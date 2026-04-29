Die SBB ersetzen Zweifel-Chips in allen Zugrestaurants durch Bio-Tortilla-Chips der Schweizer Firma Mi Adelita. Das Bahnunternehmen will mit der Umstellung Abwechslung ins Sortiment bringen. Und kehrt Zweifel trotzdem nicht ganz den Rücken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SBB ersetzen Zweifel-Chips durch Bio-Tortilla-Chips von Mi Adelita

Damit wolle man der Kundschaft regelmässige Abwechslung bieten, heisst es bei den SBB

Mi Adelita gewann Ausschreibung mit Degustation, Geschäftsführer zeigt sich erfreut

Während einer langen Zugfahrt gehört Verpflegung einfach mit dazu. Wer sich nicht vorab mit Snacks und Getränken eindeckt, wird meist im Restaurantwagen fündig. Die SBB betreiben Bistros in rund 120 Zügen in der ganzen Schweiz. Wen es dort nach einer Packung Zweifel-Chips glustet, geht neu aber leer aus: Das Bahnunternehmen hat die Chips des Schweizer Herstellers vorübergehend aus dem Sortiment genommen, wie die SBB gegenüber Blick bestätigen.

Seit Mitte März können Reisende statt den beiden Zweifel-Versionen «Nature» und «Paprika» eine Alternative der Schweizer Marke Mi Adelita kaufen. Die dreieckigen Bio-Tortilla-Chips des Herstellers mit Sitz in der Au ZH gibt es ebenfalls in zwei Ausführungen. Die kleinen Päckli kosten 3.80 Franken oder 4 Euro – gleich viel wie die Zweifel-Vorgänger.

SBB passen Speisekarte immer wieder an

Die SBB begründen den Entscheid damit, dass die für das Gastro-Angebot zuständige Bahntochter Elvetino die Menükarte viermal jährlich anpasst. «Damit verfolgen wir das Ziel, unseren Gästen regelmässig etwas Neues zu bieten», so eine SBB-Sprecherin zu Blick. Weiterhin biete man kleine Brezel, ein veganes Biberli und den Panettone von Zweifel an.

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Ganz ist der Zug für Zweifel wegen der Umstellung aber nicht abgefahren. Oder wie es die SBB-Sprecherin ausdrückt: «Kein Zweifel: Wir mögen Zweifel.» Das Sortiment werde regelmässig überprüft und das Feedback der Kundinnen und Kunden berücksichtige man bei der nächsten Kartengestaltung. Heisst: Schmeckt es der Kundschaft nicht, kehren die Zweifel-Chips wohl zurück.

Mi Adelita gewinnt Degustationswettbewerb

Die SBB haben die Zürcher Chips mit Bio-Label aber bereits überzeugen können. Mi-Adelita-Geschäftsführer Christoph Gsell zeigt sich darüber sehr erfreut. «Wir haben an einer Ausschreibung mitsamt Degustation teilgenommen und wurden dann als neuer Partner auserkoren», erinnert sich der Unternehmer. «Das freut uns enorm!» Seit Mitte März seien die Chips nun im Verkauf. Das dürfte der 1995 gegründeten Schweizer Firma einschenken: Elvetino bedient in den SBB-Zugrestis im Schnitt 14’000 Gäste pro Tag.

Weniger erfreut zeigt man sich bei Zweifel: «Wir bedauern den Entscheid, dass in den SBB‑Speisewagen künftig keine Zweifel-Chips mehr angeboten werden», sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Trotzdem respektiere man die Änderung natürlich.

In in ihren Bistros fahren die SBB eine harte Swissness-Schiene: So warfen die SBB vergangenen Sommer den US-Softgetränke-Riesen Coca Cola aus dem Sortiment und ersetzten die Fläschli durch das Schweizer Pendant Vivi Kola. Im Gegensatz zu Zweifel steht der US-Getränkemulti aber definitiv auf dem Abstellgleis: Die Anpassung ist im Gegensatz zur Chips-Umstellung dauerhaft.

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