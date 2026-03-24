Die Halbleinen-Küchentücher von Meyer-Mayor sind in fast aller Hände. Vor über einem Jahr übernahm Sandra Freund die 1830 gegründete Traditionsmarke. Sie setzt nicht nur voll auf «Swiss Made», sondern verbindet Kult mit Moderne.

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René Haenig

Ein Tuch, das Stoff für Bücher bietet und Lyriker inspiriert – das ist das gute alte Küchentuch. 2025 erschien im Zürcher Verlag Scheidegger & Spiess sogar ein 304-Seiten-Werk: «Das Küchentuch. Ansichten zu einem Alltagsgegenstand». Bereits 1942 huldigte Milán Füst im Roman «Die Geschichte meiner Frau» dem Küchentuch literarisch: «Auf dem Flur polierte der Junge die Teller, ich beobachtete ihn, sah ihm zu, wie er das Küchentuch in den Gläsern drehte und sie dann vor die Lampe hielt, ob sie schon so glänzten, wie er es haben wollte.»

Gehts um Schweizer Gschirrtüechli, steht seit 1830 ein Name als Synonym für Qualität, Langlebigkeit – und Tradition: Meyer-Mayor. Nach einer wechselvollen Geschichte übernahm vor einem Jahr die Frauenfelder Unternehmerin Sandra Freund (54) die Rigotex AG in Bütschwil, zu der Meyer-Mayor seit 2018 gehört. Freund selbst benutzte die Küchentücher seit Jahrzehnten im eigenen Haushalt, ist von deren Qualität überzeugt. «Sie sind unkaputtbar.»