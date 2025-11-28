Bereits vor wenigen Wochen kündigte Stadler-Patron Peter Spuhler offensiv an, einen Rekurs zum Milliarden-Auftrag der SBB zu prüfen. Jetzt ist der Entscheid gefallen.

Spuhler geht gegen SBB jetzt vor Gericht – es geht um Milliarden

Darum gehts Stadler Rail legt gemäss Bericht Rekurs gegen SBB-Auftragsvergabe an Siemens ein

Peter Spuhler hatte Einspruch bereits offensiv angekündigt

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Krefeld (D) statt Bussnang TG. Eine der teuersten Zugbestellungen der SBB-Geschichte sorgte in den letzten Wochen für Furore. Die deutsche Siemens erhielt den Zuschlag für den 2-Milliarden-Auftrag von 116 neuen Doppelstockzügen – und nicht die Thurgauer Stadler Rail. Das Unternehmen von Peter Spuhler (66) geht leer aus, obwohl sein Angebot nur 0,6 Prozent teurer war.

Doch ist der Entscheid bereits in Stein gemeisselt? Gemäss den SBB läuft die Einsprachefrist Anfang Dezember ab. Stadler-Patron Spuhler soll sich aber zu einen möglichen Rekurs bereits entschieden haben. Gemäss Informationen von CH Media will der VR-Präsident die Vergabe anfechten. Eine offizielle Stellungnahme von Stadler Rail fehlt. Der Zugbauer stellt gegenüber der Zeitung aber eine baldige Kommunikation in Aussicht. Das deckt sich mit Informationen von Blick.

Rekurs folgt auf offensive Ankündigung

Leicht soll die Entscheidung in Kreisen von Stadler Rail nicht gefallen sein, wie CH Media schreibt. Das Vergabe-Dossier umfasst 21 Bundesordner. Ingenieure und Juristen prüften Tausende Seiten, um Gründe für einen erfolgreichen Rekurs zu finden.

Eine grosse Überraschung ist der Rekurs aber trotzdem nicht. Peter Spuhler hatte bereits offensiv angekündigt, einen Einspruch zu prüfen. In einem Interview mit der «SonntagsZeitung» machte der Patron keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Er wies darauf hin, dass Stadler in gewissen anderen Punkten «zu tief» bewertet worden sei. Man werde die Bewertungsmatrix der SBB «seriös analysieren» und innert 20 Tagen einen Rekurs beim Verwaltungsgericht St. Gallen einreichen, falls sich der Verdacht einer zu tiefen Bewertung bestätige. «Wir werden zu den nötigen Rechtsmitteln greifen», so Spuhler.

«Kein Kopf-an-Kopf-Rennen»

Die SBB scheinen sich ihrer Sache allerdings von Anfang an sicher gewesen zu sein: Rund 100 Fachspezialisten und Fachspezialistinnen hätten «die Kriterien sachlich und unabhängig bewertet», hielt das Unternehmen fest. Mehrmals betonte die SBB: «Es war kein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den verschiedenen Angeboten, der Entscheid fiel klar zugunsten von Siemens Mobility aus.» In einem sogenannten Debriefing-Gespräch mit einer Stadler-Delegation sollen die SBB die Punktezahlen bereits «transparent erläutert» haben.

Was jetzt lange dicke Luft war, wird jetzt aber Realität: ein Aufeinandertreffen vor Gericht. Zum ersten Mal stellt sich Stadler offen gegen seinen wichtigsten Kunden – das Vertrauen zwischen dem Zugbauer und den SBB steht auf dem Spiel.