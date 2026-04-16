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Gruusig oder mega fein?
Ikea bringt den neuen Fleischbällchen-Schleckstängel in die Schweiz

Es sollte eigentlich nur ein April-Scherz sein – doch jetzt macht die Ikea ernst. Der Kötbullar-Lolli kommt tatsächlich! Im Juni soll es so weit sein. Die Schweden bringen ihn auch in die Schweizer Filialen.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Jetzt kommt er tatsächlich: Der Lollipop, der nach Köttbullar schmecken sollte.
Foto: IKEA

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ikea bringt Fleischbällchen-Lollipop nach Aprilscherz
  • Eine Million Lutscher werden vom veganen Lolli mit Köttbullar- und Preiselbeergeschmack produziert
  • Im Juni sollen auch in Schweizer Filialen Gratisprobe verkauft werden
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Milena KälinRedaktorin Wirtschaft

Ein Lollipop, der nach Fleischbällchen schmeckt? Während es die einen gruuset, wollen andere unbedingt vom Fleisch-Lolli probieren. Und Ikea hört anscheinend auf seine Kundinnen und Kunden: Denn was als Aprilscherz geboren war, bringt das Möbelhaus nun tatsächlich in die Filialen – auch in der Schweiz! 

Weltweit 1 Million dieser Lutscher produziert Ikea gemeinsam mit dem Hersteller Chupa-Chups. «Wer einen der limitierten Meatball-Lollipops probieren möchte, sollte dem Instagram- und Tiktok-Kanal von Ikea Schweiz folgen, um zu erfahren, wie man im Juni in einer unserer Filialen eine gratis Kostprobe erhalten kann», teilt Ikea Schweiz auf Anfrage von Blick mit. 

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Gar kein Fleisch drin

Nachdem Ikea am 1. April erstmals für den Fleisch-Lolli geworben hat, sind die Rückmeldungen explodiert. Ikea Canada postete vor wenigen Tagen: «Also, ihr wollt ihn wirklich...?» – dazu das Bild des Chupa-Chups mit Fleischbällchen-Geschmack.

Der Schleckstängel ist sogar vegan – echtes Fleisch ist also keines drin. Stattdessen soll die Zuckermasse einfach nach Köttbullar, dem berühmten schwedischen Fleischbällchen der Ikea, schmecken. Sogar «mit einem Hauch von Preiselbeere». 

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Fürs fixe Sortiment ist der Fleisch-Lolli aber nicht vorgesehen. Es handelt sich um eine limitierte Auflage, die nicht in den Verkauf kommen soll. 

Nächster Coup nach Aromat-Chips?

Hat Ikea sich etwa von Zweifel inspirieren lassen? Der Chips-Hersteller landete letztes Jahr mit seinen Aromat-Chips einen regelrechten Marketing-Coup. Bei der Lancierung standen die Konsumenten am Bahnhof Zürich-Stadelhofen Schlange, auch die Regale im Detailhandel waren schnell leergeräumt. «Das hat es in unserer bald 70-jährigen Geschichte noch nie gegeben», sagte Christoph Zweifel (57) im Gespräch mit Blick. 

Der Hype um die Aromat-Chips entbrannte ebenfalls zuerst auf Social Media. Mithilfe von KI hatten Konsumenten verschiedene Geschmacksrichtungen erfunden – die Aromat-Chips haben es den Social-Media-Usern besonders angetan. Ob die Chips definitiv ins Sortiment kommen, lässt Zweifel offen. 

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