Das Lädelisterben im Schweizer Sportfachhandel geht weiter: Ende Februar 2027 schliesst Tempo Sport in Horgen ZH. Der wachsende wirtschaftliche Druck und das veränderte Kaufverhalten zwingen die Inhaber zur Geschäftsaufgabe. Besonders bitter ist das für zwei Lernende.

Darum gehts Tempo Sport in Horgen ZH gibt Betrieb nach über 36 Jahren auf

Online-Konkurrenz, Margendruck und fehlende Nachfolger besiegeln das Aus

Waren für 800'000 Franken müssen weg – mit Rabatten von bis zu 50 Prozent

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Sportbegeisterte am linken Zürichseeufer kennen das Geschäft Tempo Sport in der Horgener Seehalle. Seit 1990 hat es sich als feste Anlaufstelle für Velofahrer, Läuferinnen, Schwimmer und Triathleten etabliert. Nun schliesst der Betrieb am 27. Februar nach über 36 Jahren für immer seine Türen. Am Freitag informierte das Unternehmen seine Kundschaft über das bevorstehende Aus.

«Es gibt Nachrichten, die man nie schreiben wollte», heisst es in der E-Mail, die Blick vorliegt. Bis vor kurzem sei die Geschäftsaufgabe für die Inhaber noch undenkbar, fast surreal gewesen. «Wir haben uns um die Suche nach einer Nachfolge bemüht», sagt Marcel Kamm (60), Mitinhaber und Geschäftsführer von Tempo Sport, zu Blick. Man habe mehrere potenzielle Interessenten aus der Branche kontaktiert. «Am Verhandlungstisch sassen wir aber nie», so Kamm.

Zwölf Angestellte sind von der Schliessung betroffen, darunter zwei Lernende. Einer absolviert eine Lehre im Detailhandel, der andere als Velomechaniker. Ihnen will Kamm in den verbleibenden Monaten des Betriebs bei der Suche nach einem neuen Lehrbetrieb helfen.

«Wertschätzung für Know-how wird immer kleiner»

Massiver Margendruck, fehlende Mittel für notwendige Investitionen und die wachsende Konkurrenz aus dem Internet haben dem Betrieb schlussendlich das Genick gebrochen. Auch gesundheitlich habe die anhaltend hohe Belastung ihre Spuren hinterlassen. Das Geschäftsmodell, das auf persönlicher Beratung vor Ort und einem breiten Sortiment basiert, rechnet sich immer weniger. «Die Wertschätzung für unser Know-how wird immer kleiner», heisst es im Schreiben.

Gerade dem auf Triathlon-Ausrüstung spezialisierten Betrieb hat der Boom des Onlinehandels zugesetzt: «Der Triathlet ist ein sehr moderner Sportler, der auch entsprechend schnell auf den Onlinehandel umgestiegen ist», erklärt Kamm. Die Folgen bekam er im Laden zu spüren: «Zunehmend kam man nur noch zu uns, wenn die Schuhgrösse auch nach der x-ten Bestellung noch nicht passte.» Seiner Kundschaft will er deswegen aber keinen Vorwurf machen: «Das ist der Lauf der Zeit, diese Entwicklungen gibt es nun mal.»

Waren für 800'000 Franken müssen weg

Tempo Sport ist kein Einzelfall. Erst Anfang November wurde bekannt, dass auch das traditionsreiche Sportgeschäft Intersport Egli in der Winterthurer Altstadt nach 70 Jahren seinen Betrieb einstellt.

Bei der Horgener Stammkundschaft ist die Bestürzung über das bevorstehende Aus gross. Manche hätten ihm gar ihr Beileid ausgesprochen, erzählt Kamm. Für viele sei die Nachricht ein Schock.

Bevor in Horgen ZH die Lichter ausgehen, wartet auf den Geschäftsführer noch eine Mammutaufgabe: die Liquidation des riesigen Warenlagers. Kamm schätzt den Wert auf rund 800'000 Franken. Bereits am Samstag, 28. November, startet der Totalausverkauf. Auf sämtliche Lagervelos gibt es 40 Prozent Rabatt, auf das restliche Sortiment 50 Prozent. Marcel Kamm hofft, das Kapitel Tempo Sport mit einer schwarzen Null abschliessen zu können.