemperatur: 21 °C

21 °C Eintrittspreis: frei

frei Öffnungszeiten: Mo-Fr: 7.00-21.00, Sa-So: 9.00-21.00 Uhr

Mo-Fr: 7.00-21.00, Sa-So: 9.00-21.00 Uhr Pegelstand: 502,2 m.ü.M

502,2 m.ü.M Wasserqualität: gut

Mit einer Spitzenfrequenz von bis zu 13'000 Besucherinnen und Besuchern zählt das Marzilibad in Bern zu den meistbesuchten Badis der Schweiz. Ein Sprung in die Aare, um den Ausblick aufs Bundeshaus zu geniessen, ist für alle Besuchenden ein Muss.

Die luftigste Badi

Wo: Rheinbad Breite, Basel BS

Rheinbad Breite, Basel BS Wassertemperatur: 24,5 °C

24,5 °C Eintrittspreis: Erwachsene 5 Fr., Kinder 2 Fr.

Erwachsene 5 Fr., Kinder 2 Fr. Öffnungszeiten: Mo-Fr: Ab 11.00, Sa-So: Ab 10.00

Mo-Fr: Ab 11.00, Sa-So: Ab 10.00 Pegelstand: 244,7 m.ü.M

244,7 m.ü.M Wasserqualität: gut

Wer beim Baden gerne hoch hinaus will, für den ist das Rheinbad Breite in Basel BS die richtige Adresse. Die doppelgeschossige Metallkonstruktion bietet den Badegästen die Möglichkeit, sich nach dem Sprung in den Rhein in luftiger Höhe zu sonnen.

Das freizügigste Bad

Wo: Badeplatz Choller, Zug ZG

Badeplatz Choller, Zug ZG Wassertemperatur: 24,5 °C

24,5 °C Eintrittspreis: frei keine Badeaufsicht

frei keine Badeaufsicht Pegelstand: gut

gut Wasserqualität: 413 m.ü.M

Wer beim Baden gerne auf jegliche Textilien verzichten möchte, der findet am Badeplatz Choller in Zug ZG ein schönes Plätzchen. Die drei westlich gelegenen Buchten sind offiziell für FKK-Liebhaberinnen und Liebhaber freigegeben. Hier darf im Adamskostüm in den Zugersee gesprungen werden.

Die sandigste Badi

Wo: Lido di Lugano, Lugano TI

Lido di Lugano, Lugano TI Wassertemperatur: 27,9 °C

27,9 °C Eintrittspreis: Erwachsene 11 Fr., Kinder 3.50 Fr.

Erwachsene 11 Fr., Kinder 3.50 Fr. Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-19.30 Uhr

Mo-So 9.00-19.30 Uhr Pegelstand: 270 m.ü.M

270 m.ü.M Wasserqualität: gut

Das Lido di Lugano liegt direkt am Ufer des Luganersees. Mit seinem Sandstrand bietet es ein einzigartiges Ambiente und lässt bei jeder Besucherin und jedem Besucher direkt Feriengefühle aufkommen.

Der coolste Badi-Sprungturm

Wo: Seebad «Bains des Pâquis», Genf GE

Seebad «Bains des Pâquis», Genf GE Wassertemperatur: 24,6 °C

24,6 °C Eintrittspreis: Erwachsene 2 Fr., Kinder 1 Fr.

Erwachsene 2 Fr., Kinder 1 Fr. Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-20.30 Uhr

Mo-So 9.00-20.30 Uhr Pegelstand: 372 m.ü.M

372 m.ü.M Wasserqualität: gut

Direkt am Hafen Genfs liegt das Seebad «Bains des Pâquis». Zu den besonderen Attraktionen des Bads zählt der Sprungturm. Hier gibt es die Möglichkeit, aus 3, 5 oder 10 Metern Höhe einen Sprung in den Genfersee zu wagen.

Die kleinste Badi

Wo: Strandbad, Mühlehorn GL

Strandbad, Mühlehorn GL Wassertemperatur: 22 °C

22 °C Eintrittspreis: frei, keine Badeaufsicht

frei, keine Badeaufsicht Pegelstand: 418 m.ü.M

418 m.ü.M Wasserqualität: sehr gut

IMAGE-ERROR (image_16_6a6b191e37e05)

Wer es gerne ruhiger hat, der findet im Strandbad Mühlenhorn GL ein ruhiges Plätzchen. Die Badi hat neben einer kleinen Liegewiese direkt am Walensee seit diesem Jahr auch einen Kiosk.

Die historische Badi

Wo: Schwimmbad, Solothurn SO

Schwimmbad, Solothurn SO Wassertemperatur: 23,4 °C

23,4 °C Eintrittspreis: Erwachsene 8 Fr., Kinder 4 Fr.

Erwachsene 8 Fr., Kinder 4 Fr. Öffnungszeiten: Mo-So 9.30-19.00 Uhr

Mo-So 9.30-19.00 Uhr Pegelstand: 426,3 m.ü.M

426,3 m.ü.M Wasserqualität: gut

Das Schwimmbad Solothurn SO bietet neben mehreren Schwimmbecken auch die Möglichkeit zum Baden in der Aare. Seit 2020 steht die Badi unter Denkmalschutz und hat somit gar historischen Wert.

Die sportlichste Badi

Wo: Bains de Géronde, Siders VS

Bains de Géronde, Siders VS Wassertemperatur: 24 °C

24 °C Eintrittspreis: Erwachsene 6 Fr., Kinder 4 Fr.

Erwachsene 6 Fr., Kinder 4 Fr. Öffnungszeiten: Mo-So 9.30-19.00 Uhr

Mo-So 9.30-19.00 Uhr Pegelstand: 523 m.ü.M

523 m.ü.M Wasserqualität: gut

Die Bains de Géronde in Siders sind in den Sommermonaten vor allem für Wassersportlerinnen und -sportler ein guter Ort. Der Gérondesee bietet genügend Platz für diverse Wassersportarten und überzeugt zudem mit seinem türkisen Farbton.