Neun der zehn beliebtesten Marken der Schweizerinnen und Schweizer stammen aus dem eigenen Land. Doch ausgerechnet ein schwedischer Hersteller hat sich aufs Podest geschlichen – und es ist nicht der gelbe Möbelriese.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zweifel erneut beliebteste Marke der Schweiz laut «Brand of the Year»-Umfrage

El Tony auf Platz zwei, Oatly belegt den dritten Rang

6500 Personen befragt, Schoggi- und Guetzli-Marken dominieren Top 10

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Zweifel hat es wieder geschafft. Der Chips- und Snackhersteller ist 2026 erneut die beliebteste Marke des Landes. Kein Wunder: Mit der Lancierung der limitierten Aromat-Chips war Zweifel Ende vergangenen Jahres in aller Munde. Bereits 2025 und 2018 schaffte es der Produzent aus Spreitenbach AG auf den Spitzenplatz der «Brand of the Year»-Studie. Das Institut Yougov befragte dazu über 6500 Personen im Auftrag des Verbands Promarca.

Die Marke El Tony – wohl der bekannteste Mate-Hersteller der Schweiz – ergattert sich den zweiten Platz auf dem Ranking. Vergangenes Jahr fehlte der Produzent noch in den Top 10. Und das, obwohl El Tony den Energydrink Red Bull bereits 2024 aus der Schweizer Clubszene verdrängt hatte. Mate ist nicht nur ein Erfrischungsgetränk, er wird auch gern mit Wodka gemischt.

Auf dem dritten Rang findet sich ausnahmsweise kein Schweizer Klassiker: Stattdessen schnappt sich die schwedische Marke Oatly den Bronzeplatz. Der Konzern stellt Milchalternativen her und ist für seine Hafermilch bekannt, die es unter anderem bei Migros und Coop zu kaufen gibt.

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Schoggi und Guetzli besonders beliebt

Einige Schweizer Marken haben es nicht mehr unter die Top 10 geschafft: Das Vitaminwasser Focuswater, den Grillproduzenten Weber sowie die Shorley der Mosterei Möhl sucht man auf der Liste vergebens. Mit Barilla lag 2025 zudem ein italienischer Hersteller auf Platz 9.

2026 scheinen vor allem Schleckmäuler über die beliebtesten Marken abgestimmt zu haben. Denn die Schweizer Guetzli-Marke Wernli sowie die Manufaktur Kägi figurieren neu im Ranking. Zusammen mit Kambly, Ovomaltine und Lindt machen die Schokoladen- und Guetzli-Hersteller die Hälfte der zehn beliebtesten Marken aus. Kein Wunder im Schoggi-Land Schweiz!