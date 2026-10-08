Gault&Millau

Die Schweizer Gastro-Elite ist gekürt! Am Montag ist der GaultMillau-Guide 2027 erschienen – und sorgt gleich für eine Premiere: Mit Dominik Hartmann (34) vom Restaurant Magdalena in Rickenbach SZ holt sich erstmals ein Vegi-Koch den begehrten Titel «Koch des Jahres» . Insgesamt bewertet der Guide nicht weniger als 870 Restaurants. 84 Adressen sind neu dabei, 98 Köche konnten ihre Punktzahl verbessern – und 31 müssen nochmals über die Bücher.

Doch wo isst man in der Schweiz am besten? Acht Restaurants erreichen die Höchstwertung von 19 Punkten. Dabei liefern sich Graubünden und Basel-Stadt ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Beide Kantone stellen je zwei Spitzenadressen. Graubünden punktet mit dem «La Brezza» im Aroser Tschuggen Grand Hotel und dem «Schloss Schauenstein» in Fürstenau. Basel-Stadt hält mit dem «Stucki» von Tanja Grandits (56) und dem «Cheval Blanc» dagegen.

Ein Blick auf die 200 besten Restaurants zeigt zudem: Spitzenküche ist längst nicht nur in den grossen Städten zu Hause. Ob im beschaulichen Dorf, im mondänen Bergort oder mitten in der City – die kulinarische Vielfalt der Schweiz ist gross. Alle ausgezeichneten Restaurants mit 16 bis 19 Punkten findest du in der folgenden Übersicht.

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Arosa Tschuggen Grand Hotel, La Brezza, Marco Campanella

Ascona Eden Roc, La Brezza, Marco Campanella

Basel Stucki, Tanja Grandits, Marco Böhler

Basel Grand Hotel Les Trois Rois, Cheval Blanc by Peter Knogl

Crissier Restaurant de lʼHôtel de Ville de Crissier, Franck Giovannini

Fürstenau Schloss Schauenstein, Andreas Caminada, Marcel Skibba

Satigny Domaine de Châteauvieux, Philippe Chevrier

Zürich The Dolder Grand, The Restaurant, Heiko Nieder

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Andermatt The Chedi Andermatt, The Japanese, Dominik Sato, Fabio Toffolon

Ascona Castello del Sole, Locanda Barbarossa, Mattias Roock, Leopold Ott

Ascona Giardino Ascona, Ecco Ascona, Reto Brändli

Bad Ragaz Grand Resort Bad Ragaz, Sven Wassmer Memories, Sven Wassmer

Basel Roots, Pascal Steffen

Crans-Montana Hostellerie du Pas de l'Ours, L'Ours, Franck Reynaud

Freidorf Mammertsberg, Silvio Germann

Fribourg-Bourguillon Des Trois Tours, Romain Paillereau

Genf Royal Manotel, L'Aparté, Armel Bedouet

Glion Maison Décotterd, Restaurant Stéphane Décotterd, Stéphane Décotterd

Küsnacht Rico’s così, Rico Zandonella

Lausanne Hôtel Beau-Rivage Palace, Pic au Beau-Rivage Palace, Anne-Sophie Pic, Jordan Theurillat

Lausanne Lausanne Palace, La Table du Lausanne Palace, Franck Pelux

Le Noirmont Maison Wenger, Jérémy Desbraux

Rickenbach Magdalena, Dominik Hartmann

Savièse Gilles Varone, Gilles Varone

St. Gallen Hotel Einstein, Einstein Gourmet, Sebastian Zier, Richard Schmidtkonz

St. Moritz Carlton Hotel, Da Vittorio - St. Moritz, Enrico & Roberto Cerea, Paolo Rota

St. Moritz-Champfèr Giardino Mountain, Ecco St. Moritz, Reto Brändli

St. Moritz-Champfèr Talvo, Kevin Fernandez

Vals 7132 Hotel, 7132 Silver, Marcel Koolen

Vitznau Park Hotel Vitznau, Focus Atelier, Patrick Mahler

Wigoltingen Taverne zum Schäfli, Christian Kuchler

Zürich «Igniv», Im Hotel Marktgasse, Daniel Zeindlhofer

Zürich The Counter, Mitja Birlo

Zürich Widder Hotel, Widder Restaurant, Stefan Heilemann

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Adelboden Hotel Alpenblick, Stuba, Björn Inniger

Andermatt Igniv by Andreas Caminada, Valentin Sträuli

Andermatt The Japanese at Gütsch, Dominik Sato, Fabio Toffolon

Bern Myle, Markus Arnold

Brail In Lain Hotel Cadonau, Vivanda, Dario Cadonau

Bramboden Wiesner Mysterion, Stefan Wiesner

Le Brassus Hotel des Horlogers, La Table des Horlogers, Emmanuel Renaut, Alessandro Cannata

Burgdorf Zur Gedult, Lukas Kiener

Castel San Pietro Osteria Enoteca Cuntitt, Federico Palladino

Champex-Lac Au Club Alpin, Au 1465, Mariano Buda

Cossonay Fleur de Sel, Romain Dercile

Crans-Montana LeCrans, «Le Mont Blanc», Yannick Crepaux

Flüh Säge, Patrick ZImmermann

Fribourg Le Pérolles, Victor Moriez

Gais Truube, Silvia Manser

Genf La Micheline, Andrés Arocena

Genf Hôtel Président, Bayview by Michel Roth, Danny Khezzar

Genf The Woodward Auberge, LʼAtelier Robuchon, Olivier Jean

Grindelwald Hotel Fiescherblick, Restaurant Fiescherblick, Aurélien Mettler

Hergiswil Seerestaurant Belvédère, Fabian Inderbitzin

Interlaken Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Radius by Stefan Beer, Stefan Beer

Künten-Sulz Fahr, Manuel Steigmeier

Lömmenschwil Neue Blumenau, Bernadette Lisibach

Lucens Hôtel de la Gare, La Table des Suter, Pierrick Suter

Lugano The View, Diego Della Schiava

Luzern Mandarin Oriental Palace, Colonnade, Gilad Peled

Madulain Chesa Colani, Chesa Stüva Colani, Paolo Casanova

Mels Schlüssel, Nidbergstube, Roger Kalberer

Monthey Du Théâtre, Ilario Colombo Zefinetti

La Punt Chamues-ch Krone Säumerei am Inn, La Chavallera, James Baron

Rehetobel Gasthaus zum Gupf, Walter Klose

Riedholz Château Attisholz, Le Feu, Jörg Slaschek

Samnaun Chasa Montana, La Miranda, Bernd Fabian

Schernelz Aux Trois Amis, Marc Joshua Engel

Scheunenberg / Wengi bei Büren Sonne, Kurt Mösching

Schnaus Stiva Veglia, Tino Zimmermann

Steffisburg Panorama, Rolf Fuchs

St. Gallen Jägerhof, Agron Lleshi

St. Moritz Suvretta House, «Grand Restaurant», Fabrizio Zanetti

Thônex Le Cigalon, Jean-Marc Bessire

Trimbach Traube, Arno Sgier

Vevey Grand Hôtel du Lac, Emotions par Guy Ravet, Guy Ravet

Yverdon-les-Bains Gerber Wyss Restaurant, Grégory Wyss

Zermatt Backstage Hotel Vernissage, After Seven, Florian Neubauer

Zermatt Mont Cervin Palace, «Ristorante Capri», Salvatore Elefante, Vincenzo Tedeschi

Zermatt Grand Hotel Zermatterhof, Alpine Gourmet Prato Borni, Stefan Lünse

Zürich The Dolder Grand, «Mikuriya», Atsushi Hiraoka

Zürich EquiTable, Julian Marti

Zürich La Réserve Eden au Lac Zurich, «Eden Kitchen & Bar», Marco Ortolani

Zürich Mandarin Oriental Savoy, Orsini, Dario Moresco

Zürich Storchen, «La Rôtisserie», Stefan Jäckel

Zürich Shin, Lin Wang

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Adelboden S.Zimmer, Stefan Zimmermann

Andermatt Gütsch by Markus Neff, «Bergrestaurant Gütsch», Markus Neff

Arosa Waldhotel Arosa, «7050 Alpine Signature Dining», Peter Reithmayr

Aubonne Njørden, Philippe Deslarzes

Bad Ragaz Rössli, Ueli Kellenberger

Balgach Bad Balgach by Schützelhofer, Bernd Schützelhofer

Basel Ackermannshof, Duc Tan Arrigoni

Bellinzona Locanda Orico, Lorenzo Albrici

Bern Moment, Ruben Sägesser

Bern Wein & Sein, Pascal Melliger

Bex Le Café Suisse, Marie Robert

Biel Du Bourg, Manuel Zaugg

Bogis-Bossey Auberge de Bogis-Bossey, Cyril Freudiger

Brent Le Pont de Brent, Joeffrey Fraiche

Bubendorf Le Murenberg, Denis Schmitt

Bubikon Gasthof Löwen, «Apriori», Domenico Miggiano-Köferli

Buonas Wildenmann, Dominic Bürli

Bürgenstock (Obbürgen) Bürgenstock Resort Lake Lucerne, «Spices Kitchen & Terrace», Mike Wehrle

Cheseaux-Noréaz La Table de Mary, Maryline Nozahic

Chiasso-Seseglio Vecchia Osteria Seseglio, Ambrogio Stefanetti

Comano Osteria del Centro, Piero Roncoroni

Emmenmatt Boutique Hotel Moosegg, Daniel Lehmann

Engelberg Titlis Tower, Joseph's, André Kneubühler

Engelberg Villa Hundert, John Jezewski

Enney Auberge de la Couronne, Matthieu Courrier

Fribourg La Cène, Mohamed Azeroual

Fürstenau Oz, Simeon Nikolov

Gattikon Sihlhalde, Gregor Smolinsky

Genf Café des Banques, Yoann Caloué

Genf F.P. Journe, Dominique Gauthier

Genf Mandarin Oriental Geneva, «Sachi», Mitsuru Tsukada

Genf Tosca, Ivan Baretti

Genf The Woodward, Le Jardinier, Olivier Jean

Gonten Appenzeller Huus, Bärenstobe, Michael Gollenz

Grenchen Chappeli, Christoph Köhli

Grindelwald Hotel Belvedere, 1910 - Gourmet by Hausers, Dávid Imre Rózsa

Grindelwald Bergwelt Grindelwald, «BGʼs Grill Restaurant», Urs Gschwend

Gstaad The Alpina Gstaad, Megu, Francesco De Bartolomeis, Tsutomu Kugota

Gstaad The Alpina Gstaad, Monti, Francesco De Bartolomeis

Gstaad Le Grand Bellevue, Leonard's, Liborio Colonna

Gstaad Le Grand Chalet Gstaad, La Bagatelle, Steve Willié

Gstaad Gstaad Palace, Le Grill, Luca Gatti

Gurtnellen Dorf Gasthaus im Feld, Beat Walker

Kriens Sonnenberg, Le Soir, Luca Haase

Lausanne LʼAppart, Luis Zuzarte

Lausanne-Montheron Auberge de l'Abbaye de Montheron, Alba Farnós Viñals

Lenzerheide Hotel Schweizerhof, Scalottas Terroir, Hansjörg Ladurner

Lenzerheide-Sporz Guarda Val Maiensäss-Hotel, Guarda Val, Paul Berberich

Locarno-Muralto Osteria del Centenario, Egon Bajardi

Le Locle La Croisette, François Berner

Losone Osteria dell'Enoteca, Jacopo Rovetini

Lugano Badalucci, Marco Badalucci

Lugano Grand Hotel Villa Castagnola, Galleria Arté al Lago, Alessandro Boleso

Lugano Villa Principe Leopoldo, Cristian Moreschi

Lugano Meta, Arturo Fragnito

Lugano Hotel Splendide Royal, I Due Sud, Marco Veneruso

Luzern de Matos, Oscar de Matos

Luzern Grand Casino Luzern, Olivo, Hugues Blanchard

Luzern Lucide, KKL Luzern, Maximilian Huber

Luzern Maihöfli, Robert Steuri

Martigny Les Touristes, Christophe Genetti und Maël Gross

Meggen Balm, La Pistache, Beat Stofer

Meilen Wirtschaft zur Burg, Cham Günter

Menzingen Gasthaus Löwen, Franco Körperich

Messen Restaurant zum Löwen, Jonas Ingold

Niedergösgen Brücke, Thomas Messerli

Ponte Brolla Da Enzo, Andrea Cingari

Pontresina Grand Hotel Kronenhof, Kronenstübli, Fabrizio Piantanida

Le Prédame Flora, Matthias Waser, Davina Comment

Ried-Muotathal GnussAdler, Dani Jann-Annen

Riemenstalden Kaiserstock, Robert Gisler

Rigi Kaltbad Kräuter Hotel Edelweiss, Regina Montium, Jannik Moser

Saint-Blaise Le Bocca, Alexandre Luquet

San Vittore La Brasera, Luigi & Paola Maiolo

Schaffhausen Villa Sommerlust, Alejandro Polo & Dan Rodriguez-Zaugg

Schenkon OX'n, Sebastian Rensing

Sihlbrugg-Hirzel Krone, Thomas Huber

Sonceboz Hôtel du Cerf, Restaurant J.-M. Soldat, Jean-Marc Soldati

Stäfa Gasthof zur Sonne, Cäsar Meyer

St. Gallen Corso, Markus Schenk

St. Gallen Soleil d'Or, Benjamin Geisser

St. Moritz Badruttʼs Palace Hotel, Matsuhisa, Vasileios Kalogeropoulos

St. Moritz Carlton Hotel, Grand Restaurant, Salvatore Frequente

St. Moritz Kulm Hotel, Amaru, Claudia Canessa

St. Moritz Kulm Hotel, Kulm Country Club by Mauro Colagreco, Mauro Colagreco

St. Moritz Langosteria, Antonio D’Ambrosio

St. Urban Klostergasthaus Löwen, Negral, Pascal Schwarz & Marcel Neuenschwander

Tarasp Schlosshotel Chastè, Bocca Fina, Andreas Heidenreich

Thun Seepark Thun, Centric Dining, Sascha Spring

Trin Casa Alva, Reto Gadola

Troinex La Chaumière, Serge Labrosse

Vaduz Park Hotel Sonnenhof, Marée, Hubertus Real, Giovannbatista Conte

Vaduz Torkel, Ivo Berger

Verbier Chalet d'Adrien, La Table d'Adrien, Antonio Piattella

Vevey Les Ateliers, Jean-Sébastien Ribette

Villarepos Auberge de la Croix Blanche, Arno Abächerli

Wädenswil Eder's Eichmühle, Oliver Eder

Walenstadt Löwen, Stefan Rehli

Weissbad Hof Weissbad, Flickflauder, Käthi Fässler

Wilderswil Alpenblick und Chalet Resort, Gourmetstübli Alpenblick, Richard Stöckli

Wittenbach Segreto, Martin Benninger

Zermatt Hotel Welschen, Ad Lib, Dietmar Sawyere

Zug La Colombe Boutique Hotel, Zur Taube, Giovanni Melis

Zürich Anna, Stefano Corrado

Zürich The Dolder Grand, blooms, Heiko Nieder, Jeslyn Teoh

Zürich Gamper, Marius Frehner

Zürich Gandria, Adriano Peroncini

Zürich La Réserve Eden au Lac Zurich, La Muña, Marco Ortolani

Zürich Lindenhofkeller, Sebastian Rösch

Zürich Mura, Kenichi Arimura

Zürich Sala of Tokyo, Hidetaka Sano

Zürich Wöschi, David Klocksin