Die Schweizer Gastro-Elite ist gekürt! Am Montag ist der GaultMillau-Guide 2027 erschienen – und sorgt gleich für eine Premiere: Mit Dominik Hartmann (34) vom Restaurant Magdalena in Rickenbach SZ holt sich erstmals ein Vegi-Koch den begehrten Titel «Koch des Jahres». Insgesamt bewertet der Guide nicht weniger als 870 Restaurants. 84 Adressen sind neu dabei, 98 Köche konnten ihre Punktzahl verbessern – und 31 müssen nochmals über die Bücher.
Doch wo isst man in der Schweiz am besten? Acht Restaurants erreichen die Höchstwertung von 19 Punkten. Dabei liefern sich Graubünden und Basel-Stadt ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Beide Kantone stellen je zwei Spitzenadressen. Graubünden punktet mit dem «La Brezza» im Aroser Tschuggen Grand Hotel und dem «Schloss Schauenstein» in Fürstenau. Basel-Stadt hält mit dem «Stucki» von Tanja Grandits (56) und dem «Cheval Blanc» dagegen.
Ein Blick auf die 200 besten Restaurants zeigt zudem: Spitzenküche ist längst nicht nur in den grossen Städten zu Hause. Ob im beschaulichen Dorf, im mondänen Bergort oder mitten in der City – die kulinarische Vielfalt der Schweiz ist gross. Alle ausgezeichneten Restaurants mit 16 bis 19 Punkten findest du in der folgenden Übersicht.
Arosa Tschuggen Grand Hotel, La Brezza, Marco Campanella
Ascona Eden Roc, La Brezza, Marco Campanella
Basel Stucki, Tanja Grandits, Marco Böhler
Basel Grand Hotel Les Trois Rois, Cheval Blanc by Peter Knogl
Crissier Restaurant de lʼHôtel de Ville de Crissier, Franck Giovannini
Fürstenau Schloss Schauenstein, Andreas Caminada, Marcel Skibba
Satigny Domaine de Châteauvieux, Philippe Chevrier
Zürich The Dolder Grand, The Restaurant, Heiko Nieder
Andermatt The Chedi Andermatt, The Japanese, Dominik Sato, Fabio Toffolon
Ascona Castello del Sole, Locanda Barbarossa, Mattias Roock, Leopold Ott
Ascona Giardino Ascona, Ecco Ascona, Reto Brändli
Bad Ragaz Grand Resort Bad Ragaz, Sven Wassmer Memories, Sven Wassmer
Basel Roots, Pascal Steffen
Crans-Montana Hostellerie du Pas de l'Ours, L'Ours, Franck Reynaud
Freidorf Mammertsberg, Silvio Germann
Fribourg-Bourguillon Des Trois Tours, Romain Paillereau
Genf Royal Manotel, L'Aparté, Armel Bedouet
Glion Maison Décotterd, Restaurant Stéphane Décotterd, Stéphane Décotterd
Küsnacht Rico’s così, Rico Zandonella
Lausanne Hôtel Beau-Rivage Palace, Pic au Beau-Rivage Palace, Anne-Sophie Pic, Jordan Theurillat
Lausanne Lausanne Palace, La Table du Lausanne Palace, Franck Pelux
Le Noirmont Maison Wenger, Jérémy Desbraux
Rickenbach Magdalena, Dominik Hartmann
Savièse Gilles Varone, Gilles Varone
St. Gallen Hotel Einstein, Einstein Gourmet, Sebastian Zier, Richard Schmidtkonz
St. Moritz Carlton Hotel, Da Vittorio - St. Moritz, Enrico & Roberto Cerea, Paolo Rota
St. Moritz-Champfèr Giardino Mountain, Ecco St. Moritz, Reto Brändli
St. Moritz-Champfèr Talvo, Kevin Fernandez
Vals 7132 Hotel, 7132 Silver, Marcel Koolen
Vitznau Park Hotel Vitznau, Focus Atelier, Patrick Mahler
Wigoltingen Taverne zum Schäfli, Christian Kuchler
Zürich «Igniv», Im Hotel Marktgasse, Daniel Zeindlhofer
Zürich The Counter, Mitja Birlo
Zürich Widder Hotel, Widder Restaurant, Stefan Heilemann
Adelboden Hotel Alpenblick, Stuba, Björn Inniger
Andermatt Igniv by Andreas Caminada, Valentin Sträuli
Andermatt The Japanese at Gütsch, Dominik Sato, Fabio Toffolon
Bern Myle, Markus Arnold
Brail In Lain Hotel Cadonau, Vivanda, Dario Cadonau
Bramboden Wiesner Mysterion, Stefan Wiesner
Le Brassus Hotel des Horlogers, La Table des Horlogers, Emmanuel Renaut, Alessandro Cannata
Burgdorf Zur Gedult, Lukas Kiener
Castel San Pietro Osteria Enoteca Cuntitt, Federico Palladino
Champex-Lac Au Club Alpin, Au 1465, Mariano Buda
Cossonay Fleur de Sel, Romain Dercile
Crans-Montana LeCrans, «Le Mont Blanc», Yannick Crepaux
Fribourg Le Pérolles, Victor Moriez
Genf La Micheline, Andrés Arocena
Genf Hôtel Président, Bayview by Michel Roth, Danny Khezzar
Genf The Woodward Auberge, LʼAtelier Robuchon, Olivier Jean
Grindelwald Hotel Fiescherblick, Restaurant Fiescherblick, Aurélien Mettler
Hergiswil Seerestaurant Belvédère, Fabian Inderbitzin
Interlaken Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Radius by Stefan Beer, Stefan Beer
Künten-Sulz Fahr, Manuel Steigmeier
Lömmenschwil Neue Blumenau, Bernadette Lisibach
Lucens Hôtel de la Gare, La Table des Suter, Pierrick Suter
Lugano The View, Diego Della Schiava
Luzern Mandarin Oriental Palace, Colonnade, Gilad Peled
Madulain Chesa Colani, Chesa Stüva Colani, Paolo Casanova
Mels Schlüssel, Nidbergstube, Roger Kalberer
Monthey Du Théâtre, Ilario Colombo Zefinetti
La Punt Chamues-ch Krone Säumerei am Inn, La Chavallera, James Baron
Rehetobel Gasthaus zum Gupf, Walter Klose
Riedholz Château Attisholz, Le Feu, Jörg Slaschek
Samnaun Chasa Montana, La Miranda, Bernd Fabian
Schernelz Aux Trois Amis, Marc Joshua Engel
Scheunenberg / Wengi bei Büren Sonne, Kurt Mösching
Schnaus Stiva Veglia, Tino Zimmermann
Steffisburg Panorama, Rolf Fuchs
St. Gallen Jägerhof, Agron Lleshi
St. Moritz Suvretta House, «Grand Restaurant», Fabrizio Zanetti
Thônex Le Cigalon, Jean-Marc Bessire
Trimbach Traube, Arno Sgier
Vevey Grand Hôtel du Lac, Emotions par Guy Ravet, Guy Ravet
Yverdon-les-Bains Gerber Wyss Restaurant, Grégory Wyss
Zermatt Backstage Hotel Vernissage, After Seven, Florian Neubauer
Zermatt Mont Cervin Palace, «Ristorante Capri», Salvatore Elefante, Vincenzo Tedeschi
Zermatt Grand Hotel Zermatterhof, Alpine Gourmet Prato Borni, Stefan Lünse
Zürich The Dolder Grand, «Mikuriya», Atsushi Hiraoka
Zürich EquiTable, Julian Marti
Zürich La Réserve Eden au Lac Zurich, «Eden Kitchen & Bar», Marco Ortolani
Zürich Mandarin Oriental Savoy, Orsini, Dario Moresco
Zürich Storchen, «La Rôtisserie», Stefan Jäckel
Zürich Shin, Lin Wang
Adelboden S.Zimmer, Stefan Zimmermann
Andermatt Gütsch by Markus Neff, «Bergrestaurant Gütsch», Markus Neff
Arosa Waldhotel Arosa, «7050 Alpine Signature Dining», Peter Reithmayr
Aubonne Njørden, Philippe Deslarzes
Bad Ragaz Rössli, Ueli Kellenberger
Balgach Bad Balgach by Schützelhofer, Bernd Schützelhofer
Basel Ackermannshof, Duc Tan Arrigoni
Bellinzona Locanda Orico, Lorenzo Albrici
Bern Wein & Sein, Pascal Melliger
Bex Le Café Suisse, Marie Robert
Bogis-Bossey Auberge de Bogis-Bossey, Cyril Freudiger
Brent Le Pont de Brent, Joeffrey Fraiche
Bubendorf Le Murenberg, Denis Schmitt
Bubikon Gasthof Löwen, «Apriori», Domenico Miggiano-Köferli
Buonas Wildenmann, Dominic Bürli
Bürgenstock (Obbürgen) Bürgenstock Resort Lake Lucerne, «Spices Kitchen & Terrace», Mike Wehrle
Cheseaux-Noréaz La Table de Mary, Maryline Nozahic
Chiasso-Seseglio Vecchia Osteria Seseglio, Ambrogio Stefanetti
Comano Osteria del Centro, Piero Roncoroni
Emmenmatt Boutique Hotel Moosegg, Daniel Lehmann
Engelberg Titlis Tower, Joseph's, André Kneubühler
Engelberg Villa Hundert, John Jezewski
Enney Auberge de la Couronne, Matthieu Courrier
Fribourg La Cène, Mohamed Azeroual
Fürstenau Oz, Simeon Nikolov
Gattikon Sihlhalde, Gregor Smolinsky
Genf Café des Banques, Yoann Caloué
Genf F.P. Journe, Dominique Gauthier
Genf Mandarin Oriental Geneva, «Sachi», Mitsuru Tsukada
Genf Tosca, Ivan Baretti
Genf The Woodward, Le Jardinier, Olivier Jean
Gonten Appenzeller Huus, Bärenstobe, Michael Gollenz
Grenchen Chappeli, Christoph Köhli
Grindelwald Hotel Belvedere, 1910 - Gourmet by Hausers, Dávid Imre Rózsa
Grindelwald Bergwelt Grindelwald, «BGʼs Grill Restaurant», Urs Gschwend
Gstaad The Alpina Gstaad, Megu, Francesco De Bartolomeis, Tsutomu Kugota
Gstaad The Alpina Gstaad, Monti, Francesco De Bartolomeis
Gstaad Le Grand Bellevue, Leonard's, Liborio Colonna
Gstaad Le Grand Chalet Gstaad, La Bagatelle, Steve Willié
Gstaad Gstaad Palace, Le Grill, Luca Gatti
Gurtnellen Dorf Gasthaus im Feld, Beat Walker
Kriens Sonnenberg, Le Soir, Luca Haase
Lausanne LʼAppart, Luis Zuzarte
Lausanne-Montheron Auberge de l'Abbaye de Montheron, Alba Farnós Viñals
Lenzerheide Hotel Schweizerhof, Scalottas Terroir, Hansjörg Ladurner
Lenzerheide-Sporz Guarda Val Maiensäss-Hotel, Guarda Val, Paul Berberich
Locarno-Muralto Osteria del Centenario, Egon Bajardi
Le Locle La Croisette, François Berner
Losone Osteria dell'Enoteca, Jacopo Rovetini
Lugano Badalucci, Marco Badalucci
Lugano Grand Hotel Villa Castagnola, Galleria Arté al Lago, Alessandro Boleso
Lugano Villa Principe Leopoldo, Cristian Moreschi
Lugano Meta, Arturo Fragnito
Lugano Hotel Splendide Royal, I Due Sud, Marco Veneruso
Luzern de Matos, Oscar de Matos
Luzern Grand Casino Luzern, Olivo, Hugues Blanchard
Luzern Lucide, KKL Luzern, Maximilian Huber
Luzern Maihöfli, Robert Steuri
Martigny Les Touristes, Christophe Genetti und Maël Gross
Meggen Balm, La Pistache, Beat Stofer
Meilen Wirtschaft zur Burg, Cham Günter
Menzingen Gasthaus Löwen, Franco Körperich
Messen Restaurant zum Löwen, Jonas Ingold
Niedergösgen Brücke, Thomas Messerli
Ponte Brolla Da Enzo, Andrea Cingari
Pontresina Grand Hotel Kronenhof, Kronenstübli, Fabrizio Piantanida
Le Prédame Flora, Matthias Waser, Davina Comment
Ried-Muotathal GnussAdler, Dani Jann-Annen
Riemenstalden Kaiserstock, Robert Gisler
Rigi Kaltbad Kräuter Hotel Edelweiss, Regina Montium, Jannik Moser
Saint-Blaise Le Bocca, Alexandre Luquet
San Vittore La Brasera, Luigi & Paola Maiolo
Schaffhausen Villa Sommerlust, Alejandro Polo & Dan Rodriguez-Zaugg
Schenkon OX'n, Sebastian Rensing
Sihlbrugg-Hirzel Krone, Thomas Huber
Sonceboz Hôtel du Cerf, Restaurant J.-M. Soldat, Jean-Marc Soldati
Stäfa Gasthof zur Sonne, Cäsar Meyer
St. Gallen Corso, Markus Schenk
St. Gallen Soleil d'Or, Benjamin Geisser
St. Moritz Badruttʼs Palace Hotel, Matsuhisa, Vasileios Kalogeropoulos
St. Moritz Carlton Hotel, Grand Restaurant, Salvatore Frequente
St. Moritz Kulm Hotel, Amaru, Claudia Canessa
St. Moritz Kulm Hotel, Kulm Country Club by Mauro Colagreco, Mauro Colagreco
St. Moritz Langosteria, Antonio D’Ambrosio
St. Urban Klostergasthaus Löwen, Negral, Pascal Schwarz & Marcel Neuenschwander
Tarasp Schlosshotel Chastè, Bocca Fina, Andreas Heidenreich
Thun Seepark Thun, Centric Dining, Sascha Spring
Troinex La Chaumière, Serge Labrosse
Vaduz Park Hotel Sonnenhof, Marée, Hubertus Real, Giovannbatista Conte
Vaduz Torkel, Ivo Berger
Verbier Chalet d'Adrien, La Table d'Adrien, Antonio Piattella
Vevey Les Ateliers, Jean-Sébastien Ribette
Villarepos Auberge de la Croix Blanche, Arno Abächerli
Wädenswil Eder's Eichmühle, Oliver Eder
Walenstadt Löwen, Stefan Rehli
Weissbad Hof Weissbad, Flickflauder, Käthi Fässler
Wilderswil Alpenblick und Chalet Resort, Gourmetstübli Alpenblick, Richard Stöckli
Wittenbach Segreto, Martin Benninger
Zermatt Hotel Welschen, Ad Lib, Dietmar Sawyere
Zug La Colombe Boutique Hotel, Zur Taube, Giovanni Melis
Zürich Anna, Stefano Corrado
Zürich The Dolder Grand, blooms, Heiko Nieder, Jeslyn Teoh
Zürich Gamper, Marius Frehner
Zürich Gandria, Adriano Peroncini
Zürich La Réserve Eden au Lac Zurich, La Muña, Marco Ortolani
Zürich Lindenhofkeller, Sebastian Rösch
Zürich Mura, Kenichi Arimura
Zürich Sala of Tokyo, Hidetaka Sano
Zürich Wöschi, David Klocksin