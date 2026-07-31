Die Schweizerische Nationalbank meldet für die ersten sechs Monate 2026 einen Gewinn von 25,2 Milliarden Franken. Massive Erträge aus Fremdwährungspositionen kompensierten den Verlust beim Goldbestand. Noch im ersten Quartal schrieb die SNB rote Zahlen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die SNB meldet für April bis Juni 2026 25,7 Mrd. Franken Gewinn

2025 schrieb sie im selben Quartal einen Verlust von 22 Mrd. CHF

40 Mrd. CHF Gewinn aus Fremdwährungspositionen, trotz 14 Mrd. CHF Goldverlust

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die Aktienmärkte haben der Schweizerischen Nationalbank im zweiten Quartal einen starken Aufwind gegeben. In den Monaten April bis Juni schreibt die SNB einen Gewinn von 25,7 Milliarden Franken, wie sie am Freitag bekanntgibt.

Das Ergebnis steht im starken Kontrast zum Ergebnis im selben Quartal 2025: Damals machte die Nationalbank einen Verlust von 22 Milliarden Franken. Auch im ersten Quartal dieses Jahres schrieb die SNB rote Zahlen. Sie wies einen Verlust von 0,5 Milliarden Franken aus. Das bringt das Halbjahresergebnis auf einen Gewinn von 25,2 Milliarden Franken.

Dividende und Kursgewinne stützen Ergebnis

Der Gewinn im zweiten Quartal ist den Fremdwährungspositionen der Nationalbank zu verdanken. Der Gewinn aus Dividenden, Zinszahlungen und Kursgewinne des Aktienvermögens der SNB betrug 40 Milliarden Franken. Das konnte einen Bewertungsverlust von 14 Milliarden Franken auf dem Goldbestand der Bank auffangen. Ein stärkerer Dollar und erwartete Zinserhöhungen führten dazu, dass Gold im zweiten Quartal rund 14 Prozent an Wert verlor.

Das Ergebnis der Bank ist Quartal für Quartal unbeständig, weil sie eben stark von den Gold-, Devisen- und Kapitalmärkten abhängt. «Starke Schwankungen sind deshalb die Regel und Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich», heisst es in der Medienmitteilung.