Arosa Humorfestival nominiert Peter Spuhler für Preis

Seit 2009 zeichnet die Arosa Humorschaufel Personen aus, die im Jahresverlauf ihren feinen Sinn für Humor bewiesen haben. Unter den Nominierten: Stadler-Patron Peter Spuhler, der 2025 mehrfach in den Schlagzeilen war.

Darum gehts Peter Spuhler für Humorschaufel 2025 nominiert, zeigt Humor im Gegenwind

Stadler-Patron reagierte auf SBB-Auftragsvergabe an Siemens mit Enttäuschung

Neun weitere Persönlichkeiten für den seit 2009 vergebenen Preis nominiert

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Peter Spuhler (66) ist ein Gewinnertyp. Beim wuchtigen Nein zur Juso-Initiative spielte der Politfuchs eine Schlüsselrolle. Bereits im Sommer 2024 drohte er in einem «SonntagsZeitung»-Interview mit der Auswanderung, sollte das Volk die Erbschaftssteuer durchwinken. Und schaffte es damit, eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen.

Jetzt könnte der Patron des Thurgauer Zugbauers Stadler Rail einen Sieg auf einem für ihn ungewohnten Parkett erringen: Das Arosa Humorfestival hat Spuhler für die Humorschaufel 2025 nominiert – ein Preis für Personen, die in diesem Jahr ihren Sinn für Humor bewiesen haben.

«Mischung aus Ruhe, Schlitzohrigkeit und Humor»

Die Verantwortlichen des Humorfestivals begründen die Nominierung damit, dass Spuhler «ein Garant für starke Meinungen, dicke Dossiers und Nerven aus Stahl» sei. Und dabei gerne «ein beinahe schelmisches Lächeln» zeige. Gerade in diesem Jahr habe die Wirtschaftsgrösse reichlich Material geliefert.

Anfang November vergaben die SBB ihren grössten Zugauftrag in der Geschichte nach Deutschland an Siemens – und eben nicht an Stadler. Peter Spuhler reagierte umgehend, indem er in der Presse seine grosse Enttäuschung zum Ausdruck brachte. Stadler hat mittlerweile auch Rekurs gegen den SBB-Entscheid eingereicht.

Spuhler habe in dieser Sache einen trockenen Ernst bewiesen, der schon wieder humorvoll wirke, so die Ausrichter des Humorfestivals in den Bündner Bergen. Roland Schuler (46), Tourismusdirektor von Arosa GR, lobt den Stadler-Patron: «Peter Spuhler zeigt, dass man auch im Gegenwind Haltung bewahren kann. Seine Mischung aus Ruhe, Schlitzohrigkeit und einem Humor, der sich oft erst im zweiten Blick zeigt, passt wunderbar zur Arosa Humorschaufel.»

Auch FCZ-Präsident Canepa und Bundesrat Pfister nominiert

Mit seiner Nomination reiht sich Spuhler in eine Gruppe namhafter Persönlichkeiten ein, die in diesem Jahr für viel Medienwirbel gesorgt haben. Ebenfalls nominiert sind verschiedene Personen aus der Sportwelt: FCZ-Präsident Ancillo Canepa (72), Hürdenläuferin Ditaji Kambundji (23), FC-Basel-Star Xherdan Shaqiri (34), Tennis-Ass Belinda Bencic (28) und die gesamte Frauen-Nati.

Auch Chancen auf die Humorschaufel haben zudem das ESC-Moderationsduo Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (56), Rausch-CEO Sandra Banholzer (49) und Bundesrat Martin Pfister (62). Wer den seit 2009 vergebenen Preis in diesem Jahr gewinnt, zeigt sich an diesem Samstag. Dann findet die offizielle Eröffnung der 34. Ausgabe des Arosa Humorfestivals statt.