Darum gehts
- Die SNB meldet für Q1 2026 einen Verlust von 0,5 Milliarden CHF
- Hauptgrund: 8,2 Milliarden CHF Verlust bei Fremdwährungspositionen, Gold brachte Gewinn
- 2025 lag der Gewinn im ersten Quartal bei 6,7 Milliarden CHF
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weist im ersten Quartal 2026 ein negatives Ergebnis aus. Von Januar bis März schreibt sie einen Verlust von 498 Millionen Franken, wie sie am Donnerstagmorgen mitteilt.
Experten rund um die SNB hatten ein Resultat in einer solchen Höhe erwartet. Trotzdem sieht der Verlust von 0,5 Milliarden Franken im Vergleich mit dem Vorjahr nicht gerade rosig aus. Im gesamten 2025 erzielte die SNB einen Gewinn von 26,1 Milliarden Franken – im ersten Quartal war es ein Plus von 6,7 Milliarden.
Fremdwährungspositionen sind schuld
Grund zur Sorge sei das allerdings nicht, betont die Nationalbank. «Das Ergebnis der Nationalbank ist überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig. Starke Schwankungen sind deshalb die Regel und Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich», heisst es dazu in der SNB-Mitteilung.
Hauptgrund für das Resultat ist der starke Franken. Der Verlust auf den Fremdwährungspositionen betrug 8,2 Milliarden Franken. Dafür resultierte ein Bewertungsgewinn von 7,8 Milliarden Franken auf dem Goldbestand.