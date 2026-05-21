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Immo-Irrsinn an der Goldküste
Schmuckloses 7,5-Zimmer-Haus steht für 7 Millionen zum Verkauf

In Zollikon ZH ist ein unscheinbares Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 für satte 7 Millionen Franken ausgeschrieben. Ein Käufer dürfte das Häuschen flugs abbrechen und etwas Neues bauen. Denn auf dem 999 Quadratmeter grossen Grundstück an Top-Lage ist viel mehr möglich.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Dieses 7,5-Zimmer-Haus aus den Sechzigern wird in Zollikon ZH verkauft.
Foto: PD

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Zollikon ZH wird ein 7,5-Zimmer-Haus für 7 Mio. Franken verkauft
  • Grundstück mit 999 m² und Ausbaureserve auf 466 m² Wohnfläche
  • Immobilien in der Region stark nachgefragt, Preise weiterhin extrem hoch
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Zollikon ZH ist eine beliebte Wohngemeinde. Die tiefen Steuern, die Nähe zu Zürich und die Lage an der noblen Goldküste ziehen Vermögende an. Seit Jahrzehnten ist kaum eine andere Wohnlage in der Schweiz so begehrt. Entsprechend hoch sind die Preise für Immobilien oder Grundstücke. Die Nachfrage ist weit grösser als das Angebot, der Markt entsprechend ausgetrocknet. Das führt dazu, dass für die wenigen Objekte, die überhaupt zum Verkauf stehen, teils horrende Preise aufgerufen werden.

Neustes Beispiel: Ein 7,5-Zimmer-Haus mit Baujahr 1956. 7 Millionen Franken verlangt Luxusmakler Walde für das einfache Gebäude mit einer Wohnfläche von 188 Quadratmetern. «In einem attraktiven, familienfreundlichen Wohnquartier erwartet Sie dieses charmante Einfamilienhaus in leicht erhöhter, zentraler Lage», heisst es in der Annonce. 

«Seltene Ausbaureserve»

Der Makler lobt den «lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich», führt die «moderne Küche» ins Feld. Erwähnt die «ruhigen Schlafzimmer, die stilvollen Badezimmer» und eine «praktische Ankleide». Kommt dann aber schnell auf den Punkt: «Besonders attraktiv ist das aussergewöhnliche Entwicklungspotenzial: 188 Quadratmeter Wohnfläche bestehen heute, 466 Quadratmeter sind realisierbar», heisst es.

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Das zeigt: Eigentlich gehts nur ums 999 Quadratmeter grosse Grundstück an bester Lage, auf dem viel mehr möglich ist. «Diese seltene Ausbaureserve eröffnet vielseitige Perspektiven für grosszügiges Wohnen oder eine wertsteigernde Erweiterung», schreibt Walde. Die Chancen sind gross, dass kurz nach Unterzeichnung des Kaufvertrages schon bald die Bagger auffahren und ein deutlich grösserer und höherer Neubau hochgezogen wird.

7,5-Millionen-Haus im nahen Küsnacht

Ähnlich ist die Ausgangslage nur 2 Kilometer Luftlinie entfernt in Küsnacht ZH. Dort steht ein 6,5-Zimmer-Haus mit Baujahr 1933 zum Verkauf. 7,5 Millionen Franken sind für das einfache Gebäude mit einer Wohnfläche von 163 Quadratmetern ausgerufen. Doch wer so viel für ein Haus in der Nobel-Gemeinde Küsnacht ausgibt, der dürfte nicht im in die Jahre gekommenen Bau leben wollen. Und lieber noch einmal eine beträchtliche Summe für einen Neubau aufwerfen.

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