Ein Nutzer löste mit Chips auf Tiktok einen regelrechten Hype aus. Aus einer Idee wurde Realität. Schnell waren die Chips vergriffen. Das nutzt eine Person nun aus.

1/6 Die neue «Fan Edition» von Zweifel sorgt für einen grossen Ansturm an einem Stand in Zürich. Foto: Screenshot Ricardo

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Riesen-Hype um Kartoffelchips! Am Donnerstag verteilte der Chips-Hersteller Zweifel die «Fan Edition» seiner neu kreierten Aromat-Chips in Zürich.

Um 12 Uhr bildete sich am Bahnhof Stadelhofen eine riesige Menschenschlange vor dem eigens eingerichteten Stand. Vor allem Jugendliche wollten eine Tüte abgreifen. Aromat erfreut sich in der Schweiz grosser Popularität. Kein Wunder also, dass die Tüten schnell vergriffen waren.

150 Franken für eine Tüte Chips

Ein Glückspilz witterte schnell das grosse Geschäft. Er inserierte seine Aromat-Chips auf der Verkaufsplattform Ricardo. «Jetzt vor allen anderen probieren.» So bewirbt er das vermeintliche Must-have-Produkt.

Bei dem aufgerufenen Preis dürfte vielen aber der Appetit vergehen. Das Startgebot liegt bei 60 Franken. Stolzer Preis für 150 Gramm Chips mit Aromat-Streuwürze.

Der Sofort-Kaufpreis beträgt sogar sage und schreibe 150 Franken. Paketversand kostet noch einmal 15 Franken – immerhin für Porto und Paket. Interessierte können dieses Geld aber auch sparen – und die Chips im Kreis 11 abholen.

Vorsicht bei Versand: «Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Chips auf dem Transportweg heil bleiben», schreibt der Verkäufer in der Beschreibung.

Bislang hat noch niemand auf die Aromat-Chips geboten.

Aromat-Chips-Idee ging viral

Die Idee stammt ursprünglich von einem User auf Tiktok. Der Tiktoker dabbax postete in den vergangenen Monaten immer wieder Bilder von eigens kreierten Chips-Tüten. Etwa «Zweifel-Chips Riz Casimir» und «Zweifel-Chips Ovomaltine Crunchy Cream».

Keine «Eigenkreation» kam aber so gut bei den Usern an wie die Aromat-Chips. Weit mehr als 400'000 Aufrufe erzielte dieser Beitrag.

Das veranlasste den Hersteller, die «Fan Edition» zu produzieren. Auf der Zweifel-Homepage heisst es: «Im Sommer 2025 wünschte sich der Creator dabbax genau diese Kombi auf Social Media. Die Idee ging viral – und für uns war schnell klar: Diese Sorte gehört ins Sortiment.» Also habe man zusammen mit Aromat getestet, verworfen und neu gewürzt – bis schliesslich alles gepasst habe.