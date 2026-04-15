Viel exklusiver und teurer geht es nicht: In Erlenbach ZH an der noblen Goldküste wird ein 8,5-Zimmer-Haus verkauft. Es hat ein eigenes Kino, beste Rundumsicht auf den Zürichsee und einen eigenen Seezugang. Die Liegenschaft hat aber auch einen grossen Nachteil.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seesicht-Häuser in der Schweiz bis zu 15 Prozent teurer.

Villa «Schönau» am Zürichsee mit 576 m² Wohnfläche zu verkaufen.

Preis im «höheren zweistelligen Millionenbereich», letzter Umbau war 2019. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Zahlen sind eindrücklich: Ein Haus mit Seesicht ist 15 Prozent mehr wert, als eines mit Aussicht ins Grüne. Hat eine Liegenschaft sogar einen direkten Seezugang, dann verdoppelt sich deren Preis. «Seesicht ist extrem begehrt, und noch mehr gilt das für den direkten Seeanstoss», weiss Andreas Kron, CEO von Switzerland Sotheby’s International Realty. «Gerade Objekte mit direktem Seeanstoss sind so selten, dass potenzielle Käufer auch mal zuwarten, bis etwas frei wird.»

Direkt den Kaufvertrag unterzeichnen können potente Interessenten an der noblen Zürcher Goldküste. Dort steht mit der Schönau eines der raren und begehrten Seegrundstücke zum Verkauf, wie die «Zürichsee-Zeitung» zuerst berichtet hat. Mehr Seesicht geht nicht! Der Gastsaal des ehemaligen Restaurants bei der Schifflände ragt weit in den Zürichsee hinaus. Die Sicht aus dem komplett verglasten Rundbau ist einmalig – die Schönau hat schlicht die spektakulärste Stube der Schweiz.

Promi-Tierärztin hat es umgebaut

Die Liegenschaft hat eine bewegte Geschichte. 2009 ging das traditionsreiche Restaurant zu und wurde verkauft. Eine Promi-Tierärztin aus München (D) erwarb das historische Gebäude und liess es aufwändig umbauen. Wirklich Leben zog aber nie mehr ein in die alten Gemäuer. Jetzt ist das Haus aus dem 16. Jahrhundert, in dem einst sogar die Erlenbacher Arrestzelle eingebaut war, wieder auf dem Markt.

Der Preis? «Im höheren zweistelligen Bereich», wie in der Annonce auf Homegate steht. Heisst: über 50 Millionen Franken. Dafür gibt es 8,5 Zimmer auf einer Wohnfläche von 576 Quadratmetern. 2019 wurde die Liegenschaft letztmals saniert. Ein Lift ermöglicht den Zugang zu allen Etagen, im Erdgeschoss gibts ein Home Cinema und einen Fitnessbereich mit direktem Garten- und Seezugang.

«Das exklusive Haus vereint Geschichte und modernen Komfort auf beeindruckende Weise vor atemberaubender See-Kulisse», heisst es weiter. Und: «Ein einzigartiges Lebensgefühl am Zürichsee, perfekt für Menschen, die das Besondere suchen.»

Beste Sicht auf den Liegestuhl

Grösster Nachteil des See-Anwesens? Es liegt direkt neben dem Schiffsteg. Einfach so gemütlich in der ehemaligen Gartenwirtschaft sünnelen geht nicht. Die Touristen und Ausflügler haben von den im Sommer mehr als stündlich an- und ablegenden Schiffen beste Sicht auf den Liegestuhl. Das dürfte einige der in dieser Preisklasse auf Diskretion bedachten Interessenten abschrecken.

Sie wären am Bodensee besser aufgehoben. In Steckborn TG wird nämlich ein Grundstück mit direktem Seezugang verkauft, das im Grünen liegt und von aussen nicht einsehbar ist. 5,3 Millionen Franken sind ausgerufen für das nicht mehr ganz taufrische Haus mit 4,5 Zimmern. Dafür bekommt man einen 42 Meter langen Seezugang, einen eigenen Schiffanlegeplatz und einen Grillplatz direkt am Ufer.