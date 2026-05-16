Die neue Royal Pop, die erste gemeinsame Uhr von Swatch und Audemars Piguet, wird heute erstmals verkauft. Der Andrang vor dem Swatch-Store an der Zürcher Bahnhofstrasse ist gross. Die Stimmung unter den Wartenden gereizt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hunderte stehen Samstagmorgen vor Swatch-Store in Zürich für Royal Pop

90 Prozent Männer in Warteschlange, viele planen Weiterverkauf mit Gewinn

350 Franken pro Uhr, inspiriert von Royal Oak, bereits auf Ricardo gelistet

Was für ein Hype, was für eine Schlange! Hunderte Uhrenfans stehen sich am Samstagmorgen vor dem Swatch-Store an der Zürcher Bahnhofstrasse die Füsse platt. Viele von ihnen haben die ganze Nacht vor dem Laden verbracht – bei knackig-frischen 4 Grad. Sie alle wollen eine der neuen Royal Pop ergattern. Für 350 Franken wird die Taschenuhr in knalligen Farben heute in ausgewählten Läden angeboten.

Die erste gemeinsame Uhr von Swatch und Audemars Piguet hat schon jetzt Kultstatus. Offenbar vor allem bei Männern – trotz der bunten Farben. Der Männeranteil in der Schlange beträgt locker 90 Prozent. Längst nicht alle dürften sich für die Freundin eine Royal Pop ergattern. Viele wittern mit der neuen Taschenuhr vor allem das grosse Geld.

In den vordersten Plätzen der Mega-Schlange stehen viele, welche die Uhr im Internet direkt wieder verkaufen wollen – mit einem happigen Aufschlag. Es geht also auch um viel Geld. Entsprechend angespannt ist die Situation. Immer wieder kommt es zu Streitereien zwischen den Wartenden. Sie beklagen sich bei der von Swatch aufgebotenen Security lauthals darüber, dass sich einige nicht an den Ehrenkodex der Wartenden halten und sich vordrängen.

Swatch feuert den Hype an

Der Bieler Uhrenhersteller Swatch selbst hat die Gerüchteküche ab dem 6. Mai mit kryptischen Posts in sozialen Medien zum Brodeln gebracht. Und so den Hype um die Kollaboration mit Audemars Piguet ausgelöst. Der 1875 gegründete Luxusuhren-Hersteller hat seinen Sitz in Le Brassus VD und produziert in Werken in Le Locle NE und Meyrin GE. Er gehört zu den renommiertesten und teuersten Uhrenherstellern der Welt und ist immer selbständig geblieben.

Umso mehr überrascht die Zusammenarbeit mit Swatch. Denn Audemars Piguet ist absolute Uhrenelite. Einstiegsmodelle von Audemars Piguet gibts ab 30'000 Franken. Das bekannteste Modell, die Royal Oak, ist eine der begehrtesten Luxusuhren der Welt. Die Wartelisten sind lang. Gebraucht sind viele Modelle teurer als beim Neukauf. Fans zahlen dafür gerne sechsstellige Beträge.

Da ist es naheliegend, dass sich das Design der Royal Pop an der ikonischen Royal Oak orientiert. Das achteckige Gehäuse, die sichtbaren Lünettenschrauben und das integrierte Armband in Kombination mit knalligen Farben: Das sorgt für Emotionen rund um die neue Taschenuhr mit dem mechanischen Uhrwerk. Erklärtes Ziel von Swatch: «Künftige Generationen in die Welt der mechanischen Uhren zu bringen». Über 1000 Leute haben zwei Jahre lang im Geheimen am Projekt gearbeitet. Schon jetzt tauchen erste Uhren auf Plattformen wie Ricardo auf – obwohl es sie erst ab 9 Uhr zu kaufen gibt. Seriös ist anders.

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