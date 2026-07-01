In Neuenburg ist ein Grundstück mit direktem Seezugang auf dem Markt. Das kommt nur sehr selten vor. Für das Haus mit 10 Zimmern sind 5,5 Millionen Franken ausgerufen. Dafür bekommt man ein eigenes Bootshaus, einen 4500 Quadratmeter grossen Park – und einen Pizzaofen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Historisches Herrenhaus am Neuenburgersee für 5,5 Millionen Franken zu verkaufen

Anwesen mit eigenem Hafen, Strand und 4500 Quadratmeter grossem Park

10 Zimmer, 500 Quadratmeter Wohnfläche, letzte Renovation im Jahr 2018

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Sorgen um einen der raren Bootsplätze? Die braucht sich der Käufer dieses historischen Herrenhauses in La Tène NE am Neuenburgersee nicht zu machen: Für 5,5 Millionen Franken bekommt er gleich ein ganzes Bootshaus mit einem kleinen Hafen dazu. Es liegt in einem grossen Schilfgürtel, hat sogar Platz für drei Schiffe und ist Teil der stattlichen Liegenschaft direkt am See. Einen eigenen Strand? Den hat das Anwesen natürlich auch.

Herzstück ist aber das neubarocke Herrenhaus mit Baujahr 1921. Es steht in einem 4500 Quadratmeter grossen Park mit über 40 alten Bäumen. Über eine grosszügige Steintreppe mit gusseisernem Geländer gelangt man ins neubarocke Gebäude. Es hat zehn Zimmer mit 500 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf vier Stockwerke. Das Haus wurde 2018 zum letzten Mal umfassend renoviert. Fischgrätparkett und verzierte Kassettendecken zeugen von der bewegten Vergangenheit.

Eigene Sauna und grosser Fitnessbereich

«Die Immobilie eignet sich sowohl als Familiensitz als auch für Empfänge», schreibt der Makler in der Annonce auf der Immobilienplattform ImmoScout24. Und lobt die «private Allee», den «diskreten Eingang» und die «Umgebung von seltener Diskretion an der Neuenburger Küste». Eine eigene Sauna und ein grosser Fitnessbereich gehören in dieser Preisklasse einfach dazu. Das alte, lauschige Gewächshaus mit Pizzaofen gibts obendrauf.

Objekte wie dieses direkt an Schweizer Seen kommen nur sehr selten auf den Markt. Meist werden sie in der Familie weitervererbt und unter der Hand verkauft. Zuletzt hat 200 Kilometer nordöstlich ein Seegrundstück in Steckborn TG für Aufsehen gesorgt. Für das 4,5-Zimmer-Haus von 1979 waren 5,3 Millionen Franken ausgerufen. Dafür hat der Käufer einen 42 Meter langen Seezugang bekommen, einen Grillplatz direkt am Ufer – und einen Bojenplatz fürs Segelschiff auf dem Bodensee.

Die unmittelbare Nähe zu einem Gewässer lässt die Immopreise kräftig steigen. Konkret: Ein Haus mit Seesicht ist 15 Prozent mehr wert als eines mit simplem Blick ins Grüne. Hat eine Liegenschaft sogar einen direkten Seezugang, dann verdoppelt sich deren Preis. «Seesicht ist extrem begehrt, und noch mehr gilt das für den direkten Seeanstoss», weiss Andreas Kron, CEO von Switzerland Sotheby’s International Realty. «Gerade Objekte mit direktem Seeanstoss sind so selten, dass potenzielle Käufer auch mal zuwarten, bis etwas frei wird.» Am Neuenburgersee können sie jetzt zuschlagen.