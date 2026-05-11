Die Schweiz plant schon seit längerem eine direkte Zugverbindung in die englische Hauptstadt London. Jetzt ist mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung der SBB ein weiterer Meilenstein für das Vorhaben geschafft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SBB und Partner planen Direktzug Zürich-London mit 6 Stunden Fahrzeit

London ist das beliebteste Flugziel der Schweizer Bevölkerung

Verbindung frühestens in den 2030er Jahren realisierbar

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Eine direkte Zugverbindung von der Schweiz nach London rückt ein Stück näher: Die SBB, das französische Bahnunternehmen SNCF Voyageurs und deren Tochterfirma Eurostar haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die das Projekt vorantreiben soll, wie die Firmen am Montag in einer Mitteilung ankündigen. Es bestehe «ein starkes Kundeninteresse an einer direkten Bahnverbindung ins Vereinigte Königreich», heisst es darin. London sei bereits das beliebteste Flugziel der Schweizerinnen und Schweizer.

Die Zugverbindung soll Reisende mit attraktiven Verkehrszeiten vom Trip per Flugzeug weglocken: Konkret soll die Reisezeit zwischen Zürich und London 6 Stunden betragen, von Basel aus sind gar nur 5 Stunden vorgesehen und von Genf 5,5. Dies dürfte laut Studien «der Marktnachfrage und den Erwartungen der internationalen Reisenden entsprechen», lassen sich die drei Firmen zitieren.

Auch Rösti will Bahn-Direktverbindung

Auch Bundesrat und UVEK-Vorsteher Alber Rösti (58) hat Interesse an einer möglichst schnellen Umsetzung des Projekts: Dieser unterzeichnete bereits vergangenen September in der englischen Hauptstadt eine entsprechende Absichtserklärung. Nun ziehen auch die Bahnunternehmen nach.

Der nächste Schritt sei nun die Analyse möglicher Fahrpläne und Betriebskonzepte. «Anhand der Ergebnisse werden dann die wichtigsten Massnahmen für die mögliche Einführung einer solchen Direktverbindung von der Schweiz nach London festgelegt», heisst es. Bis die Direktverbindung aber tatsächlich steht, dauert es noch: Die Umsetzung sei frühestens im Laufe der 2030er Jahre möglich.