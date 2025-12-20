Die Kartoffelchips mit Aromat-Aroma sind fast überall ausverkauft. Jetzt denken die Hersteller darüber nach, aus der limitierten Edition ein dauerhaft erhältliches Produkt zu machen.

Marco Lüssi Blattmacher

Nichts ist derzeit in der Schweiz so begehrt wie Aromat-Chips. Die Idee dafür lieferte ein Tiktoker. Snack-Hersteller Zweifel und Aromat-Produzent Unilever entschieden, sie umzusetzen. Seit die Chips Ende November erstmals in den Handel kamen, hält der Hype an. In Filialen der Grossverteiler spielen sich turbulente Szenen ab: Gruppen von Jugendlichen schreien «Hier hats, hier hats!», stürmen auf ein Regal zu und räumen das Fach leer, in dem sich Aromat-Chips befinden.

Noch häufiger ist eine andere Szene: Menschen, die lange mit suchendem Blick vor dem Gestell mit Snacks herumstreifen. Bis sie die Lücke entdeckt haben, in der die Aromat-Chips einsortiert wären – und enttäuscht davonziehen. Die Verfügbarkeit ist gering, fast überall sind sie fast immer ausverkauft. Findige Geschäftemacher bieten die Chips nun zu erhöhten Preisen auf der Auktionsplattform Ricardo an.

«Begeisterung über den Erwartungen»

Bernhard Schober (50), General Manager von Unilever Schweiz, sagt zu SonntagsBlick, für ihn sei zwar nicht erstaunlich, dass die Kombination zweier «so ikonischer Marken» gut angenommen wird. «Wie hoch das Ausmass dieser Begeisterung ist, liegt aber definitiv über unseren Erwartungen.» Zweifel-Sprecherin Anita Binder (48) ergänzt: «Wir wurden selbst völlig davon überrascht, wie beliebt die Zweifel Aromat-Chips sind und wie schnell sie vergriffen waren.» Mittlerweile habe man die gesamte Produktion an den Handel ausgeliefert. «Einige Retailer haben allenfalls noch Packungen im Lager, die erst später in die Regale gelegt werden.» Im Webshop von Zweifel sind die Aromat-Chips nicht mehr erhältlich.

Wird das Angebot künstlich verknappt, um den Hype zu schüren? Die Zweifel-Sprecherin dementiert: Angesichts der hergestellten Menge sei man mit einer Verfügbarkeit von vier Monaten ausgegangen. Bis Ende März sollte die neue Chips-Sorte als limitierte «Fan Edition» angeboten werden.

Zweifel und Unilever besprechen weitere Schritte

Aufgrund der enormen Nachfrage würde es nun naheliegen, die Chips dauerhaft ins Sortiment aufzunehmen. Bei Zweifel heisst es dazu: «Das wird derzeit abgeklärt.» Da die Idee sehr schnell entstanden und umgesetzt worden sei, aber auch wegen der komplexen Produktionsprozesse, müssten alle weiteren Schritte gemeinsam mit Unilever Schweiz besprochen werden. Auch Unilever-Manager Schober sagt: «Wir werden in Ruhe alles analysieren und besprechen – dann werden wir weitersehen.»

So begehrt die Chips sind, so umstritten ist ihr Aroma. Auf Onlineforen und in Tiktok-Videos bemängeln viele, die Aromat-Note sei zu wenig ausgeprägt. Diese Meinung äusserte auch Bundesrat Albert Rösti (58), nachdem er das Produkt getestet hatte: «Ist recht gut, aber es dürfte grad noch etwas mehr sein.»

Wird die Rezeptur geändert?

Ob die Rezeptur angepasst wird, falls die Chips permanent auf den Markt kommen, lässt Zweifel-Sprecherin Binder offen. «Ein klares Bild davon, wie zufrieden die Kunden mit dem Geschmack sind, haben wir noch nicht – denn viele Leute hatten noch gar nicht die Gelegenheit, sie zu probieren.»