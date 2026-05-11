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«Todesgefahr!»
Astra warnt eindringlich vor chinesischem Billig-Kindersitz

Eltern aufgepasst: Günstige Kindersitze aus Schweizer Onlineshops sind lebensgefährlich! Das Astra warnt vor unzulässigen Modellen ohne Sicherheitsprüfung, die bei Unfällen keine Schutzfunktion erfüllen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Dieses billige China-Sitzli ist das Geld nicht wert – es ist lebensgefährlich.
Foto: Astra

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das Astra warnt vor unsicheren Kindersitzen aus Schweizer Onlineshops
  • Herstellerhinweis auf Chinesisch: Produkte nicht als Autositz zugelassen
  • Betroffenes Produkt: Barcode 5613670114091-V2, keine europäischen Prüfzeichen
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Finger weg von diesem angeblichen Kinderautositz! Das Bundesamt für Strassen (Astra) warnt eindringlich vor einem Produkt, das derzeit in mehreren Schweizer Onlineshops verkauft wird – unter anderem bei Wohnherz.ch und Edelkraftshop.ch. Es ist deutlich billiger als ein normaler Kindersitz – nützt im Falle eines Crashs aber nichts!

Die Produkte tragen Namen wie «Schützende Autositzpolsterung für Kinder» oder «TravelSafeTM-Tragbarer Hochstuhl für Baby». Sie wirken auf den ersten Blick praktisch und günstig, kosten knapp über 30 Franken. Doch genau das kann lebensgefährlich werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Laut dem Astra handelt es sich nicht um zugelassene Kinderrückhaltesysteme.

Verletzungs- und sogar Todesgefahr

Denn die Produkte erfüllen die vorgeschriebenen Sicherheitsnormen nicht und bieten bei einem Unfall praktisch keinen Schutz. Für Kinder besteht akute Verletzungs- und sogar Todesgefahr. Brisant: In der Verpackung weisen die Hersteller selber darauf hin – allerdings nur auf Chinesisch. Eine Übersetzung zeigt: Das Produkt ist gar nicht als Autositz zugelassen.

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Trotzdem werden die Gurtsysteme online offensiv als sichere Lösung für Autofahrten mit Kindern beworben. Betroffen ist ein Produkt mit der Barcodenummer 5613670114091-V2. Hersteller ist eine Firma aus China. Das Astra macht klar: Diese Produkte dürfen in der Schweiz nicht als Kindersicherung im Auto verwendet werden.

Eltern sollten deshalb genau hinschauen: Zugelassene Kindersitze tragen offizielle Prüfzeichen nach europäischer Norm. Fehlen solche Kennzeichnungen oder wirken Produkte auffallend billig, ist Vorsicht angesagt. Wer eines der betroffenen Produkte gekauft hat, sollte es laut Astra keinesfalls im Auto verwenden.

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