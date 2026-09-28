Erster Swiss-Airbus fliegt jetzt mit Musks Starlink-Internet

Swiss bietet auf Flügen neu kostenloses Highspeed-Internet via Elon Musks Starlink an. Den Anfang macht heute Montag der Airbus A320neo «Iseltwald» auf dem Flug von Zürich nach Thessaloniki. Die ganze Flotte soll bis 2029 umgerüstet sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss bietet ab 28. September Highspeed-Internet von Starlink in Flugzeugen an

Service startet im Airbus A320neo HB-JDM auf Flug Zürich-Thessaloniki

Bis 2029 soll gesamte Flotte ausgerüstet sein; Internet kostenlos für Reisende

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Surfen, chatten und Fotos verschicken – künftig soll das bei der Swiss auch über den Wolken so selbstverständlich werden wie am Boden. Ab heute, 28. September, startet die Airline mit dem Highspeed-Internet von Elon Musks (55) Satellitendienst Starlink.

Den Anfang macht der Airbus A320neo mit der Immatrikulation HB-JDM und dem Namen «Iseltwald», wie die Swiss in einer Medienmitteilung schreibt. Sein erster Linienflug mit der neuen Technik führt als LX1852 von Zürich nach Thessaloniki.

Keine Zusatzkosten für Reisende

Das Internet ist in allen Reiseklassen kostenlos. Voraussetzung ist lediglich die Anmeldung mit einer Travel ID oder einer Miles-&-More-Servicekartennummer. Die Verbindung steht bereits beim Boarding zur Verfügung und bleibt bis zum Aussteigen bestehen.

Grenzenlos ist das neue Surfvergnügen allerdings nicht. Sprach- und Videoanrufe sowie Livestreams bleiben während des Fluges verboten. Videos und Musik dürfen Passagiere nur mit Kopfhörern konsumieren.

Nach der «Iseltwald» sollen zunächst drei weitere Maschinen der A320-Familie umgerüstet werden. Danach folgt Schritt für Schritt der Rest: Bis Ende 2029 will Swiss ihre gesamte Flotte mit Starlink ausstatten.