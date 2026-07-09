Nächster Halt: Kansas City. In der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr Schweizer Zeit trifft die Nati bei der WM auf Argentinien. Wir zeigen dir, wo du um diese ungewöhnliche Zeit Public Viewings erleben kannst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Nati spielt im Viertelfinal gegen Argentinien um 3 Uhr nachts

Städte wie Zürich und Basel erlauben Freinächte für Public Viewings

Über 3000 Fans werden bei der Winti-Arena erwartet, Eintritt an vielen Orten kostenlos

Durchmachen oder Wecker stellen? In der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr wird die Nacht zum Tag. Die Schweizer Nati bestreitet ihr Viertelfinalspiel gegen Argentinien in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Das stellt Restaurants, Bars und Public-Viewing-Anbieter vor ganz neue Herausforderungen. Immerhin: Viele Städte und Gemeinden lassen sich von der WM-Euphorie anstecken – und rufen eine Freinacht aus.

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Klar ist die Sache in der Stadt Zürich: Public Viewings, Restaurants und Boulevard-Cafés dürfen das Spiel sowohl drinnen als auch draussen übertragen. Die Stadt hat eine Freinacht für die Innenräume angeordnet. Auch in Basel gibt es für Restaurants drinnen keine Schliessungszeiten, und ausnahmsweise darf das Spiel auch draussen gezeigt werden.

Kanton Zürich

Grosse Public-Viewing-Begeisterung herrscht im Kanton Zürich. Das Angebot für Fussball-Begeisterte ist enorm. Durchgemacht wird etwa im Caverno in Bülach. Für Nachteulen stehen über 300 gedeckte Sitzplätze zur Verfügung, und der Eintritt ins Caverno ist kostenlos. «Die ganze Nacht gibts Pizza aus dem Holzofen mit speziellen Schweizer Extras», sagt Luzius Keller. Geöffnet seien sowohl der Innen- als auch der Aussenbereich. Sein Tipp: 2:1 für die Schweiz!

Auch die Maag-Halle an der Hardstrasse in Zürich dürfte wieder aus den Nähten platzen. Für viele Partygänger wird dieses Public Viewing die nächste Station sein. Der Eintritt ist frei, serviert werden Bier, Softgetränke und Döner. «Wir erwarten wieder volles Haus, früh kommen lohnt sich. Mein Tipp: Schweiz gewinnt 1:0 nach Verlängerung», sagt Cyril Schneider, Leiter Ticketing.

Ein Hoch auf den Fussball in Winterthur! «Selbstverständlich überträgt die Winti-Arena den Match», erklärt Sprecher Matthias Bühler. Mit einer Kapazität von bis zu 3000 Fans ist die Winti-Arena in Winterthur eines der grössten Public Viewings der Schweiz.

Die Stadt Winterthur bewilligt ebenfalls eine Freinacht und erlaubt es somit, dass auch Restaurants und Strassencafés die Partie übertragen – drinnen und draussen.

Kanton Thurgau

Das Fussballfieber steigt auch in der Bodenseearena in Kreuzlingen. Das Public Viewing findet auf dem überdachten Aussenfeld statt und wird bei jeder Witterung durchgeführt, so die Veranstalter. Für das Schweiz-Spiel können Tische online reserviert werden. «Wir stimmen mit DJ ab 22 Uhr auf das Schweiz-Spiel ein», sagt Nicolas Seiler vom Arena-Team. Er rechnet mit über 1000 Gästen.

Die Stadt Kreuzlingen bereitet für die Nacht eine Freinacht-Bewilligung vor, damit Public Viewings in der ganzen Stadt stattfinden können.

Wer ein Ticket für das Open Air Frauenfeld hat, darf sich freuen. Die Veranstalter haben kurzfristig entschieden, dass sie den Festivalbesucherinnen und -besuchern den Nati-Kracher um 3 Uhr nachts live auf Grossleinwänden zeigen werden.

Kanton Bern

Die Sportbar Bern hat den Match in den frühen Morgenstunden ebenfalls im Angebot. «Es gibt Kaffee und Gipfel sowie das normale Getränkesortiment», so der Veranstalter. Tipp: Schweiz gewinnt 2:1.



Auch der Anbieter Summer Beach an der Grossen Schanze im Herzen von Bern überträgt den Match.

Im ganzen Kanton Bern gibt es ebenfalls eine Freinacht.

Kanton Solothurn

In Solothurn hat die Stadt eine Ausnahmebewilligung unter Auflagen erteilt. Das Beachstyle Public Viewing auf dem Dornacherplatz darf seine Türen öffnen. Allerdings gibt es keine Musik vor und während des Events und keinen Ton und keine Musik während der Pausen.

In der Stadt Solothurn müssen Public Viewings draussen vorgängig der Stadtpolizei gemeldet werden, es gelten spezielle Regeln bezüglich der Lautstärke. In der Rythalle ist die Übertragung drinnen möglich, Gleiches gilt für Restaurants, die vorab eine Bewilligung einholen müssen.

Kanton St. Gallen

Mitten in der Stadt St. Gallen wirbt das Waaghaus für sein Public Viewing. «Wir freuen uns auf eine einmalige Atmosphäre mitten in der Nacht», so der Veranstalter zu Blick. «Bier und Bratwurst gehören auch in der Nacht einfach dazu.»

Kanton Basel-Land

Im Zic Zac in Allschwil fängt der frühe Vogel ebenfalls den Wurm. Einlass ist ab 2 Uhr – es gibt ein Pasta-Buffet für 18 Franken.

Kanton Luzern

In der Stadt Luzern durfte der Sechzehntelfinal gegen Algerien um 5 Uhr noch nicht im Public Viewing gezeigt werden. Für den Viertelfinal erlaubt der Kanton, dass Public Viewings und Restaurants mit Bewilligung der Polizei das Spiel sowohl drinnen als auch draussen übertragen dürfen. In der Stadt bekommen drei Public Viewings eine Ausnahmegenehmigung, darunter das Public Viewing bei der Ufschötti.

Kanton Appenzell Ausserrhoden

In Herisau AR hat der Gemeinderat eine Freinacht bewilligt. Alle Restaurants dürfen so das Viertelfinalspiel live übertragen. Der Treffpunkt mit der Amadeus-Bar, die Express-Bar und das Badi-Restaurant wollen ein Nacht-Public-Viewing anbieten.

Freinacht im Jura und in Genf

Auch wenn das Spiel in der Nacht ist: In der ganzen Schweiz dürfte gefeiert werden. Im Kanton Jura gibt es eine Freinacht. Auch in Chur dürfen die Spiele mit einer Bewilligung in Restaurants im Innenbereich gezeigt werden. In Locarno wird während des Musikfestivals «Moon & Stars» ebenfalls Fussball geschaut. Und auch in Genf gibt es eine Freinacht. Auch in Schaffhausen ist ein Public Viewing möglich.

Hinweis: Die Liste ist lediglich eine Auswahl und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.