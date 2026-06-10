In Ehrendingen AG stehen moderne Midi-Häuser teils seit Monaten leer – trotz moderner Ausstattung. Sie haben 3,5 Zimmer auf einer Wohnfläche von 75 Quadratmetern. Liegt es am Preis von 2750 Franken? Oder weil die Häuser dicht beieinander stehen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Midi-Häuser in Ehrendingen AG bleiben trotz moderner Ausstattung fast unvermietet

75 m² Wohnfläche, 3,5 Zimmer, Mietkosten: 2750 CHF monatlich

Seit Monaten bezugsbereit, nur eines der drei Häuser bewohnt

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das klassische Einfamilienhaus ist tot. Die Bodenpreise sind viel zu hoch für Häuser mit grossem Garten, wie man sie früher gebaut hat. Alternative Wohnformen boomen, verdichtetes Bauen liegt im Trend. Nicht immer treffen Mini-Häuser und Tiny Houses aber den Geschmack von Herrn und Frau Schweizer. Neustes Beispiel sind drei sogenannte Midi-Häuser in Ehrendingen AG. Die lassen sich nicht mal eben so locker vermieten, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Die Häuschen haben 3,5 Zimmer auf zwei Stockwerken und 75 Quadratmeter Wohnfläche. Im Obergeschoss gibts zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer, im Erdgeschoss einen Wohnbereich mit offener Küche sowie ein zusätzliches WC. Dazu kommen ein grosser Keller, ein Gartensitzplatz und ein Carport. «Die Häuser vereinen die Freiheit eines Einfamilienhauses mit geringem Pflegeaufwand und ermöglichen modernes, nachhaltiges Wohnen», heisst es in der Annonce auf Immoscout24. Midi-Häuser heissen sie, weil sie laut dem Eigentümer zu gross sind für ein Tiny-House, aber zu klein für ein gewöhnliches Einfamilienhaus.

Beste Sicht auf See und Alpen

Seit Monaten sind die Häuser bezugsbereit. Erst eines ist aber bewohnt. Liegt es am Preis? 2750 Franken im Monat kostet ein Midi-Haus. Oder daran, dass die drei Einheiten schon sehr nahe nebeneinanderstehen? Oder doch an der Lage? An der Ausstattung gewiss nicht, denn die ist zeitgemäss. Die Bauherrschaft setzte auf hochwertige Materialien und moderne Bauweise. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe.

Dass eine moderne Ausstattung allein kein Grund ist, dass Mieterinnen und Mieter Schlange stehen, zeigt ein Blick nach Langnau am Albis ZH. Dort stehen seit kurzem sechs Luxus-Minihäuser. Sie wurden in Lettland gebaut und haben beste Sicht über den Zürichsee und in die Alpen. Eines der Häuschen ist aber schon wieder ausgeschrieben. Der Erstmieter ist ausgezogen, wie der Eigentümer gegenüber Blick bestätigt. Liegt es am Lärm der bei Töfffahrern beliebten Albis-Passtrasse, die direkt vor und hinter dem Haus durchführt?

2190 Franken monatlich kostet das Tiny House mit 2,5 Zimmern auf 51 Quadratmetern. Die Mieterinnen und Mieter bekommen eine moderne Küche, voll ausgestattet mit Induktionskochfeld, Backofen, Dampfabzug, Geschirrspüler und Kühlschrank. Ein Wohnzimmer und ein separates Schlafzimmer mit Galerie. Sowie eine «stilvolle Nasszelle» mit Regendusche.

Geistersiedlung im Aargau

Architektonisch ebenfalls reichlich sachlich gehalten sind die Häuser der Geistersiedlung von Sins AG. Auch sie stehen teils seit Jahren leer. Im Spätsommer 2021 wurden die zehn Einfamilienhäuser der Überbauung Tschampani fertig gebaut. Über drei Jahre lang standen die Liegenschaften komplett leer. Auch fünf Jahre später sind noch nicht alle Objekte verkauft. Zwei Häuser sind aktuell auf Immoscout ausgeschrieben. Für 2,15 Millionen Franken gibts ein 5,5-Zimmer-Haus mit 212 Quadratmetern Wohnfläche. Nur unwesentlich kleiner ist das Nachbarhaus für 2 Millionen Franken.