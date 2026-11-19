Nach einer Initiative aus der Bevölkerung sucht Wald ZH einen neuen Wirt für das geschlossene Restaurant Schwert. Die Miete liegt mit 1700 Franken im Monat extra tief. Gastroexperte Daniel Marbot ist skeptisch, dass das mit der Dorfbeiz so funktioniert.

Darum gehts Nach einer Initiative sucht Wald ZH einen Wirt für das seit Januar 2025 geschlossene Restaurant Schwert

Die Miete beträgt drei Jahre lang 1700 Franken pro Monat, dazu kommen 700 Franken Nebenkosten

Gastroexperte Marbot kritisiert das fehlende Betriebskonzept und die unklare Miete nach drei Jahren

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Seit über 160 Jahren gehört das Restaurant Schwert zum Dorfleben von Wald ZH. 1863 erbaut, wurde das traditionsreiche Gasthaus über Generationen zum Treffpunkt in der Zürcher Oberländer Gemeinde. Doch im Januar 2025 gingen in der Dorfbeiz überraschend die Lichter aus. Seither steht das Restaurant leer. Der Gemeinderat wollte die Räume künftig anders nutzen. Die Dorfbeiz drohte zu verschwinden, wie so viele im ganzen Land.

Doch die Gemeinde hatte die Rechnung ohne die Bevölkerung gemacht. Denn die kämpfte für ihr «Schwert». Im Juni 2026 nahm die Gemeindeversammlung eine Initiative zur Rettung des Restaurants an. Das Anliegen der Initianten: Das Lokal soll wieder zur Dorfbeiz werden. Jetzt sucht die Gemeinde einen neuen Wirt – und lockt mit einer erstaunlich günstigen Miete, wie das Portal Zuerioberland24 zuerst berichtet hat.

Gerade mal 1700 Franken Miete im Monat verlangt die Gemeinde. Dazu kommen 700 Franken Nebenkosten. Dafür gibts Platz für 95 Gäste: 40 im Restaurant, 25 im Säli und weitere 30 auf der Terrasse. Damit nicht genug: In den ersten drei Jahren darf der neue Wirt das Grossinventar wie Küche oder Möbel kostenlos nutzen. Für den Unterhalt kommt die Gemeinde auf. Die günstige Miete gilt ebenfalls für drei Jahre. Der fast 300 Quadratmeter grosse Schwertsaal ist nicht Teil des Vertrages, der neue Wirt kann ihn aber mitnutzen.

«Faire Preise, Bier für die Vereine»

Doch wie soll im Schwert künftig gewirtet werden? Blick fragt bei der Gemeinde nach. «Der neue Beizer soll gutbürgerlich kochen, faire Preise verlangen und auch dann noch offen haben, wenn die Vereine nach ihren Trainings oder Proben auf ein Bier vorbeikommen», sagt Gemeindepräsident Ernst Kocher (SVP, 68). Er soll sich ins Dorfleben einbringen. «Ein funktionierendes ‹Schwert› ist für die Gemeinde von grosser Bedeutung», so Kocher zu Blick. Was ihm vorschwebt: Das Restaurant hat mindestens an fünf Tagen pro Woche geöffnet und wird wieder zum Treffpunkt für Jung und Alt.

Mit der günstigen Miete will Wald dem neuen Pächter den Start erleichtern. Denn die ersten drei Jahre seien entscheidend, um Stammgäste zu gewinnen und das Vertrauen der Bevölkerung zurückzuerobern, so Kocher weiter. Wichtig ist der Gemeinde aber auch, dass sich die Beiz langfristig wirtschaftlich trägt. Gesucht wird ein Wirt, der das Schwert dauerhaft wieder zum Leben erweckt.

«Hübsch verpackt, gastronomisch ernüchternd»

Doch wie realistisch ist das alles? Gastroexperte Daniel Marbot (59) schaut sich für Blick die Ausschreibung an. Seit fast 30 Jahren berät er Gastronomiebetriebe und Investoren in der ganzen Schweiz und in Deutschland, von der Quartierbeiz bis zum noblen Schuppen der Spitzengastronomie. Er ist skeptisch: «Hübsch verpackt, aber gastronomisch ziemlich ernüchternd», findet Marbot. Er kritisiert, dass es kein echtes Betriebskonzept gibt, keine Marktanalyse und keine Wirtschaftlichkeitsrechnung.

«Die Miete ist nur für drei Jahre bekannt, danach beginnt das Überraschungsprogramm», so Marbot. «Und der 280 Quadratmeter grosse Schwertsaal, der wirtschaftlich der eigentliche Trumpf sein könnte, wird praktisch vom Restaurant abgekoppelt.» Zudem würden eine seriöse technische Bestandsaufnahme, klare Investitionsgrundlagen und nachvollziehbare Auswahlkriterien fehlen.

Für Marbot ist deshalb klar: «Man wird einen Pächter finden, da wird sicher jemand die Gemeinde mit seinem Businessplan überzeugen.» Nach der anfänglichen Euphorie komme dann aber die betriebswirtschaftliche Realität. Und die sei hart. «Das Problem ist nicht, ein Restaurant zu vermieten», betont Marbot. «Die Kunst ist, Voraussetzungen zu schaffen, damit es auch nach fünf Jahren noch erfolgreich betrieben wird.» Und die Gemeinde nicht schon bald wieder einen neuen Pächter suchen muss. Wald steht beim Schwert also vor einer grossen Herausforderung.