SNB-Präsident Martin Schlegel rüttelt nicht am Leitzins. In der Schweiz herrschen somit weiterhin Nullzinsen – trotz des starken Franken und explodierenden Ölpreisen. Ab 10 Uhr erklärt SNB-Präsident Martin Schlegel den Entscheid. Blick berichtet live.

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Um 10.00 Uhr geht Medienkonferenz los Herzlich Willkommen im Liveticker! Es ist wieder soweit: Die Schweizerische Nationalbank informiert heute Morgen über ihren neuen Leitzinsentscheid. Das Ergebnis ist bereits bekannt: Die Währungshüter belassen den Leitzins unverändert bei 0 Prozent – wie bereits bei der letzten Sitzung Ende Dezember 2025. Es herrschen also weiterhin Nullzinsen. Um 10 Uhr erklärt das SNB-Gremium seinen Entscheid. Mit Blick bist du live dabei. Ende des Livetickers

Beim ersten Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in diesem Jahr bleibt die grosse Überraschung aus: SNB-Präsident Martin Schlegel (49) und sein Bankrat lassen den Leitzins unverändert – und verzichten auf die Einführung von Negativzinsen. Somit herrschen in der Schweiz weiterhin Nullzinsen.

Der Entscheid wurde von einem Grossteil der Analysten so erwartet. Doch die derzeitige Weltlage und ihre Folgen für die Wirtschaft stellten Schlegel dieses Mal vor besondere Herausforderungen. Während die Aktienmärkte einbrechen, schiessen die Ölpreise immer weiter in die Höhe. Der Schweizer Franken ist zudem als Fluchtwährung gesucht, Anleger nutzen ihn als sicheren Hafen, was den Wert gegenüber anderen Währungen steigert. Momentan kostet ein Euro noch rund 90 Rappen.

Wieso schraubt Schlegel nicht an den Zinsen? Um 10 Uhr erklärt er den Entscheid an einer Medienkonferenz. Blick berichtet live im Stream und im Ticker.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos