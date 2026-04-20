Thomy lanciert Mayo mit Aroma der Zweifel-Paprikachips

Im Dezember gab es die Zweifel-Chips mit Aromat-Geschmack. Jetzt folgt eine weitere Zusammenarbeit zweier Schweizer Traditionsfirmen: Nestlé-Tochter Thomy bringt ihre Kult-Mayonnaise mit Zweifel-Paprikachips-Aroma raus. Die neue Sorte ist bereits diese Woche erhältlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zweifel und Thomy lancieren Paprika-Mayonnaise zum Grillstart, fix im Sortiment

Paprika-Mayo getestet, vielseitig einsetzbar: Pommes, Burger, Gemüse-Dip

Zweifel verkaufte Aromat-Chips im Dezember, Gespräche über dauerhafte Einführung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Zwei Schweizer Kultmarken spannen zusammen: Zweifel und Thomy lancieren zum Auftakt der Grillsaison gemeinsam die Thomy-Mayonnaise mit Aroma der Zweifel-Paprikachips, wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung verkünden. Es handelt sich dabei nicht um einen Testversuch mit einer limitierten Auflage.

Nestlé-Tochter Thomy nimmt die neue Sorte zum 75-Jahr-Jubiläum der beliebten Mayo ab sofort fix ins Sortiment auf. Ab dieser Woche ist die «Thomy Zweifel Paprika Mayonnaise», so der offizielle Name, bei Coop erhältlich. Die Paprika-Mayo sei vielseitig einsetzbar, heisst es. Sie passe zu Pommes frites, Burger, auf Sandwiches oder als Gemüse-Dip.

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Zweifels Coup mit den Aromat-Chips

Die zwei Kultunternehmen stehen bereits seit längerem in Kontakt. Die Idee, Thomy-Mayo mit dem typischen Paprika-Geschmack von Zweifel zu kombinieren, sei in einem gemeinsamen Workshop entstanden. Eine Konsumentengruppe hat das neue Produkt getestet. «Die Zusammenarbeit mit Zweifel erfüllt uns mit besonderem Stolz, gibt das Familienunternehmen ihren ikonischen Paprika-Geschmack doch keinesfalls einfach so her», wird Cédric Boehm (60), CEO von Nestlé Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Zweifel-CEO Christoph Zweifel (57) gibt die Lorbeeren zurück: «Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Thomy – einem Unternehmen, das wie Zweifel tief in der Schweiz verwurzelt ist.»

Für den Chips-Hersteller aus Spreitenbach AG ist es innert weniger Monaten die zweite Kollaboration mit einem traditionsreichen Schweizer Unternehmen: Im Dezember lancierte Zweifel die Aromat-Chips – und traf mit der limitierten Auflage einen Nerv. «Es war unglaublich – wir wurden völlig überrannt», sagte Christoph Zweifel (57) im März gegenüber Blick. Die zahlreichen Fans hoffen, dass die Chips mit Aromat-Aroma dauerhaft ins Sortiment kommen. Zweifel befindet sich dazu in Gesprächen.