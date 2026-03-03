Die Aromat-Chips waren voll im Hype, Konsumenten überrannten den Hersteller Zweifel komplett. Doch was kommt als nächstes in die Regale? Die Chipsliebhaber haben da einige Vorschläge.

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Sie sind knusprig, gelb und schmecken nach Schweiz: Die Aromat-Chips von Zweifel waren im Dezember letzten Jahres der Verkaufsschlager. «Es war unglaublich – wir wurden völlig überrannt», sagt Christoph Zweifel (57) im Gespräch mit Blick.

Beim Vorverkauf am 1. Dezember am Stadelhofen bildete sich eine 50 Meter lange Schlange von Chipshungrigen. Innerhalb einer Woche war die erste Charge im Detailhandel ausverkauft. Auch Bundesrat Albert Rösti (58) ist Fan der Chips.

«Wir hatten damit gerechnet, dass die Produktion bis Ende Januar reicht», so Zweifel. Doch Fehlanzeige. Auch die zweite Produktion war innert weniger Tage ausverkauft. «Das hat es in unserer bald 70-jährigen Geschichte noch nie gegeben», so der Geschäftsführer, der das Familienunternehmen in vierter Generation leitet.

Verhandlungen laufen

Zuvor war ein Hype auf Tiktok ausgebrochen: User stellten mittels KI neue Chips-Sorten her. Der klare Favorit: Aromat. Darauf nahm der Chips-Hersteller Kontakt mit Unilever auf. Der Multikonzern aus Grossbritannien ist Produzent der gelben Streuwürze. Nach 18 Wochen Tüfteln war es dann so weit: Die Aromat-Chips kamen limitiert in den Verkauf.

Doch finden sich die Chips bald auch dauerhaft in den Regalen? «Wir sind in Verhandlungen mit Unilever, wie und in welcher Form es weitergehen könnte», so Zweifel. Genauer will sich der CEO nicht in die Karten blicken lassen.

Doch der Chips-Produzent hört auf seine Community: An der Medienkonferenz, wo Zweifel den zehnten Umsatzrekord infolge präsentierte, stellte der Chef die Ideen der Konsumenten vor. Am meisten wünschen sich die Snackliebhaber Chips mit Maggi-Gewürz. Aber auch das Gewürz Streu Mi oder Chips mit Raclette- oder Fondue-Geschmack stehen hoch im Kurs.

«Es steht offen, was da kommt. Aber unsere Produktmanager sind immer dankbar für gute Ideen», so der Geschäftsführer. «Je nachdem lancieren wir auch wieder eine Limited Edition – wie mit Aromat.» Ein Dementi hört sich anders an. Chips-Fans mit Liebe zu Maggi dürfen hoffen.