Im Kanton Thurgau kommt eine 6,5-Zimmer-Villa direkt am Bodensee auf den Markt. Das Anwesen liegt auf einem fast 3000 Quadratmeter grossen Grundstück. Für 5 bis 10 Millionen Franken gibts einen Privatstrand, ein Gästehaus und einen Steg mit eigener Boje fürs Segelboot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Villa in Mammern TG mit privatem Seezugang für 5 bis 10 Millionen Franken im Angebot

Grundstück umfasst 2900 m², Haus mit 170 m² und Gästehaus

Häuser mit direktem Seeanschluss verdoppeln ihren Wert laut Experten

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Nach einem stressigen Arbeitstag vom eigenen Garten aus einfach kurz in den See hüpfen? Für die meisten bleibt das ein unerreichbares Vergnügen. Träumen darf man aber vom eigenen Haus am See. Etwa von der 6,5-Zimmer-Villa in Mammern TG am Bodensee, die derzeit zum Verkauf ausgeschrieben ist. Das Anwesen, über das die «Thurgauer Zeitung» zuerst berichtet hat, liegt auf einem 2900 Quadratmeter grossen Grundstück.

Die Liegenschaft hat einen privaten Seezugang, einen Steg und eine eigene Boje – «ideal für Bootsbesitzer und Wassersportliebhaber», wie Luxusmakler Ginesta aus Küsnacht ZH in seiner Annonce schreibt. Das Einfamilienhaus selber ist mit 170 Quadratmetern Wohnfläche vergleichsweise knapp geschnitten. Es hat fünf Schlafzimmer und drei Badezimmer. Allesamt haben sie grosse Fensterfronten, die einen eindrücklichen Ausblick aufs Wasser erlauben. Spannend: Auf dem Grundstück steht auch noch ein kleines Gästehaus.

Unverbaubare Seesicht

«Die durchdachte Raumaufteilung eröffnet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten für Familien, Gäste oder Arbeiten von zu Hause», schreibt Ginesta in der Annonce. Gut möglich, dass ein Käufer die Liegenschaft mit Baujahr 1977 aber umgehend abreisst und etwas Neues baut. Denn das Seegrundstück hat Potenzial. Oder wie es der Makler umschreibt: «Die unverbaubare Seesicht sowie die ganztägige Besonnung schaffen zu jeder Tageszeit eine stimmungsvolle Atmosphäre.»

Was auf dem begehrten Stück Land aber wirklich möglich ist, ist noch offen. Das hängt allerdings von der laufenden Revision der Ortsplanung in Mammern ab. Zum Preis schweigt sich die Annonce aus. Gegenüber der «Thurgauer Zeitung» verrät der Makler aber, dass er im höheren einstelligen Millionenbereich liegt. Also zwischen 5 und 10 Millionen Franken.

5,3 Millionen in Steckborn TG

Mit diesem Preisetikett versehen, spielt die Mammern-Villa in der gleichen Liga wie ein Seegrundstück, das kürzlich ein paar Kilometer seeaufwärts in Steckborn TG angeboten wurde. Für das schmucke 4,5-Zimmer-Haus von 1979 waren 5,3 Millionen Franken ausgerufen. Dafür hat der Käufer einen 42 Meter langen Seezugang bekommen, einen Grillplatz direkt am Ufer – und ebenfalls einen begehrten Bojenplatz fürs Segelschiff auf dem Bodensee.

Die Villa in Mammern dürfte etwas teurer sein als jene in Steckborn. Ihr Grundstück ist um 900 Quadratmeter grösser. Zudem sind die Häuserpreise in Mammern etwas höher als in der grösseren Nachbargemeinde.

Seeanschluss macht Häuser doppelt so wertvoll

Sogar ein eigenes Bootshaus mit Platz für drei Schiffe gibts in Neuenburg. In La Tène NE ist ein Grundstück mit direktem Seezugang auf dem Markt. Für das Haus mit zehn Zimmern sind 5,5 Millionen Franken ausgerufen. Das neubarocke Herrenhaus mit Baujahr 1921 steht auf einem 4500 Quadratmeter grossen Grundstück mit über 40 alten Bäumen. Das Haus wurde 2018 zum letzten Mal umfassend renoviert.

Dass viele Immobilienkäufer den Traum vom Seegrundstück träumen, zeigt sich auch bei den Preisen: Die unmittelbare Nähe zu einem Gewässer lässt die Immopreise kräftig steigen. Konkret: Ein Haus mit Seesicht ist 15 Prozent mehr wert als eines mit simplem Blick ins Grüne. Hat eine Liegenschaft sogar einen direkten Seezugang, dann verdoppelt sich deren Preis. «Seesicht ist extrem begehrt, und noch mehr gilt das für den direkten Seeanstoss», weiss Andreas Kron, CEO von Switzerland Sotheby’s International Realty. «Gerade Objekte mit direktem Seeanstoss sind so selten, dass potenzielle Käufer auch mal zuwarten, bis etwas frei wird.» Am Bodensee kann man jetzt zuschlagen.