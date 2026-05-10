Wer in der 1. Klasse Zug fährt, zahlt mehr: So ist es im Schweizer ÖV üblich. Doch Ausnahmen kommen vor.

Marco Lüssi Blattmacher

Bis zu 50 Prozent Rabatt erhält, wer online oder über die App ein Sparbillett löst. Je nach Nachfrage verändern sich die Preise laufend. Preisbewusste ÖV-Nutzer machen von diesen Angeboten gerne Gebrauch – besonders, wenn sie für einen bestimmten Tag einen Ausflug planen.

Wer am Donnerstag dieser Woche eine Spartageskarte für den bevorstehenden Auffahrtstag, den 14. Mai, lösen wollte, stellte Überraschendes fest: Die Tageskarte für die 1. Klasse war günstiger zu haben als jene für die 2. Klasse: Die Billette waren für 114 respektive 119 Franken im Angebot.

«Es gleicht sich meist rasch aus»

Wie kann es sein, dass man als 1.-Klasse-Passagier günstiger reist als in der üblicherweise deutlich günstigeren 2. Klasse? Bei der ÖV-Branchenorganisation Alliance Swiss Pass erklärt man es so: «Bei der Spartageskarte kann es vorkommen, dass die Nachfrage nach Kontingenten der 2. Klasse höher ist als jene der 1. Klasse und deshalb zum selben Zeitpunkt eine höhere Preisstufe erreicht wird.»

Dieses Ungleichgewicht gleiche sich jedoch meist rasch aus, da Kundinnen und Kunden in solchen Fällen vermehrt 1.-Klasse-Tickets kaufen würden, bis auch dort die höhere Preisstufe erreicht ist, heisst es bei Alliance Swiss Pass weiter. Tatsächlich war die Gelegenheit, für einmal mit der Fahrt in der 1. Klasse Geld zu sparen, nur von kurzer Dauer. Noch am selben Tag waren die Spartagskarten-Kontingente in beiden Kategorien ausverkauft.