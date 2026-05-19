Beim diesjährigen Swiss Guest Award dürfen sich 745 Restaurants über eine Bewertung freuen. Blick liegt das noch unveröffentlichte Ranking der Top-Restaurants exklusiv vor. Neben Seriengewinnern sticht auch ein Newcomer hervor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Swiss Guest Award 2026 kürt die besten Restaurants der Schweiz

Stiva Veglia in Schnaus GR zum dritten Mal auf Platz 1

Über 185'000 Gäste-Bewertungen bilden die Basis des Rankings

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Feinschmecker aufgepasst: Inspiration für den nächsten Restaurantbesuch gefällig? Blick liegt die Gewinnerliste des Swiss Guest Award 2026 exklusiv vor. Das Ranking des Gastrodienstleisters Lunchgate zeichnet jährlich die besten Restaurants der Deutschschweiz aus – basierend auf über 185'000 Gäste-Bewertungen.

Im Gegensatz zu anderen Bewertungsplattformen, zum Beispiel Trip Advisor oder Google Reviews, kann dabei nur eine Bewertung abgeben, wer das Restaurant auch tatsächlich besucht hat. «So machen wir mit dem Award sichtbar, welche Restaurants ihre Gäste im Alltag wirklich begeistern», sagt Lunchgate-Chef Yves Latour (49). Wer hat es dieses Jahr aufs Podest geschafft?

1 Stiva Veglia in Schnaus GR

Am Stiva Veglia kommt keiner vorbei. Zum dritten Mal in Folge steht das Restaurant in der Nähe von Ilanz GR an der Spitze des Rankings. Kein anderes ist bei den Gästen so beliebt. Feinschmecker kommen hier mit verschiedenen Mehrgangmenüs auf ihre Kosten. Der Fokus liegt dabei auf regionalen Produkten. «Einen Menüzwang gibt es aber nicht», betont Tino Zimmermann (50). Er führt das Erfolgsrestaurant zusammen mit seiner Frau Cornelia (43). «Uns ist wichtig, individuell auf unsere Gäste einzugehen. Jeder soll bei uns etwas finden.» Unter Druck setzen lasse man sich von der erneuten Topbewertung nicht. «Die Auszeichnung freut uns sehr, aber wir betrachten sie nicht als neuen Standard», geben sich die Betreiber bescheiden.

2 Bluemä in Uznach SG

Auf dem zweiten Platz landet wie im Vorjahr das Bluemä aus Uznach SG. Für Caro Rohrer und ihren Ehemann Michi (45) ist das Erfolgsgeheimnis ihres Restaurants, dass man ein kleiner und familiärer Betrieb sei. «Die Gäste schätzen, dass sie bei uns in unserer vergrösserten Stube sitzen.» Das beliebte Hausgericht ist das handgeschnittene Rindstatar. Daran kommt laut Caro Rohrer kaum ein Gast vorbei. «Wenn nicht als Vorspeise, dann spätestens beim Hauptgang.»

3 Bären Schlatt in Appenzell

Das Gasthaus Bären Schlatt oberhalb von Appenzell belegt den dritten Platz in der Auswertung. Fabienne Rechsteiner (36) und ihr Partner Albert Wild (37) übernehmen in naher Zukunft das Restaurant von Fabiennes Eltern in sechster Generation. «Wir freuen uns natürlich riesig über die ehrliche Auszeichnung von unseren Gästen», sagt Wild zu Blick. Die Spezialität des Hauses ist das Entrecôte Café de Paris. Aber nicht nur die Menükarte und die Aussicht über das Appenzellerland locken die Gäste, erzählt Wild. «Unsere Gäste fühlen sich bei uns wie zu Hause. Das schätzen wir sehr.»

Alle Restaurants zum Durchklicken

Etwas fällt auf: Die beliebtesten Restaurants liegen alle ausserhalb der städtischen Zentren. Die Fahrt zum Geheimtipp auf dem Land kann sich folglich lohnen. Mit dem Gasthaus im Feld in Gurtnellen UR liegt auch auf dem vierten Platz ein Restaurant vom Land. Die Topplatzierungen vervollständigt das Segreto aus Wittenbach SG. Chefkoch Martin Benninger (45) führte sein Restaurant bei der ersten Teilnahme am Award gleich auf den fünften Platz. Insgesamt haben 745 Restaurants eine Bewertung erhalten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auffällig auch: Viele Toprestaurants befinden sich im Kanton Uri. Gleich vier von fünf ausgezeichneten Urner Restaurants schaffen es in die Top 50. Die meisten Betriebe mit Auszeichnung liegen im Kanton Zürich. 226 Restaurants erhielten den Award. Dahinter folgen Aargau (97), Bern (81), Luzern (75) und Graubünden (50).