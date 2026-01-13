Die Einführung erfolgt im Rahmen eines konzernweiten Programms der Lufthansa-Gruppe. Rund 850 Flugzeuge sollen mit dem Highspeed Internet von Elon Musk ausgestattet werden. Das Angebot soll kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Die Lufthansa Gruppe – zu der auch Swiss und Edelweiss gehören – kündigte am Dienstag an, ab diesem Jahr sämtliche bestehende und neu ausgelieferte Flugzeuge mit schnellerem Internetzugang auszustatten. Als Partner hat der Konzern Tech-Mogul Elon Musk (54) und sein Unternehmen Starlink auserkoren. Der Satellitenanbieter verfügt laut den Angaben derzeit über die leistungsfähigste Inflight-Internetverbindung der Branche.

Das System ermögliche unter anderem Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere datenintensive Anwendungen während des Fluges, hiess es weiter. Dabei soll das Angebot für alle Statuskunden und Travel-ID-Nutzer über alle Reiseklassen hinweg kostenlos zur Verfügung stehen.

Auf Kurz- und Langstreckenflügen

Im Zuge dessen bestätigten auch die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss, ihre Flotten mit Starlink-Internet auszustatten. Die Edelweiss plant, sämtliche Flugzeuge der Typen Airbus A320, A320neo und A350 entsprechend auszurüsten. Ein genauer Zeitplan für die schrittweise Umsetzung befinde sich noch in Ausarbeitung, hiess es in einem Communiqué.

Auch die Swiss will ihre Kurz- und Langstreckenflotte mit der neuen Technologie ausstatten. Die Einführung soll schrittweise während des laufenden Betriebs erfolgen, teilte die Airline mit. Konkrete Angaben dazu, in welchen Flugzeugen das Angebot ab wann verfügbar sein wird, sind laut der Swiss derzeit noch Teil des Planungsprozesses.

Erste Flüge mit Starlink-Technologie sind ab dem zweiten Halbjahr 2026 geplant, wie die Lufthansa weiter schrieb. Die vollständige Ausrüstung der Flotte soll bis Ende 2029 abgeschlossen sein. Weitere Details will die Lufthansa-Gruppe im Laufe des Jahres bekannt geben.