Thomy lanciert Mayo mit Aroma der Zweifel-Paprikachips

Darum gehts
- Zweifel und Thomy lancieren Paprika-Mayonnaise zum Grillstart, fix im Sortiment
- Paprika-Mayo getestet, vielseitig einsetzbar: Pommes, Burger, Gemüse-Dip
- Zweifel verkaufte Aromat-Chips im Dezember, Gespräche über dauerhafte Einführung
Zwei Schweizer Kultmarken spannen zusammen: Zweifel und Thomy lancieren zum Auftakt der Grillsaison gemeinsam die Thomy-Mayonnaise mit Aroma der Zweifel-Paprikachips, wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung verkünden. Es handelt sich dabei nicht um einen Testversuch mit einer limitierten Auflage.
Nestlé-Tochter Thomy nimmt die neue Sorte zum 75-Jahr-Jubiläum der beliebten Mayo ab sofort fix ins Sortiment auf. Ab dieser Woche ist die «Thomy Zweifel Paprika Mayonnaise», so der offizielle Name, bei Coop erhältlich. Die Paprika-Mayo sei vielseitig einsetzbar, heisst es. Sie passe zu Pommes frites, Burger, auf Sandwiches oder als Gemüse-Dip.
Zweifels Coup mit den Aromat-Chips
Die zwei Kultunternehmen stehen bereits seit längerem in Kontakt. Die Idee, Thomy-Mayo mit dem typischen Paprika-Geschmack von Zweifel zu kombinieren, sei in einem gemeinsamen Workshop entstanden. Eine Konsumentengruppe hat das neue Produkt getestet. «Die Zusammenarbeit mit Zweifel erfüllt uns mit besonderem Stolz, gibt das Familienunternehmen ihren ikonischen Paprika-Geschmack doch keinesfalls einfach so her», wird Cédric Boehm (60), CEO von Nestlé Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Zweifel-CEO Christoph Zweifel (57) gibt die Lorbeeren zurück: «Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Thomy – einem Unternehmen, das wie Zweifel tief in der Schweiz verwurzelt ist.»
Für den Chips-Hersteller aus Spreitenbach AG ist es innert weniger Monaten die zweite Kollaboration mit einem traditionsreichen Schweizer Unternehmen: Im Dezember lancierte Zweifel die Aromat-Chips – und traf mit der limitierten Auflage einen Nerv. «Es war unglaublich – wir wurden völlig überrannt», sagte Christoph Zweifel (57) im März gegenüber Blick. Die zahlreichen Fans hoffen, dass die Chips mit Aromat-Aroma dauerhaft ins Sortiment kommen. Zweifel befindet sich dazu in Gesprächen.