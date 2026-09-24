So tief wie in der Schweiz ist derzeit kein Leitzins der Welt. Und während die Zinsen rundherum steigen, hält die SNB weiter an der Null fest. Bis auch sie die Zinswende einläutet, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein. Ab 10 Uhr berichtet Blick live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SNB-Präsident Schlegel belässt Leitzins bei 0 Prozent

Experten erwarten Zinswende innerhalb der nächsten Monate

Schlegel informiert um 10 Uhr via Medienkonferenz über seinen Entscheid

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Auch UBS ist ein Thema Eine Journalistin möchte vom Vizepräsidenten wissen, was die SNB zum gestrigen Entscheid des Ständerats zur Kapitalregelung für die UBS denkt. Martin stellt klar: «Es ist nicht unsere Aufgabe, eine Meinung dazu zu haben.» Die SNB verfolge die Situation und ihre Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität in der Schweiz. «Wir nehmen den Entscheid des Parlaments zur Kenntnis und respektieren den Entscheid.» Einfluss von anderen Nationalbanken Die europäische Zentralbank und die Fed haben kürzlich ihre Zinsen erhöht. Ein Medienschaffender will wissen, ob das einen Einfluss auf die Pläne der SNB hat. «Natürlich kommentiere ich die Leitzinsentscheide von anderen Zentralbanken nicht», so Schlegel. «Unser Mandat ist die Preissstabilität in der Schweiz und die Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung.» Aber: «Was im Ausland passiert, ist für die Schweiz sehr relevant. Wir sind keine Insel.» Fragerunde ist eröffnet Nach den Statements des Direktoriums sind die Journalisten am Zug. Ein Medienschaffender versucht, von Schlegel eine Prognose für die Zukunft zu erhalten. Dieses Spiel macht Schlegel nicht mit: «Wir machen keine Prognosen.» Das Gremium treffe sich erneut im Dezember und beurteilt die Situation. Inflation noch zu tief für eine Erhöhung Schlegel übernimmt erneut. Seine Worte zeigen: Aus Sicht der SNB ist die Inflation aktuell noch zu tief, um eine Zinserhöhung vorzunehmen. «Wir werden die Lage daher weiter beobachten und die Geldpolitik wenn nötig anpassen.» Auch diesen Satz bekommen die Medienschaffenden gefühlt an jeder SNB-Sitzung zu hören. Und die Schweizer Wirtschaft? Die Aussichten zur Wirtschaft in der Schweiz liefert Petra Tschudi. «Das BIP wuchs im zweiten Quartal ausserordentlich stark.» Dafür ist unter anderem eine kräftige Entwicklung in Pharma-Bereich verantwortlich. Doch auch sonst sei das Wachstum breit abgestützt. Das bestätigen Gespräche der SNB mit verschiedenen Firmen. «Für die nächsten Quartale erwarten wir ein moderates Wachstum», so Tschudi. Für das Gesamtjahr 2026 sieht die SNB aktuell ein Wachstum zwischen 1,5 und 2 Prozent. Eine Unsicherheit bleibt Danach übernimmt Vizepräsident Antoine Martin für die internationalen Wirtschaftsaussichten. «Die Weltwirtschaft wuchs im zweiten Quartal stärker als erwartet», so Martin – wie gewohnt auf Französisch. Eine Unsicherheit bleibt allerdings: die Situation im Nahen Osten. So könnten die Energiepreise deutlich höher zu liegen kommen als erwartet. «Das würde die Inflation weiter erhöhen und das Wirtschaftswachstum merklich bremsen.» Neben der Situation im Nahen Osten bleibe auch das handelspolitische Umfeld unsicher. Die Inflation ist Thema Präsident Schlegel ergreift vor den Medienschaffenden das Wort und wiederholt den Entscheid. «Bei Bedarf sind wir bereit, am Devisenmarkt aktiv zu sein, um angemessene monetäre Bedingungen zu gewährleisten.» Ein Standardsatz, den Schlegel mittlerweile auswendig kann. Danach stellt er fest: «Die Inflation ist seit Juni weiter angestiegen.» Grund dafür seien in erster Linie die höheren Energiepreise. Im viertel Quartal wird die Teuerung gemäss der Prognose «noch etwas ansteigen». Eine steigende Inflation ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Nationalbank mit höheren Zinsen dagegenwirkt. Doch die Teuerung soll im Laufe des Jahres 2027 wieder zurückgehen – und befindet sich aktuell sowieso noch im SNB-Zielband von 0 bis 2 Prozent. Das Trio ist da Neben Präsident Schlegel beschreiten auch die zwei weiteren Mitglieder des SNB-Direktoriums die Bühne: Vizepräsident Antoine Martin und Petra Tschudin. Medienkonferenz um 10 Uhr Herzlich Willkommen im Liveticker! Es ist wieder soweit: Die Schweizerische Nationalbank informiert über ihren neuen Leitzinsentscheid. Die Katze ist bereits aus dem Sack: Präsident Martin Schlegel (50) belässt es bei Nullzinsen. Um 10 Uhr steht die SNB Red und Antwort. Mit Blick bist du live dabei. Ende des Livetickers

Martin Schlegel (50) verzichtet auf die Überraschung. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins bei 0 Prozent. Bereits seit Juni 2025 herrscht in der Schweiz damit der gleiche Zins.

Spannung gab es im Vorhinein trotzdem. Denn dass die Wende kommt, ist für viele Experten eigentlich fix – einfach noch nicht heute. Ein Grund dafür ist die zuletzt leicht gestiegene Inflation: Im August lag sie bei 0,8 Prozent, im Vergleich zum Vormonat ist sie um 0,4 Prozent gestiegen. Zudem ist SNB-Chef Schlegel dafür bekannt, lieber zu früh als zu spät an der Zinsschraube zu drehen. Das tut er jetzt aber noch nicht.

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Um 10 Uhr erklärt Präsident Schlegel seinen Entscheid an einer Medienkonferenz im historischen Kaiserhaus in Bern. Blick berichtet live im Stream und im Ticker.