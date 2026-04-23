498 Millionen Franken Verlust: Die Schweizerische Nationalbank verzeichnet im ersten Quartal 2026 ein deutliches Minus. Hauptgrund sind Verluste bei Fremdwährungen, der Goldbestand hat ein noch schlechteres Ergebnis verhindert.

Im Vorjahr war es ein Plus von 6,7 Milliarden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die SNB meldet für Q1 2026 einen Verlust von 0,5 Milliarden CHF

Hauptgrund: 8,2 Milliarden CHF Verlust bei Fremdwährungspositionen, Gold brachte Gewinn

2025 lag der Gewinn im ersten Quartal bei 6,7 Milliarden CHF War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weist im ersten Quartal 2026 ein negatives Ergebnis aus. Von Januar bis März schreibt sie einen Verlust von 498 Millionen Franken, wie sie am Donnerstagmorgen mitteilt.

Experten rund um die SNB hatten ein Resultat in einer solchen Höhe erwartet. Trotzdem sieht der Verlust von 0,5 Milliarden Franken im Vergleich mit dem Vorjahr nicht gerade rosig aus. Im gesamten 2025 erzielte die SNB einen Gewinn von 26,1 Milliarden Franken – im ersten Quartal war es ein Plus von 6,7 Milliarden.

Fremdwährungspositionen sind schuld

Grund zur Sorge sei das allerdings nicht, betont die Nationalbank. «Das Ergebnis der Nationalbank ist überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig. Starke Schwankungen sind deshalb die Regel und Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich», heisst es dazu in der SNB-Mitteilung.

Hauptgrund für das Resultat ist der starke Franken. Der Verlust auf den Fremdwährungspositionen betrug 8,2 Milliarden Franken. Dafür resultierte ein Bewertungsgewinn von 7,8 Milliarden Franken auf dem Goldbestand.