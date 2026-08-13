Es ist der Wirtschaftsprozess des Jahrzehnts. Pierin Vincenz und Beat Stocker sollen dank versteckter Deals abkassiert haben. Am Montag hat die Verhandlung am Obergericht begonnen. Heute Donnerstag beginnt Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Berufungsverhandlung im Vincenz-Prozess gestartet, harte Attacken zwischen Verteidigung und Anklage

Staatsanwalt zog heimlich Strafrechtsprofessor hinzu – Verteidigung nutzt Fehler aus

Pierin Vincenz seit vier Jahren im Tessin, finanziell «sehr knapp gehalten»

Staatsanwalt: «Pierin Vincenz hat sich gerne als Vorzeigebanker inszeniert» Staatsanwalt Labhart kritisiert die von der Vorinstanz gewährte Strafminderung aufgrund der grossen Medienaufmerksamkeit. Diese hätten Vincenz und Stocker auch selbst gesucht. Für eine Strafminderung wegen medialer Vorverurteilung bestehe daher kein Anlass. Vincenz habe in seiner Zeit bei der Raiffeisen das Rampenlicht gesucht «und sich medial gerne als Vorzeigebanker inszeniert», so der Staatsanwalt. Und auch Stocker habe der «NZZ am Sonntag» im Vorfeld des Prozesses ein ausführliches Interview gegeben. Titel des Interviews: «Ich dachte, ou, Stocker, das kommt nicht gut». Zu diesem Interview sagt der Staatsanwalt, dass es sich wie ein «Vorab-Plädoyer» lese. Staatsanwaltschaft: «Strafen sind zu mild» Jetzt stellt die Staatsanwaltschaft ihre Strafanträge. Sie hat ihre Meinung seit dem ersten Prozess nicht geändert. Sie fordert für Vincenz und Stocker 6 Jahre Freiheitsstrafe. Das ist deutlich länger als die 3 Jahre und 9 Monate (Vincenz) und 4 Jahre (Stocker), die das Bezirksgericht verhängt hatte. «Diese Strafen sind zu mild», so Staatsanwalt Labhart. Von Dreiecken und Schlangen Die Unternehmenstransaktionen sind kompliziert, die Zuhörer schnell abgehängt. Gut nutzt die Staatsanwaltschaft in ihren Ausführungen bildhafte Vergleiche. Nach den in der Luft gezeichneten Dreiecken von Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel, bemüht sich sein Kollege Oliver Labhardt jetzt eines Vergleichs aus der Tierwelt: «So wenig eine Schlange an Substanz gewinnt, wenn sie ihren eigenen Schwanz frisst, so wenig wird die Geschäftsherrin durch Retrozessionen bereichert.» Na gut, es ist immer noch kompliziert. Was damit gemeint ist: Selbst wenn Vincenz und Stocker unrechtmässig erhaltene Gelder an die Aduno weitergegeben hätten, sei das keine Erfüllung der Rechenschafts- und Herausgabepflicht – sondern nur die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands. Da sie aber diese Gelder gar nicht an Aduno weitergaben, sieht die Staatsanwaltschaft auch im Fall Eurokaution den Straftatbestand des vollendeten Betrugs erfüllt. Jetzt gehts ums Strafmass: Kommts knüppeldick? Um 14 Uhr ist die Mittagspause vorbei. Dann wird es nochmal richtig spannend: Die Staatsanwaltschaft kommt zu ihren Strafanträgen. Wie lange müssen Vincenz und Stocker ins Gefängnis, wenn es nach Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel geht? Zuerst dreht es sich aber noch um die Fallkomplexe Eurokaution und Arena Thun. «Staatsanwalt will Vincenz und Stocker hart bestrafen» Eine verpasste Chance: Ich hätte als Vorbereitung auf den Vincenz-Prozess ein paar John-Grisham-Verfilmungen anschauen sollen. In diesen Gerichtsfilmklassikern zerpflückt ein gut aussehender, rhetorisch brillanter Anwalt die Argumente der Anklage. Und zieht als argumentativen Höhepunkt ein Urteil des Supreme Courts – dem höchsten US-Gericht – aus der Tasche. Damit sein Mandant entgegen aller Erwartungen doch noch freigesprochen wird. Zurück aus Hollywood nach Zürich: Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel (62) hat am Obergericht offenkundig das gegenteilige Ziel. Er will, dass Vincenz und Stocker möglichst hart bestraft werden. Und zitiert dafür ein Bundesgerichtsurteil um das andere, um die Verwerflichkeit der Dreiecks-Transaktionen und Retrozessionen – also Rückvergütungen – zu belegen. «Entschuldigen Sie bitte die Repetitivität, aber es sind so viele Urteile gekommen», rechtfertigt er sich. Bleibt die Frage: Kommt das bei den Oberrichtern gut an, wenn der Staatsanwalt kein gutes Haar an Richterkollegen lässt? Denn Jean-Richard-dit-Bressel und seine Kollegen zerzausen das Urteil des Bezirksgerichts vor vier Jahren Ziffer für Ziffer. Einerseits nachvollziehbar, sonst hätte die Staatsanwaltschaft kaum Berufung eingelegt. Andererseits zeigt das auch, dass die Anklage alles daran setzt, dass Vincenz und Stocker doch noch ins Gefängnis müssen. Obwohl unter Prozessbeoachtern als ausgemacht gilt, dass das Urteil der Berufungsinstanz milder ausfallen dürfte. Drei der vier Firmentransaktionen hat die Staatsanwaltschaft vor dem Mittagessen bewältigt. Der Prozess wird um 14 Uhr fortgesetzt. Dann wird es auch um das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmass gehen. Mittagspause am Gericht Zuletzt seziert Staatsanwaltschaft Jean-Richard-dit-Bressel nochmals die Übernahme der Investnet durch die Raiffeisen. Er wirft Vincenz und Stocker erneut eine «Schattenbeteilung» am KMU-Finanzierer vor. Gut, dass jetzt Mittagspause ist, denn es wird unruhig im Saal. Der Hunger plagt, die Aufmerksamkeit sinkt. Nachdem sich Richter, Staatsanwälte, Angeklagte und deren Verteidiger, Gerichtsdiener, Dolmetscherin, Journalisten und Zuschauenden verpflegt und erholt haben, geht es um 14.00 Uhr weiter. Der talentierte Herr Vincenz Eine wichtige Frage ist, welchen Einfluss Vincenz und Stocker vor den umstrittenen Übernahmeentscheidungen genommen haben. Im Falle der Übernahme der GCL durch die Aduno verneinte Bezirksrichter Sebastian Aeppli in der ersten Instanz noch die Einflussnahme von Vincenz. Dem widerspricht Staatsanwalt Oliver Labhart: «Diese Feststellung der Vorinstanz ist unzutreffend.» Dann zitiert er eine Zeugin, die vom Talent des Ex-Raiffeisen-CEO, andere zu überzeugen und zu begeistern, schwärmt: «Bei diesem Geschäft erlebte ich Vincenz euphorisch und bekräftigend. Er konnte mich überzeugen.» Für den Staatsanwalt ein klares Zeichen für die entscheidende Rolle von Vincenz: «Ohne Vincenz wäre der Kredit nicht, nicht so schnell oder nicht in dieser Form geflossen», ist er überzeugt. Staatsanwalt gegen Bezirksgericht Viel war über das Urteil des Bezirksgerichts aus dem Jahr 2022 geredet worden. Das Urteil überraschte nicht nur die Angeklagten – es erwischte auch den ein oder anderen Rechtsexperten auf dem falschen Fuss. Keine Überraschung war deshalb, dass die Verteidigung in Berufung ging. Vielerorts wird erwartet, dass das Obergericht die Strafen nun abschwächt. Aber: Die Rechnung sollte nicht ohne die Staatsanwaltschaft gemacht werden. Denn auch Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel und sein Team haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. Sie fordern eine noch härtere Strafe für Vincenz, Stocker und Co. Dass die Staatsanwaltschaft hier auch ein Wörtchen mit zu reden hat, wird im heutigen Plädoyer von Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel klar: Immer wieder widerspricht er der Urteilsbegründung von Richter Sebastian Aeppli vehement, zerpflückt das Urteil Stück für Stück. Der Satz «Entgegen der Vorinstanz ... » fällt auffallend häufig. In seinen Augen hat das Bezirksgericht unter Richter Sebastian Aeppli gar keinen guten Job gemacht. Was die Fifa mit dem Prozess zu tun hat Von den schlüpfrigen Spesen geht es nun zu den brisanten Unternehmenstransaktionen. Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel bemüht alle Mittel, um den Anwesenden die komplizierten Vorgänge zu veranschaulichen. «Es handelt sich in allen Fällen um Dreiecks-Transaktionen», ruft er. Während er die einzelnen Fälle erklärt, zeichnet er mit dem Stift in seiner Hand immer wieder ein grosses Dreieck in die Luft. In der Ecke rechts unten sitzen die beidem Hauptangeklagten Vincenz und Stocker. Das Dreieck steht für den Kern der Anklage. Die Staatsanwaltschaft möchte zeigen, dass Vincenz und Stocker sogenannte Retrozessionen, also Rückvergütungen, verdeckt erhalten und nicht herausgegeben hätten. Um die Wichtigkeit des besagten Retrozessionsprinzips zu erklären, verweist der Staatsanwalt auf die Rechtsprechung. Er stellt ein Bundesgerichtsurteil nach dem anderen vor, die die Sichtweise der Staatsanwaltschaft stützen sollen. «Entschuldigen Sie bitte die Repetitivität aber es sind so viele Urteile gekommen», rechtfertigt sich Jean-Richard-dit-Bressel. Während er die Dreiecke in die Luft zeichnet, wirkt der Staatsanwalt wie ein Dirigent vor der Richterbank. Ein Hinweis auf seine musikalische Vergangenheit? 2010 bewarb sich Jean-Richard-dit-Bressel für den Schweizer Beitrag am Eurovision Song Contest Und plötzlich geht es um Fussball – und die Fifa! Denn auch zum Geschäftsgebaren von nichtgenannten Fifa-Generalsekretären gibt es einschlägige Bundesgerichtsurteile. Damit will Jean-Richard-dit-Bressel aufzeigen, dass Vincenz und Stocker eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Vermögen ihrer Arbeitgebern hatten. So wie eben auch der mächtige Fifa-Funktionär. Ist Vincenz jetzt auch ein Fussballer? Auf diese Frage von Blick lacht er und sagt: «Muss ich das jetzt auch noch können?» Pause bis 10.20 Uhr. Schlüpfrige Spesen und schlitzohrige Begründungen Zuerst geht es um Vincenz’ Spesen. Vor allem seine Reisen und Besuche in Nachtclubs beschäftigen das Gericht im Moment: Vincenz hatte während seiner Zeit als Raiffeisen-CEO immer wieder grössere Reisen mit Familie und Freunden über die Geschäftskreditkarte abgerechnet. Das Bezirksgericht war in einigen Fällen der Argumentation von Vincenz gefolgt und hatte die besagten Reisen – beispielsweise nach London – als Geschäftsreisen taxiert. Staatsanwalt Damian Graf, der als Erster plädieren darf, widerspricht dieser Einschätzung: Zur London-Reise sagt er: «Die Einträge ‹keine Termine eintragen› und ‹Kids› sind klare Hinweise, dass es sich um eine private Reise gehandelt hat», so Graf. «Ausserdem konnte Vincenz in der Befragung keinen geschäftlichen Termin in dieser Zeit nennen.» Die betreffende Reise könne deswegen keinesfalls als legitime Geschäftsreise betrachtet werden. Die Strategie der Anklage: Sie stellt den Ex-Banker als Schlitzohr dar, der den Spesenrahmen bis zum Äussersten ausreizte. Gleiches gilt für die schlüpfrigen Spesen, die bei den zahlreichen Besuchen in Nachtclubs angefallen sind. Graf fürchtet um den Ruf der «bodenständigen Raiffeisen»: «Die berechtigten Ausgaben für Repräsentationsaufgaben enden dort, wo diese geeignet sind, die Reputation eines Finanzinstituts zu schädigen.» Zur Erinnerung: Bei 102 Besuchen in 18 verschiedenen Stripclubs verscherbelte Vincenz fast 200'000 Franken – auf Kosten der Spesenkasse von Raiffeisen. Was Graf besonders stört: Vincenz will keine Namen nennen, wer sich mit ihm in den Kontaktbars und Stripclubs amüsiert hat. Die Überlegung der Staatsanwaltschaft: Die Nichtnennung zeige, dass er die Reputationsrisiken erkannte und schützte. Für das Strafmass sind die Spesenfragen nur von untergeordneter Wichtigkeit. Aber hier kann die Staatsanwaltschaft zeigen, dass Vincenz mit seinen eigenen Regeln gespielt hat. Das heisst: Mit seiner Schlitzohrigkeit und Bauernschläue hat Vincenz die Grenzen des Anstands und des Gesetzes geritzt – und aus Sicht der Ankläger oftmals überschritten. Weitere Einträge laden

Die Bühne ist eine ganz andere – und das Gericht auch: Im Prozess um Pierin Vincenz (70) vor der ersten Instanz im Zürcher Volkshaus stapelten sich links und rechts der Richterbank die Bundesordner mit den Beweismaterialien. Der Saal am Montag im Zürcher Obergericht ist nüchtern und zweckmässig, einzig die allerwichtigsten Gesetzestexte sind hinter dem Richtergremium unter dem Vorsitz von Christian Prinz (54) zu erkennen. Prinz führt sachlich und ruhig durch die Verhandlung, hakt nur dort nach, wo es nötig ist.

Und liefert Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit Bressel (62) die Rampe für den emotionalen Höhepunkt des Tages: «Der Kampf um Fehlervermeidung ist nie unfair!», schmettert der Ankläger in den Saal. Es habe nichts mit Doping zu tun und es habe nichts mit Hinterhältigkeit zu tun. Das sei einfach eine legitime Arbeitsmethode.

Der Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft hatte einen externen Strafrechtsprofessor zur Beurteilung der Anklageschrift beigezogen – ohne dies transparent zu machen. Möglicherweise ein Fehler, der dem Staatsanwalt auf die Füsse fallen könnte. Und den die Verteidigung genüsslich auskostet.

Klar ist: Es wird mit harten Bandagen gekämpft, Staatsanwaltschaft und Verteidigung schenken sich nichts.

Verteidiger versuchen, den Prozess platzen zu lassen

Der Auftakt zur Berufungsverhandlung im Vincenz-Prozess vor dem Zürcher Obergericht war die erwartete Juristenschlacht. Unter dem harmlos klingenden Programmpunkt «Vorfragen» ging es am Montag heftig zur Sache. Am Vormittag fuhren die diversen Verteidiger scharfes Geschütz auf, zerzausten Anklage und erstinstanzliches Urteil nach allen Regeln der Juristenkunst.

Die durchschaubare Absicht: den Berufungsprozess am besten noch am ersten Tag platzen zu lassen. Die Stossrichtung: Viele Straftaten seien schon verjährt, viele Teile der Anklage gar nicht zulässig.

Nur: Darauf wird das Gericht nicht eintreten, sondern all die Anträge einstweilen ablehnen. Und diese dann erst bei der Beratung über das Urteil berücksichtigen.

Nun muss Vincenz Auskunft geben

Am Dienstag steht nun die Eröffnung des Beweisverfahrens auf dem Programm. Mit Spannung wird die Befragung des ehemaligen Raiffeisen-CEOs Pierin Vincenz zu seiner Person erwartet – mit neuen Details, wie er die Zeit seit dem erstinstanzlichen Urteil verbracht hat. «Kämpfen, kämpfen, kämpfen – und vorbereiten», sagt Vincenz auf die Frage, was er die letzten vier Jahre seit dem Urteil des Bezirksgerichts Zürich gemacht habe.

Mehr will er zu seinem Privatleben nicht preisgeben. Immerhin: Auch mit Beat Stocker (66), seinem ehemaligen Geschäftspartner und dem zweiten Hauptangeklagten, hat Vincenz einige Worte gewechselt. Die Atmosphäre zwischen den beiden war auch schon frostiger.

Vincenz wirkt fast so, wie man ihn von früher kennt! Er ist jovial, geht auf Leute zu, redet – und ab und zu ist auch sein Vincenz-Lächeln zu sehen.

Im kurzen Gespräch mit Blick wirkt der Ex-Raiffeisen-Boss entspannt und erzählt: «Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden. Das war hart. Dabei bin ich früher immer um 5 Uhr aufgestanden.» Seit vier Jahren lebt Vincenz im Tessin, wie er sagt, und hält sich fit: «Ich musste auf die harte Tour lernen, wie es ist, sich selber eine Struktur für den Tag zu geben.» Zu seiner finanziellen Situation meinte Vincenz: «Ich bin sehr knapp gehalten.» Wie knapp, das dürfte am Dienstag zu hören sein.