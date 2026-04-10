Im März haben sich Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in der Schweiz deutlich verteuert. Eine Region, die bisher ein noch moderates Preisniveau aufweist, ist von besonders deutlichen Preisanstiegen betroffen. Die Aussichten sind ungewiss – wegen des Iran-Kriegs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Eigenheimpreise stiegen im März deutlich, Einfamilienhäuser +1,5 %, Wohnungen +1 %

Ostschweiz verzeichnete Spitzenanstiege: Häuser +4,5 %, Wohnungen +1,9 %

Häuserpreise seit März 2025 um 4,6 % gestiegen, Wohnungen um 4,8 % War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Preise für Schweizer Wohneigentum ziehen wieder an: Nach einer kurzen Pause im Februar sind im März die Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen deutlich teurer geworden, wie der Kaufindex von ImmoScout24 zeigt, der gemeinsam mit dem Immobilienberatungsunternehmen Iazi erhoben wird.

Konkret: Die Angebotspreise für Einfamilienhäuser sind vergangenen Monat im Vergleich zum Februar um 1,5 Prozent geklettert. Eigentumswohnungen haben sich um 1 Prozent verteuert. Gegenüber März 2025 sind die Häuserpreise damit um 4,6 Prozent und die Preise für Stockwerkeigentum um 4,8 Prozent gestiegen.

In der Ostschweiz haben die Preise stark angezogen

Auffällig: Zwar gehen die Eigenheimpreise fast überall nach oben, nur haben sie sich im März sehr unterschiedlich entwickelt. Die stärksten Anstiege verzeichnete die Ostschweiz – eine Region mit eher moderatem Preisniveau. Dort haben sich Häuser um deutliche 4,5 Prozent und Eigentumswohnungen um 1,9 Prozent verteuert. Im Tessin und in der teureren Zentralschweiz sind die Preise vergleichsweise stabiler geblieben.

In der Nordwestschweiz haben sich dagegen Häuser um 1,4 Prozent verbilligt. Und in Zürich sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im letzten Monat um 0,5 Prozent zurückgegangen. In der Limmatstadt tauchen immer mehr Fälle auf, in denen sich neue Luxuswohnungen als Ladenhüter entpuppen – das drückt auf die Preise.

Preisentwicklung ist wegen Iran-Krieg ungewiss

Die Preisentwicklung für Eigenheime ist derzeit von einiger Ungewissheit geprägt – wegen des Iran-Kriegs. Eine entscheidende Rolle spielt das Zinsniveau. Weil die Ölpreise seit Kriegsausbruch deutlich gestiegen sind, flammen Sorgen über eine kletternde Inflation auf. Das könnte zu höheren Zinsen führen.

Zuletzt hat die Schweizerische Nationalbank aber an ihrem Nullzinskurs festgehalten, also keine Zinserhöhung beschlossen. SNB-Chef Martin Schlegel (49) sieht noch genügend Spielraum. Das sorgt für etwas Entspannung. «Die Finanzierungsbedingungen dürften vorerst günstig bleiben – ein wichtiger Stabilitätsfaktor für den Markt», so Martin Waeber (54), Managing Director Real Estate der Swiss Marketplace Group. Aber: «Die weitere Entwicklung ist aufgrund der derzeit geopolitisch schwer abschätzbaren Lage jedoch ungewiss.»